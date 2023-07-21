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Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ - Путин - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ - Путин
Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ - Путин - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ - Путин
Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, Москва ответит всеми имеющимися средствами. Об этом в пятницу заявил президент... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T13:48
2023-07-21T13:49
белоруссия
россия
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, Москва ответит всеми имеющимися средствами. Об этом в пятницу заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.Президент добавил, что такие действия, в случае их реализации, повлекут ответ Москвы всеми имеющимися средствами.Ранее в пятницу в рамках заседания Совбеза Путин заявил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления вооруженных сил Украины. Несмотря на колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни усилия тысяч иностранных наемников и советников, которые самым активным образом используются в попытках прорвать фронт, результатов украинского контрнаступления нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Совбез Белоруссии: идет борьба за будущее славянского мираВстреча Путина и Лукашенко: о чем говорили президентыБудет востребовано: в Крыму предложили открыть консульство Беларуси
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белоруссия, россия, владимир путин (политик), в мире, новости
Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ - Путин

Путин пообещал ответ всеми имеющимися средствами в случае агрессии против Белоруссии

13:48 21.07.2023 (обновлено: 13:49 21.07.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин и президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин и президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, Москва ответит всеми имеющимися средствами. Об этом в пятницу заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства. Развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России", — заявил российский лидер на заседании Совета безопасности РФ.
Президент добавил, что такие действия, в случае их реализации, повлекут ответ Москвы всеми имеющимися средствами.
Ранее в пятницу в рамках заседания Совбеза Путин заявил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления вооруженных сил Украины. Несмотря на колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни усилия тысяч иностранных наемников и советников, которые самым активным образом используются в попытках прорвать фронт, результатов украинского контрнаступления нет.
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