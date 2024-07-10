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Часть Западной Украины скоро станет Польшей – эксперт

Часть Западной Украины скоро станет Польшей – эксперт - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Часть Западной Украины скоро станет Польшей – эксперт

Владимир Зеленский заключил очередное соглашение с Польшей в области безопасности, которое приближает момент вхождения в состав польского государства части... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T08:53

2024-07-10T08:53

2024-07-10T08:53

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заключил очередное соглашение с Польшей в области безопасности, которое приближает момент вхождения в состав польского государства части Западной Украины. В этом уверен руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".Накануне Владимир Зеленский посетил столицу Польши Варшаву, где подписал соглашение в области безопасности с польским премьером Дональдом Туском. Документ среди прочего предусматривает возможность перехвата польскими вооруженными силами ракет в украинском воздушном пространстве, а также создание на территории Польши добровольческого формирования "Украинский легион", который будет проходить там подготовку и оснащаться союзниками киевского режима.По словам Шатрова, когда безопасность страны начинают охранять войска другого государства, которое при этом претендует на "подохранную" территорию, "то можно не сомневаться, что охранять будут очень хорошо и постепенно эта территория станет польской".Эксперт отметил, что глава киевского режима планомерно делает для этого все."Шаги к этому Зеленский делает чуть ли не раз в несколько месяцев: они (с Польшей – ред.) подписывают какие-то особые секретные протоколы, в которых различные нюансы отражаются. И когда накопится набор этих нюансов, выяснится, что он уже продал часть Западной Украины Польше", – добавил эксперт.По его мнению, Польша станет первой страной, которая реально будет участвовать в конфликте, активно и не скрывая этого.Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев, комментируя одно из заявлений польских властей, сказал, что войска Польши у границ Белоруссии рассматриваются США как ударная сила на случай глобальной операции, при этом Варшава преследует и собственные амбициозные цели. А именно намерение вернуть себе так называемые Восточные Кресы. О том, какой сценарий развития событий ждет Западную Украину в контексте "украинского" конфликта между Россией и Западом еще в 2022 году говорил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Читайте также на РИА Новости Крым:Польша в любом случае "откусит" часть Западной Украины – мнение Как НАТО использует Польшу для уничтожения Украины В Белом доме сделали заявление о снятии ограничений на удары ВСУ по РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, политика, украина, польша, в мире, новости