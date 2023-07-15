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Будет востребовано: в Крыму предложили открыть консульство Беларуси - РИА Новости Крым, 15.07.2023
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https://crimea.ria.ru/20230715/budet-vostrebovano-v-krymu-predlozhili-otkryt-konsulstvo-belarusi-1130082720.html
Будет востребовано: в Крыму предложили открыть консульство Беларуси
Будет востребовано: в Крыму предложили открыть консульство Беларуси - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Будет востребовано: в Крыму предложили открыть консульство Беларуси
Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец предложил открыть в Крыму консульство Республики Беларусь. Это станет РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T20:07
2023-07-15T20:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец предложил открыть в Крыму консульство Республики Беларусь. Это станет серьезным подспорьем для тысяч белорусов, которые живут, работают или учатся на полуострове, а также приезжают на отдых, пояснил он в комментарии РИА Новости Крым.Собеседник подчеркнул, что консульство необходимо в первую очередь для граждан Беларуси, которые приезжают в Крым отдыхать, работать или навестить родственников."Каждый год получаю десятки обращений от соотечественников, которые, оказавшись в Крыму, теряют паспорт или свидетельство о рождении ребенка. В таких случаях необходимо обращаться в консульство, но ближайшее находится в Ростове-на-Дону. А без паспорта выезд с полуострова невозможен, так как без него нельзя купить билет ни на поезд, ни на автобус", – сообщил Чегринец. В результате потерявшим документы приходится обращаться в местные отделы МВД, что отнимает достаточно много времени, добавил он.Помимо потерянных документов, соотечественники обращаются за консультацией при приобретении жилья и иной собственности, при желании переехать в Крым на постоянное место жительства и десяткам других вопросов.По его словам, в доковидный период турпоток из Республики Беларусь в Крым оценивался в 150 тысяч человек ежегодно. Сейчас сложно посчитать, но даже если эту цифру разделить надвое, то все равно получим 80-90 тысяч, отметил Чегринец."Уверен, что в Крыму однозначно должно быть консульство Республики Беларусь, которое будет заниматься решением вопросов граждан. Консульские услуги будут ими очень востребованы", – заверил председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма".Он также выразил мнение, что параллельно необходимо открывать представительство Крыма в Белоруссии. "Сейчас там есть представитель, но он работает на общественных началах, хотелось бы, чтобы он стал постоянным", – сказал Чегринец.По его мнению, вопрос назрел давно. Его актуальность сейчас повышает и тот факт, что консульство в Крыму будет оказывать помощь белорусам, которые живут в новых регионах РФ. Кроме того, вскоре будет восстановлено авиасообщение и поток туристов и гостей из Белоруссии в Крым резко возрастет. В настоящее время проблемы соотечественников стараются решать силами общины, но консульство имеет гораздо более широкие полномочия и возможности, резюмировал собеседник.Читайте также на РИА Новости Крым:Товары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – СоломенцевПрепятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – властиКрым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты
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крым, беларусь, общество, новости крыма, туризм в крыму, мнения, роман чегринец
Будет востребовано: в Крыму предложили открыть консульство Беларуси

Глава белорусской общины назвал очень востребованным вопрос открытия консульства в Крыму

20:07 15.07.2023 (обновлено: 20:08 15.07.2023)
 
© РИА Новости . Андрей АлександровФлаг России и Белоруссии. Архивное фото
Флаг России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости . Андрей Александров
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец предложил открыть в Крыму консульство Республики Беларусь. Это станет серьезным подспорьем для тысяч белорусов, которые живут, работают или учатся на полуострове, а также приезжают на отдых, пояснил он в комментарии РИА Новости Крым.
Собеседник подчеркнул, что консульство необходимо в первую очередь для граждан Беларуси, которые приезжают в Крым отдыхать, работать или навестить родственников.
"Каждый год получаю десятки обращений от соотечественников, которые, оказавшись в Крыму, теряют паспорт или свидетельство о рождении ребенка. В таких случаях необходимо обращаться в консульство, но ближайшее находится в Ростове-на-Дону. А без паспорта выезд с полуострова невозможен, так как без него нельзя купить билет ни на поезд, ни на автобус", – сообщил Чегринец. В результате потерявшим документы приходится обращаться в местные отделы МВД, что отнимает достаточно много времени, добавил он.
Помимо потерянных документов, соотечественники обращаются за консультацией при приобретении жилья и иной собственности, при желании переехать в Крым на постоянное место жительства и десяткам других вопросов.

"В Крыму белорусов очень много, гораздо больше, чем в Ростове. Только официально проживает около 25 тысяч человек, это диаспора. Плюс к этому за последние годы на постоянное место жительства, не получая российского гражданства, в Крым переехало еще около 10 тысяч. А сколько белорусов приезжают в Крым навестить родственников – неизвестно", – продолжил собеседник.

По его словам, в доковидный период турпоток из Республики Беларусь в Крым оценивался в 150 тысяч человек ежегодно. Сейчас сложно посчитать, но даже если эту цифру разделить надвое, то все равно получим 80-90 тысяч, отметил Чегринец.
"Уверен, что в Крыму однозначно должно быть консульство Республики Беларусь, которое будет заниматься решением вопросов граждан. Консульские услуги будут ими очень востребованы", – заверил председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма".
Он также выразил мнение, что параллельно необходимо открывать представительство Крыма в Белоруссии. "Сейчас там есть представитель, но он работает на общественных началах, хотелось бы, чтобы он стал постоянным", – сказал Чегринец.
По его мнению, вопрос назрел давно. Его актуальность сейчас повышает и тот факт, что консульство в Крыму будет оказывать помощь белорусам, которые живут в новых регионах РФ. Кроме того, вскоре будет восстановлено авиасообщение и поток туристов и гостей из Белоруссии в Крым резко возрастет. В настоящее время проблемы соотечественников стараются решать силами общины, но консульство имеет гораздо более широкие полномочия и возможности, резюмировал собеседник.
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