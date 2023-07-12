https://crimea.ria.ru/20230712/krym-gotov-postavlyat-v-belarus-ovoschi-i-frukty-1129998529.html

Крым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты

Крым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Крым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты

Крым готов поставлять в Беларусь плодоовощную продукцию, уже сейчас решаются логистические вопросы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T10:38

2023-07-12T10:38

2023-07-12T10:58

минсельхоз крыма

новости

экономика

общество

крым

сельское хозяйство

экспорт продукции из крыма

новости крыма

арсен арзиев

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/03/1129781416_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47ae47ced4b9231a2187fabea99c9172.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Крым готов поставлять в Беларусь плодоовощную продукцию, уже сейчас решаются логистические вопросы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев по итогам презентации туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма в Белоруссии.11-12 июля в Минске проходят Дни Республики Крым. В рамках форума для бизнес-сообщества организована презентация туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма.Замминистра напомнил, что по итогам 2022 года в Белоруссию из Крыма уже поставлена сельхозпродукция на сумму, превышающую 2 млн долларов США, в частности, республика активно экспортирует в страну вино. Работа в этом направлении продолжится, и в этом году крымские аграрии рассчитывают значительно увеличить экспорт.Ранее в рамках Дней Республики Крым в Белоруссии и. о. постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Михаил Соломенцев сообщил, что порты Крыма могут быть задействованы для принятия различных товаров, которые следуют в Африку и страны Персидского залива, в частности из Белоруссии. Читайте также на РИА Новости Крым:Горячая пора и рекордные показатели: что с сельским хозяйством в КрымуАгросектор развивается: что интересно инвесторам в КрымуСыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите

крым

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минсельхоз крыма, новости, экономика, общество, крым, сельское хозяйство, экспорт продукции из крыма, новости крыма, арсен арзиев, белоруссия