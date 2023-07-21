https://crimea.ria.ru/20230721/agressiya-protiv-belorussii-budet-oznachat-agressiyu-protiv-rf---putin-1130217790.html

Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ - Путин

Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ - Путин - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ - Путин

Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, Москва ответит всеми имеющимися средствами. Об этом в пятницу заявил президент... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T13:48

2023-07-21T13:48

2023-07-21T13:49

белоруссия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, Москва ответит всеми имеющимися средствами. Об этом в пятницу заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.Президент добавил, что такие действия, в случае их реализации, повлекут ответ Москвы всеми имеющимися средствами.Ранее в пятницу в рамках заседания Совбеза Путин заявил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления вооруженных сил Украины. Несмотря на колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни усилия тысяч иностранных наемников и советников, которые самым активным образом используются в попытках прорвать фронт, результатов украинского контрнаступления нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Совбез Белоруссии: идет борьба за будущее славянского мираВстреча Путина и Лукашенко: о чем говорили президентыБудет востребовано: в Крыму предложили открыть консульство Беларуси

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, россия, владимир путин (политик), в мире, новости