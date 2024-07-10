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Часть Западной Украины скоро станет Польшей – эксперт
Часть Западной Украины скоро станет Польшей – эксперт - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Часть Западной Украины скоро станет Польшей – эксперт
Владимир Зеленский заключил очередное соглашение с Польшей в области безопасности, которое приближает момент вхождения в состав польского государства части... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T08:53
2024-07-10T08:53
2024-07-10T08:53
мнения
игорь шатров
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радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заключил очередное соглашение с Польшей в области безопасности, которое приближает момент вхождения в состав польского государства части Западной Украины. В этом уверен руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".Накануне Владимир Зеленский посетил столицу Польши Варшаву, где подписал соглашение в области безопасности с польским премьером Дональдом Туском. Документ среди прочего предусматривает возможность перехвата польскими вооруженными силами ракет в украинском воздушном пространстве, а также создание на территории Польши добровольческого формирования "Украинский легион", который будет проходить там подготовку и оснащаться союзниками киевского режима.По словам Шатрова, когда безопасность страны начинают охранять войска другого государства, которое при этом претендует на "подохранную" территорию, "то можно не сомневаться, что охранять будут очень хорошо и постепенно эта территория станет польской".Эксперт отметил, что глава киевского режима планомерно делает для этого все."Шаги к этому Зеленский делает чуть ли не раз в несколько месяцев: они (с Польшей – ред.) подписывают какие-то особые секретные протоколы, в которых различные нюансы отражаются. И когда накопится набор этих нюансов, выяснится, что он уже продал часть Западной Украины Польше", – добавил эксперт.По его мнению, Польша станет первой страной, которая реально будет участвовать в конфликте, активно и не скрывая этого.Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев, комментируя одно из заявлений польских властей, сказал, что войска Польши у границ Белоруссии рассматриваются США как ударная сила на случай глобальной операции, при этом Варшава преследует и собственные амбициозные цели. А именно намерение вернуть себе так называемые Восточные Кресы. О том, какой сценарий развития событий ждет Западную Украину в контексте "украинского" конфликта между Россией и Западом еще в 2022 году говорил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Читайте также на РИА Новости Крым:Польша в любом случае "откусит" часть Западной Украины – мнение Как НАТО использует Польшу для уничтожения Украины В Белом доме сделали заявление о снятии ограничений на удары ВСУ по РФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мнения, игорь шатров, политика, украина, польша, в мире, новости
Часть Западной Украины скоро станет Польшей – эксперт
Часть территории Украины войдет в состав Польши под тем или иным предлогом – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым
. Владимир Зеленский заключил очередное соглашение с Польшей в области безопасности, которое приближает момент вхождения в состав польского государства части Западной Украины. В этом уверен руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
Накануне Владимир Зеленский посетил столицу Польши Варшаву, где подписал соглашение в области безопасности с польским премьером Дональдом Туском. Документ среди прочего предусматривает возможность перехвата польскими вооруженными силами ракет в украинском воздушном пространстве, а также создание на территории Польши добровольческого формирования "Украинский легион", который будет проходить там подготовку и оснащаться союзниками киевского режима.
По словам Шатрова, когда безопасность страны начинают охранять войска другого государства, которое при этом претендует на "подохранную" территорию, "то можно не сомневаться, что охранять будут очень хорошо и постепенно эта территория станет польской".
"Сейчас это кажется фантазией некоторых российских политиков и экспертов. Но я практически со 100%-й уверенностью могу заявить, что через какое-то время мы увидим часть территории Украины, которая войдет в состав Польши под тем или иным предлогом или в том или ином формате. Как протекторат, как зона безопасности. Может быть, это не будет называться Польшей, но потом будет", – уверен Шатров.
Эксперт отметил, что глава киевского режима планомерно делает для этого все.
"Шаги к этому Зеленский делает чуть ли не раз в несколько месяцев: они (с Польшей – ред.) подписывают какие-то особые секретные протоколы, в которых различные нюансы отражаются. И когда накопится набор этих нюансов, выяснится, что он уже продал часть Западной Украины Польше", – добавил эксперт.
По его мнению, Польша станет первой страной, которая реально будет участвовать в конфликте, активно и не скрывая этого.
"Мы это увидим в ближайшее время в том или ином виде. Уже видим: документы на этот счет подписаны", – заключил эксперт.
Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев, комментируя
одно из заявлений польских властей, сказал, что войска Польши у границ Белоруссии рассматриваются США как ударная сила на случай глобальной операции, при этом Варшава преследует и собственные амбициозные цели. А именно намерение вернуть себе так называемые Восточные Кресы.
О том, какой сценарий развития событий
ждет Западную Украину в контексте "украинского" конфликта между Россией и Западом еще в 2022 году говорил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
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