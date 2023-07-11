https://crimea.ria.ru/20230711/krym-gotov-narastit-postavki-vina-v-belarus-1129985348.html

Крым готов нарастить поставки вина в Беларусь

Крым готов нарастить поставки вина в Беларусь - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Крым готов нарастить поставки вина в Беларусь

Крым заинтересован продавать в Беларусь свои знаменитые вина и наращивать объемы поставок. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства республики Арсен... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T17:52

2023-07-11T17:52

2023-07-11T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Крым заинтересован продавать в Беларусь свои знаменитые вина и наращивать объемы поставок. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства республики Арсен Арзиев на презентации туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма, которая состоялась 11 июля в Доме Москвы, пишет "Sputnik Беларусь".По словам врио постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Михаила Соломенцева, винодельческая отрасль "очень бурно развивается в Крыму".11-12 июля в Минске проходят Дни Республики Крым. В рамках форума для бизнес-сообщества организована презентация туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Как живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отраслиДороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о КрымеВ Крыму стали производить больше коньяков и шампанского

https://crimea.ria.ru/20230604/vzglyad-iznutri-zachem-turistam-v-krymu-pokazyvayut-iznanku-predpriyatiy-1129120189.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, белоруссия, виноделие в крыму, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, общество, экспорт продукции из крыма, экономика, новости, новости крыма