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Как живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отрасли

Как живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отрасли - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Как живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отрасли

Сфера виноделия в Крыму находится в стадии подъема, в последние годы исторические винодельческие предприятия полуострова модернизируются, на территории... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T08:49

2023-05-22T08:49

2023-05-22T10:07

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виноделие в крыму

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Леонид Попович о вине, санкциях и крымских саженцах Как работают крымские виноделы, с какими трудностями сталкиваются и какую поддержку получают, рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» член Общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович. audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Сфера виноделия в Крыму находится в стадии подъема, в последние годы исторические винодельческие предприятия полуострова модернизируются, на территории республики появляются новые частные винодельни, площади виноградников растут. Как сейчас работают крымские виноделы, с какими трудностями сталкиваются и каких результатов достигают, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович.Большие и малые предприятия"В 2015 году я проехал по виноградникам и винодельням Крыма. И с тех пор бываю на полуострове регулярно. И тогда было несколько интересных предприятий, но сейчас происходят радикальные изменения: и виноделие, и виноградарство возрождается. На старых предприятиях произошла смена оборудования. Виноградники омолаживают, и это происходит массово", - делится наблюдениями Попович.Активно за последние десять лет в Крыму стали развиваться частные хозяйства, которые приобретают небольшие площади земли, высаживают виноград и делают вино. Их продукт, как правило, стоит дороже, поскольку такой напиток всегда обладает особенной изюминкой и выгодно отличается от массового сегмента, на котором специализируются крупные заводы."Процесс виноделия дорогой, требующий больших инвестиций и поэтому не быстрый, но он движется. Если говорить об элитных винах, их потребление на российском рынке составляет не более 10% от общего объема. За счет малых предприятий какое-то количество мы можем произвести достаточно быстро. При этом и большие предприятия выделяют отдельные участки и тоже делают отличное дорогое вино. Но вот что касается большого объема массового вина - здесь еще надо много работать", - оценивает ситуацию эксперт.Экспорт и импортПо словам Поповича, российский рынок только наполовину заполнен отечественным вином. Остальные пятьдесят процентов на полках магазинов - заграничные. При этом полностью от импорта отказываться не нужно, убежден он: "Думаю, всегда 10-15% импортного вина должно быть на полках, чтобы наши покупатели имели представление о мировом виноделии".Задача - довести долю отечественного продукта до 80 процентов. Таких показателей, по мнению эксперта, удастся достичь примерно за десять лет. Поскольку вино в России пьют хорошо, большого экспорта отечественной продукции просто не хватает."Хотя какое-то количество уходит на экспорт в дружественные страны. Для предприятий это имиджевая история, если вино оценили за границей", - поясняет эксперт.Будни виноделовТрудностей у виноделов Крыма хватает, признает Попович. В частности, из-за санкций. Например, с импортом корковой пробки, которую традиционно везли из недружественных Португалии, Испании, Франции. Есть и проблемы с посадочным материалом. Чтобы виноградник рос хорошо, надо высаживать привитые саженцы, которые выращивают в специальных прививочных комплексах. Их в стране хватает только на 50-60% ежегодной потребности, остальное надо покупать за рубежом, что не всегда легко из-за санкций. Есть и внутренние проблемы, которые нужно решать законодательно, чтобы поддержать виноделие.Государственные субсидии"Поддержка от государства вообще играет большую роль", - продолжает эксперт.По его словам, в части субсидий в последние 5-6 лет отрасль поддерживают: компенсации на посадку виноградников составляют 25-30% от стоимости этих мероприятий. В целом программа субсидирования расписана до 2030 года, размер компенсации определяют региональные власти с учетом реальной ситуации на местах. Кроме того, виноградарям предоставляют субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия рискует лишиться обещанных объемов хорошего вина из Севастополя"Вино России" на акцизе: зачем российским винам еще один вид маркировкиВ тренде крымское розе и вина от крафтовых виноделен – эксперты

https://crimea.ria.ru/20230307/krymskie-likernye-vina-priznany-luchshimi-v-rossii-1127391982.html

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крым, виноделие в крыму, сельское хозяйство, леонид попович, минсельхоз рф, экономика, общество, новости крыма, мнения