https://crimea.ria.ru/20230715/budet-vostrebovano-v-krymu-predlozhili-otkryt-konsulstvo-belarusi-1130082720.html

Будет востребовано: в Крыму предложили открыть консульство Беларуси

Будет востребовано: в Крыму предложили открыть консульство Беларуси - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Будет востребовано: в Крыму предложили открыть консульство Беларуси

Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец предложил открыть в Крыму консульство Республики Беларусь. Это станет РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T20:07

2023-07-15T20:07

2023-07-15T20:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец предложил открыть в Крыму консульство Республики Беларусь. Это станет серьезным подспорьем для тысяч белорусов, которые живут, работают или учатся на полуострове, а также приезжают на отдых, пояснил он в комментарии РИА Новости Крым.Собеседник подчеркнул, что консульство необходимо в первую очередь для граждан Беларуси, которые приезжают в Крым отдыхать, работать или навестить родственников."Каждый год получаю десятки обращений от соотечественников, которые, оказавшись в Крыму, теряют паспорт или свидетельство о рождении ребенка. В таких случаях необходимо обращаться в консульство, но ближайшее находится в Ростове-на-Дону. А без паспорта выезд с полуострова невозможен, так как без него нельзя купить билет ни на поезд, ни на автобус", – сообщил Чегринец. В результате потерявшим документы приходится обращаться в местные отделы МВД, что отнимает достаточно много времени, добавил он.Помимо потерянных документов, соотечественники обращаются за консультацией при приобретении жилья и иной собственности, при желании переехать в Крым на постоянное место жительства и десяткам других вопросов.По его словам, в доковидный период турпоток из Республики Беларусь в Крым оценивался в 150 тысяч человек ежегодно. Сейчас сложно посчитать, но даже если эту цифру разделить надвое, то все равно получим 80-90 тысяч, отметил Чегринец."Уверен, что в Крыму однозначно должно быть консульство Республики Беларусь, которое будет заниматься решением вопросов граждан. Консульские услуги будут ими очень востребованы", – заверил председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма".Он также выразил мнение, что параллельно необходимо открывать представительство Крыма в Белоруссии. "Сейчас там есть представитель, но он работает на общественных началах, хотелось бы, чтобы он стал постоянным", – сказал Чегринец.По его мнению, вопрос назрел давно. Его актуальность сейчас повышает и тот факт, что консульство в Крыму будет оказывать помощь белорусам, которые живут в новых регионах РФ. Кроме того, вскоре будет восстановлено авиасообщение и поток туристов и гостей из Белоруссии в Крым резко возрастет. В настоящее время проблемы соотечественников стараются решать силами общины, но консульство имеет гораздо более широкие полномочия и возможности, резюмировал собеседник.Читайте также на РИА Новости Крым:Товары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – СоломенцевПрепятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – властиКрым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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