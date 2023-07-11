https://crimea.ria.ru/20230711/krym-gotov-narastit-postavki-vina-v-belarus-1129985348.html
Крым готов нарастить поставки вина в Беларусь
Крым готов нарастить поставки вина в Беларусь - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Крым готов нарастить поставки вина в Беларусь
Крым заинтересован продавать в Беларусь свои знаменитые вина и наращивать объемы поставок. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства республики Арсен... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T17:52
2023-07-11T17:52
2023-07-11T17:52
крым
белоруссия
виноделие в крыму
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
общество
экспорт продукции из крыма
экономика
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123389058_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1ddbad2c0570be9ea59228cc40cb81a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Крым заинтересован продавать в Беларусь свои знаменитые вина и наращивать объемы поставок. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства республики Арсен Арзиев на презентации туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма, которая состоялась 11 июля в Доме Москвы, пишет "Sputnik Беларусь".По словам врио постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Михаила Соломенцева, винодельческая отрасль "очень бурно развивается в Крыму".11-12 июля в Минске проходят Дни Республики Крым. В рамках форума для бизнес-сообщества организована презентация туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Как живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отраслиДороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о КрымеВ Крыму стали производить больше коньяков и шампанского
https://crimea.ria.ru/20230604/vzglyad-iznutri-zachem-turistam-v-krymu-pokazyvayut-iznanku-predpriyatiy-1129120189.html
крым
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123389058_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4f573f73a72884bf92e3853674c7dc32.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, белоруссия, виноделие в крыму, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, общество, экспорт продукции из крыма, экономика, новости, новости крыма
Крым готов нарастить поставки вина в Беларусь
Минсельхоз: Крым готов наращивать поставки вина в Беларусь