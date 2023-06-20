https://crimea.ria.ru/20230620/v-krymu-stali-proizvodit-bolshe-konyakov-i-shampanskogo-1129505969.html

В Крыму стали производить больше коньяков и шампанского

В Крыму стали производить больше коньяков и шампанского - РИА Новости Крым, 20.06.2023

В Крыму стали производить больше коньяков и шампанского

В Крыму за год выросло производство алкогольных напитков: игристого вина и шампанского – почти на 47% и коньяка – на 8%. Об этом сообщил министр сельского... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T14:11

2023-06-20T14:11

2023-06-20T14:18

виноделие в крыму

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сельское хозяйство

экономика

минсельхоз крыма

андрей савчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму за год выросло производство алкогольных напитков: игристого вина и шампанского – почти на 47% и коньяка – на 8%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.Савчук отметил, что власти уделяют особое внимание развитию виноградарства и виноделия на полуострове. Так, валовый сбор винограда в прошлом году составил 131 тысячу тонн, что на 6% выше показателей 2021 года.В 2014-2022 годах заложены виноградники на площади семь тысяч гектаров, в том числе в 2022 году – более чем две тысячи гектаров. В 2023 году запланирована закладка виноградников на площади более двух тысяч гектаров, сообщил министр.Импортозамещение саженцевПо словам Савчука, в рамках импортозамещения саженцев винограда за последние три года в Крыму заложены маточники лозы на площади 44 гектара, в этом году планируется заложить еще 8,6."На сегодняшний день собственным посадочным материалом мы обеспечены на 30%, до конца этого года обеспеченность будет составлять до 70%", - прогнозирует глава минсельхоза республики.Он отметил, что такая динамика обусловлена поддержкой, которую оказывает государство производителям отечественного посадочного материала."Люди увидели, что можно выращивать свои (саженцы), затраты на это компенсируются, у них хорошая цена. Мы поддерживаем предприятия, которые имеют серьезный опыт работы", - добавил Савчук.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские виноделы и виноградари получили 570 млн рублей господдержкиКакие вина Крыма признаны лучшими на Всероссийском саммите виноделовКак живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отрасли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие в крыму, производство, крым, новости крыма, сельское хозяйство, экономика, минсельхоз крыма, андрей савчук