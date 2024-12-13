https://crimea.ria.ru/20241213/gruzovik-smyal-tri-legkovushki-na-kubani--pogibli-troe-1142602520.html

Грузовик смял три легковушки на Кубани – погибли трое

Грузовик смял три легковушки на Кубани – погибли трое - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Грузовик смял три легковушки на Кубани – погибли трое

Три человека погибли при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой Главк МВД России. РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T17:22

2024-12-13T17:22

2024-12-13T17:22

кубань

краснодарский край

происшествия

умвд россии по краснодарскому краю

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Три человека погибли при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой Главк МВД России.Отмечается, что ДТП произошло в пятницу около 15:15 в Славянской районе.На месте аварии работают экстренные службы и сотрудники полиции. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства происшествия.На трассе "Таврида" в Крыму 11 декабря один человек погиб, еще один пострадал в столкновении двух легковых авто около развязки на село Трудовое. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли и 24 пострадали в ДТП в КрымуПодросток травмирован в ДТП на трассе Ялта – СевастопольДва человека погибли в аварии на трассе Ялта – Севастополь

кубань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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