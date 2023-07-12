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Крым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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Крым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты
Крым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Крым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты
Крым готов поставлять в Беларусь плодоовощную продукцию, уже сейчас решаются логистические вопросы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T10:38
2023-07-12T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Крым готов поставлять в Беларусь плодоовощную продукцию, уже сейчас решаются логистические вопросы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев по итогам презентации туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма в Белоруссии.11-12 июля в Минске проходят Дни Республики Крым. В рамках форума для бизнес-сообщества организована презентация туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма.Замминистра напомнил, что по итогам 2022 года в Белоруссию из Крыма уже поставлена сельхозпродукция на сумму, превышающую 2 млн долларов США, в частности, республика активно экспортирует в страну вино. Работа в этом направлении продолжится, и в этом году крымские аграрии рассчитывают значительно увеличить экспорт.Ранее в рамках Дней Республики Крым в Белоруссии и. о. постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Михаил Соломенцев сообщил, что порты Крыма могут быть задействованы для принятия различных товаров, которые следуют в Африку и страны Персидского залива, в частности из Белоруссии. Читайте также на РИА Новости Крым:Горячая пора и рекордные показатели: что с сельским хозяйством в КрымуАгросектор развивается: что интересно инвесторам в КрымуСыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите
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минсельхоз крыма, новости, экономика, общество, крым, сельское хозяйство, экспорт продукции из крыма, новости крыма, арсен арзиев, белоруссия
Крым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты

Минсельхоз РК: Крым готов поставлять в Беларусь плодоовощную продукцию

10:38 12.07.2023 (обновлено: 10:58 12.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУрожай сливы в Крыму
Урожай сливы в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Крым готов поставлять в Беларусь плодоовощную продукцию, уже сейчас решаются логистические вопросы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев по итогам презентации туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма в Белоруссии.
11-12 июля в Минске проходят Дни Республики Крым. В рамках форума для бизнес-сообщества организована презентация туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма.

"Овощи и фрукты - это реально. Главное наладить логистику, поскольку для такой скоропортящейся продукции нужно определенное время доставки и соблюдение условий по температурному режиму. Сейчас эти вопросы в проработке, но все у нас получится", - выразил уверенность замглавы профильного крымского министерства.

Замминистра напомнил, что по итогам 2022 года в Белоруссию из Крыма уже поставлена сельхозпродукция на сумму, превышающую 2 млн долларов США, в частности, республика активно экспортирует в страну вино. Работа в этом направлении продолжится, и в этом году крымские аграрии рассчитывают значительно увеличить экспорт.

"Главный вопрос - логистика. Создана группа, уже есть определенные решения, и в ближайшее время озвученные планы могут быть реализованы", - считает Арзиев.

Ранее в рамках Дней Республики Крым в Белоруссии и. о. постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Михаил Соломенцев сообщил, что порты Крыма могут быть задействованы для принятия различных товаров, которые следуют в Африку и страны Персидского залива, в частности из Белоруссии.
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