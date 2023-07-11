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Крым готов нарастить поставки вина в Беларусь - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Крым готов нарастить поставки вина в Беларусь
Крым готов нарастить поставки вина в Беларусь - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Крым готов нарастить поставки вина в Беларусь
Крым заинтересован продавать в Беларусь свои знаменитые вина и наращивать объемы поставок. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства республики Арсен... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T17:52
2023-07-11T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Крым заинтересован продавать в Беларусь свои знаменитые вина и наращивать объемы поставок. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства республики Арсен Арзиев на презентации туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма, которая состоялась 11 июля в Доме Москвы, пишет "Sputnik Беларусь".По словам врио постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Михаила Соломенцева, винодельческая отрасль "очень бурно развивается в Крыму".11-12 июля в Минске проходят Дни Республики Крым. В рамках форума для бизнес-сообщества организована презентация туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Как живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отраслиДороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о КрымеВ Крыму стали производить больше коньяков и шампанского
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Крым готов нарастить поставки вина в Беларусь

Минсельхоз: Крым готов наращивать поставки вина в Беларусь

17:52 11.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Крым заинтересован продавать в Беларусь свои знаменитые вина и наращивать объемы поставок. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства республики Арсен Арзиев на презентации туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма, которая состоялась 11 июля в Доме Москвы, пишет "Sputnik Беларусь".

"Республика Крым со своим агропромышленным потенциалом тесно сотрудничает с Республикой Беларусь. Только по итогам 2022 года направлено из Крыма продукции более чем на 2 млн долларов США. Это наша винодельческая продукция, которая является визитной карточкой республики Крым, наша птицеводческая продукция и другие", – рассказал Арзиев

По словам врио постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Михаила Соломенцева, винодельческая отрасль "очень бурно развивается в Крыму".
"Растут объемы, растет число хозяйств, которые выращивают виноград", – сказал он. И отметил, что на Дни Крыма в Беларуси привезены эксклюзивные сорта крымских вин, которые, безусловно, будут оценены по достоинству.
11-12 июля в Минске проходят Дни Республики Крым. В рамках форума для бизнес-сообщества организована презентация туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма.
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