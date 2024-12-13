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Грузовик смял три легковушки на Кубани – погибли трое
Грузовик смял три легковушки на Кубани – погибли трое - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Грузовик смял три легковушки на Кубани – погибли трое
Три человека погибли при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой Главк МВД России. РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T17:22
2024-12-13T17:22
2024-12-13T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Три человека погибли при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой Главк МВД России.Отмечается, что ДТП произошло в пятницу около 15:15 в Славянской районе.На месте аварии работают экстренные службы и сотрудники полиции. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства происшествия.На трассе "Таврида" в Крыму 11 декабря один человек погиб, еще один пострадал в столкновении двух легковых авто около развязки на село Трудовое. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли и 24 пострадали в ДТП в КрымуПодросток травмирован в ДТП на трассе Ялта – СевастопольДва человека погибли в аварии на трассе Ялта – Севастополь
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, происшествия, умвд россии по краснодарскому краю, дтп, новости
Грузовик смял три легковушки на Кубани – погибли трое
На Кубани три человека погибли в столкновении грузовика и трех легковушек