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В Крыму стали производить больше коньяков и шампанского - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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В Крыму стали производить больше коньяков и шампанского
В Крыму стали производить больше коньяков и шампанского - РИА Новости Крым, 20.06.2023
В Крыму стали производить больше коньяков и шампанского
В Крыму за год выросло производство алкогольных напитков: игристого вина и шампанского – почти на 47% и коньяка – на 8%. Об этом сообщил министр сельского... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T14:11
2023-06-20T14:18
виноделие в крыму
производство
крым
новости крыма
сельское хозяйство
экономика
минсельхоз крыма
андрей савчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму за год выросло производство алкогольных напитков: игристого вина и шампанского – почти на 47% и коньяка – на 8%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.Савчук отметил, что власти уделяют особое внимание развитию виноградарства и виноделия на полуострове. Так, валовый сбор винограда в прошлом году составил 131 тысячу тонн, что на 6% выше показателей 2021 года.В 2014-2022 годах заложены виноградники на площади семь тысяч гектаров, в том числе в 2022 году – более чем две тысячи гектаров. В 2023 году запланирована закладка виноградников на площади более двух тысяч гектаров, сообщил министр.Импортозамещение саженцевПо словам Савчука, в рамках импортозамещения саженцев винограда за последние три года в Крыму заложены маточники лозы на площади 44 гектара, в этом году планируется заложить еще 8,6."На сегодняшний день собственным посадочным материалом мы обеспечены на 30%, до конца этого года обеспеченность будет составлять до 70%", - прогнозирует глава минсельхоза республики.Он отметил, что такая динамика обусловлена поддержкой, которую оказывает государство производителям отечественного посадочного материала."Люди увидели, что можно выращивать свои (саженцы), затраты на это компенсируются, у них хорошая цена. Мы поддерживаем предприятия, которые имеют серьезный опыт работы", - добавил Савчук.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские виноделы и виноградари получили 570 млн рублей господдержкиКакие вина Крыма признаны лучшими на Всероссийском саммите виноделовКак живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отрасли
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виноделие в крыму, производство, крым, новости крыма, сельское хозяйство, экономика, минсельхоз крыма, андрей савчук
В Крыму стали производить больше коньяков и шампанского

Минсельхоз Крыма: производство коньяка в регионе выросло на 8%, шампанского – на 47%

14:11 20.06.2023 (обновлено: 14:18 20.06.2023)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкШампанское
Шампанское - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму за год выросло производство алкогольных напитков: игристого вина и шампанского – почти на 47% и коньяка – на 8%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

"Индекс промышленного производства напитков составил 112,9%, при этом увеличился объем производства водки на 3%, коньяка – на 7,8%, игристого вина и шампанского – на 46,6%, виноматериала на 37%", - сказал руководитель ведомства на заседании президиума крымского парламента во вторник.

Савчук отметил, что власти уделяют особое внимание развитию виноградарства и виноделия на полуострове. Так, валовый сбор винограда в прошлом году составил 131 тысячу тонн, что на 6% выше показателей 2021 года.
В 2014-2022 годах заложены виноградники на площади семь тысяч гектаров, в том числе в 2022 году – более чем две тысячи гектаров. В 2023 году запланирована закладка виноградников на площади более двух тысяч гектаров, сообщил министр.

Импортозамещение саженцев

По словам Савчука, в рамках импортозамещения саженцев винограда за последние три года в Крыму заложены маточники лозы на площади 44 гектара, в этом году планируется заложить еще 8,6.
"На сегодняшний день собственным посадочным материалом мы обеспечены на 30%, до конца этого года обеспеченность будет составлять до 70%", - прогнозирует глава минсельхоза республики.
Он отметил, что такая динамика обусловлена поддержкой, которую оказывает государство производителям отечественного посадочного материала.
"Люди увидели, что можно выращивать свои (саженцы), затраты на это компенсируются, у них хорошая цена. Мы поддерживаем предприятия, которые имеют серьезный опыт работы", - добавил Савчук.
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