https://crimea.ria.ru/20230726/polsha-v-lyubom-sluchae-otkusit-chast-zapadnoy-ukrainy--mnenie-1130307114.html

Польша в любом случае "откусит" часть Западной Украины – мнение

Польша в любом случае "откусит" часть Западной Украины – мнение - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Польша в любом случае "откусит" часть Западной Украины – мнение

Польша в любом случае введет свои войска на Западную Украину и оккупирует часть этой территории, киевский режим ничего не сможет противопоставить этому... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T19:14

2023-07-26T19:14

2023-07-26T19:14

польша

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михаил онуфриенко

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июл – РИА Новости Крым. Польша в любом случае введет свои войска на Западную Украину и оккупирует часть этой территории, киевский режим ничего не сможет противопоставить этому сценарию. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.Как отметил Онуфриенко, при таком развитии событий поляки "возвратят земли, о которых они давно мечтают и получат контроль границы с Белоруссией", а киевский режим "высвободит с десяток бригад на Западной Украине, которые сможет перебросить на убой".По мнению обозревателя, присутствие в Белоруссии бойцов группы "Вагнер" является в данном случае определенным сдерживающим фактором для Варшавы.При этом оккупация Польшей Западной Украины положит конец господству бандеровщины на этих территориях, убежден аналитик."Они (власти Украины – ред.) сейчас уже героизацию ОУН-УПА* потихоньку свернули, потому что для Польши неприемлема эта идеология. Ведь идеологией на Украине пропитываются низы, а руководство – не за идеологию, им на нее глубоко плевать, они – за деньги и власть. Скажут отказаться от бандеровщины – откажутся, чтобы поляков это устроило. Поляки разберутся с этими бандеровцами намного быстрее и эффективнее, чем кто бы то ни было", – не сомневается эксперт.Амбиции Польши в отношении Западной УкраиныПрезидент России Владимир Путин 21 июля на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Польша вынашивает планы по оккупации Западной Украины. Для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение. Он отметил, что польские лидеры рассчитывают под натовским "зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем вернуть себе, как они считают, свои "исторические территории".Путин также заявил, что Россия не будет вмешиваться, если киевский режим захочет "расплатиться с хозяевами своими землями", но в случае развязывания агрессии против Белоруссии Москва воспримет это как агрессию против РФ и будет отвечать всеми имеющимися средствами.23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что его "начали напрягать" бойцы "Вагнера", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа. По словам белорусского лидера, они хотят "сходить на экскурсию" в Варшаву и в Жешув – польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что "Польша – это член НАТО, и при необходимости войска США будут защищать каждый дюйм территории альянса".Глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Польша введет свои войска на Западную Украину в случае провала контрнаступления ВСУ, военной катастрофы для киевского режима и стремительного развала украинского государства.Единственное, что на данный момент сдерживает Польшу от вторжения – вероятная жесткая реакция союзных войск России и Белоруссии и страх "получить от них по голове", считает аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Если Западная Украина войдет в состав Польши: прогноз экспертаПрезидент Белоруссии обещает поддержку Западной УкраинеСергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени

https://crimea.ria.ru/20230425/polsha--eto-krokodil-politolog-o-druzhbe-zelenskogo-i-dudy-1128337451.html

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польша, украина, михаил онуфриенко, политика, в мире, мнения, общество, новости, беларусь, безопасность, россия