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Катастрофические цифры: Киев потерял более 12 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Катастрофические цифры: Киев потерял более 12 тысяч боевиков за неделю
Катастрофические цифры: Киев потерял более 12 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Катастрофические цифры: Киев потерял более 12 тысяч боевиков за неделю
Вооруженные силы России за неделю уничтожили 12 090 украинских боевиков, а также отразили 164 контратаки противника. Об этом в пятницу сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T16:38
2024-12-13T16:38
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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вооруженные силы россии
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю уничтожили 12 090 украинских боевиков, а также отразили 164 контратаки противника. Об этом в пятницу сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 2230 военнослужащих, семь танков, 33 боевые бронированные машины, из них четыре боевые машины пехоты Bradley производства США, 34 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и отразила 71 контратаку ВСУ. Противник потерял более 3350 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 48 орудий полевой артиллерии, из них восемь гаубиц производства стран НАТО.Подразделения "Южной" группировки разбили свыше 1830 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, из них три западного производства. Отражено девять контратак ВСУ.Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, в результате решительных действий освободили населенные пункты Желтое, Берестки и Заря в ДНР. Отразили 64 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили выше 3340 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley и пять бронетранспортеров М113 производства США, 20 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии.Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Благодатное Донецкой Народной Республики. Также бойцы группировки отразили 20 контратак противника. ВСУ потеряли до 1050 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, из них три MaxxPro и две HMMWV, 12 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три САУ.Подразделения "Днепра" уничтожили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВОУдары по Украине: горят объекты энергетики и военной инфраструктурыРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Катастрофические цифры: Киев потерял более 12 тысяч боевиков за неделю

ВСУ за неделю боев потеряли больше 12 тысяч боевиков

16:38 13.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю уничтожили 12 090 украинских боевиков, а также отразили 164 контратаки противника. Об этом в пятницу сообщает Минобороны России.
Сводка Минобороны России из зоны спецоперации за 7-13 декабря 2024Сводка Минобороны России из зоны спецоперации за 7-13 декабря 2024
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 2230 военнослужащих, семь танков, 33 боевые бронированные машины, из них четыре боевые машины пехоты Bradley производства США, 34 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.
Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и отразила 71 контратаку ВСУ. Противник потерял более 3350 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 48 орудий полевой артиллерии, из них восемь гаубиц производства стран НАТО.
Подразделения "Южной" группировки разбили свыше 1830 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, из них три западного производства. Отражено девять контратак ВСУ.
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, в результате решительных действий освободили населенные пункты Желтое, Берестки и Заря в ДНР. Отразили 64 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили выше 3340 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley и пять бронетранспортеров М113 производства США, 20 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии.
Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Благодатное Донецкой Народной Республики. Также бойцы группировки отразили 20 контратак противника. ВСУ потеряли до 1050 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, из них три MaxxPro и две HMMWV, 12 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три САУ.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии.
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Новости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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