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Россия рискует лишиться обещанных объемов хорошего вина из Севастополя - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Россия рискует лишиться обещанных объемов хорошего вина из Севастополя
Россия рискует лишиться обещанных объемов хорошего вина из Севастополя - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Россия рискует лишиться обещанных объемов хорошего вина из Севастополя
Аграрии Севастополя обратились к губернатору города и главе Минсельхоза России с просьбой как можно скорее провести инвентаризацию земель сельхозназначения,... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T20:04
2023-04-26T20:04
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виноделие в крыму
сельское хозяйство
мнения
роман царьков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Аграрии Севастополя обратились к губернатору города и главе Минсельхоза России с просьбой как можно скорее провести инвентаризацию земель сельхозназначения, определив особо ценные земли под самое перспективное направление экономики региона – виноградарство. В противном случае город рискует утратить уникальные ресурсы, а страна лишиться обещанных ей объемов качественного вина. Об этом говорят фермеры и общественники. Мнения представителей власти города по этому вопросу расходятся. Подробнее - в материале РИА Новости КрымОб эффективности сельхозпроизводства говорить не приходитсяОбращения были приняты по итогу общественных слушаний с участием местных властей и предпринимателей, посвященных развитию сельских территорий Севастополя."Чтобы говорить об эффективности сельхозпроизводства, надо сначала, как говорится, посчитать пулеметы. Но у нас они не считаны, в отличие от Республики Крым, где полная инвентаризация земель сельхозназначения была проведена в 2016 году", – говорит председатель исполкома общественного движения "Союз предпринимателей, садоводов, фермеров и ТОС" Андрей Ситников.В Крыму насчитали 1,8 млн га сельхозземель &gt;&gt;По его словам, все это результат некачественно проведенной в том же году инвентаризации в Севастополе: в акте с/х земли были учтены без топографической привязки территорий. А на проведение повторных мероприятий снова нужны федеральные деньги. "В итоге распоряжением Министерства сельского хозяйства России проведение полной инвентаризации сельхозземель Севастополя назначено на 2025 год", – заметил общественник.При этом ситуация с сельхозземлями в Севастополе, по его словам, уже сегодня плачевная: порядка 12 из более чем 20 тысяч гектаров используется не по назначению. Около 3 тыс га особо ценных земель, пригодных для выращивания винограда лучших винных сортов, рискуют исчезнуть под застройкой или степной травой, говорит Ситников."Песчано-глиняная смесь с большим содержанием песка и гальки – особенность наших земель. Севастополь на 45-й параллели, как и Бордо, места знаменитых французских и испанских виноградников. Мы могли бы поставлять уникальный продукт, а вместо этого теряем земли. Наши ресурсы продолжают истощаться, зарастать, использоваться не по назначению для различных строек", – заявил Ситников.Он также добавил, что отсутствие четкой информации об эффективных землях и их границах блокирует развитие отрасли, так как "многие предприниматели с интересными идеями просто боятся вкладываться в дело без гарантий поддержки со стороны государства, так что ее получают только крупные игроки".Аграриям-новаторам нужны четкие "правила игры"С ним солидарен виноградарь, глава крестьянско-фермерского хозяйства Роман Царьков. Он считает, что город, безусловно, старается помогать отрасли. Но в условиях неопределенности тянущихся к земле новаторов все меньше, а рисков для местного вина лишиться конкурентных преимуществ на российском и мировом рынке – все больше.Как пример он привел Францию, в которой некоторые хозяйства существуют 100, 200 и даже 400 лет."Почему? Потому что там ничего другого быть не может. А у нас завтра может быть дорога, газопровод или что-то еще. Человек, желающий посвятить делу жизнь и трудиться на этой земле, должен иметь гарантии и уверенность. Тогда можно говорить и о больших объемах высококачественного вина", – заключил виноградарь.Что говорят властиПо информации департамента сельского хозяйства и потребительского рынка, инвентаризация сельхозземель в Севастополе в 2016 году проводилась федеральным учреждением по поручению Минсельхоза.При этом замдиректора департамента Юлия Курбатова в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что итогового документа по результатам инвентаризации нет, а значит и оценивать работу нет оснований."Была какая-то проведена работа, которая ничем не закончилась, нечто непонятное, что никак и нигде не зафиксировано... Я не знаю, кем они (деньги – ред.) потрачены, какой итоговый документ и кто с кого должен спросить, поэтому не могу комментировать. Минсельхозом инвентаризация запланирована на 2025 год, мы стоим в плане", – сказала Курбатова.Он уточнила, что на проведение полного объема работ будут тратиться не только государственные средства – платить придется и владельцам наделов."Где это частные земли, будут использоваться средства самих собственников, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество максимально внесли информацию об их земельных участках", – пояснила замглавы депсельхоза.По словам Курбатовой, в Севастополе из 21 тысячи гектаров земель сельхозназначения сегодня эффективно используется только 8 тысяч, остальное – садовые товарищества. Контроль за использованием департамент не проводит – полномочия у Россельхознадзора.Некоторые земли распаеваны, и "люди просто ждут, когда представится возможность изменить вид разрешенного использования", добавила она. В то же время, по словам Курбатовой, Севастополь должен развиваться. Если власти посчитают нужным, то земли, которые не возделываются, действительно могут стать жилыми комплексами с инфраструктурой, говорит она. Это необходимо для социальной сферы – жилья врачам, учителям, многодетным, участникам СВО и так далее. А виноградникам в городе не место, отметила Курбатова.В свою очередь глава комитета по экономике Заксобрания Севастополя Евгений Дубовик полагает, что немало "земельных" вопросов доведется рассматривать в судах. Что касается "инвентаризации" 2016 года, это, по его словам, "скорее всего дело прокуратуры и следственных органов"."Вопрос о том, кто теперь будет проводить инвентаризацию, я задавал губернатору месяца два назад. Он сказал, что понимает озабоченность. Сейчас вопрос решается и на уровне судов, потому что многие хорошие земли распаеваны", – отметил он.Дубовик подчеркнул, что до окончания каденции нынешнего состава Заксобрания в 2024-м году намерен добиваться проведения инвентаризации, чтобы в том числе спасти особо ценные земли, пригодные для виноградарства и виноделия."Это экономика, существенное пополнение бюджета. И это одна из визитных карточек региона. Я буду делать все возможное. Но уровень утверждения – в Москве, Минэкономразвития. И это будет зависеть и от председателя Заксобрания, и от губернатора, и от все-всех, у кого есть доступ в высшие кабинеты", – заключил парламентарий.По данным Союза предпринимателей, садоводов, фермеров и ТОС, доля виноградарства (площадь посадок, обеспечивающих эффективное сельхозпроизводство) в общем объеме агропромышленного комплекса региона составляет около 90%.По информации пресс-службы депсельхоза Севастополя, на виноградники приходится 35,7% земель, 7,7% – это сады. Остальные земли сельхозназначения – в частной собственности.Год назад губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что Севастополь готов заменить европейские вина своими для всей России.Тогда же директор департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова сообщала, что местные виноградари и виноделы получат субсидии на возмещение части затрат, объем которых значительно меньше необходимой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Севастополя возмутился количеством дач и садов в городе Виноделы Севастополя просят господдержки На Кубани нашли еще полсотни гектаров под виноградники
https://crimea.ria.ru/20230311/v-trende-krymskoe-roze-i-vina-ot-kraftovykh-vinodelen--eksperty-1127472887.html
https://crimea.ria.ru/20221124/kak-v-sevastopole-reshat-problemu-nekhvatki-pitomnikov-dlya-vinodeliya-1125531450.html
https://crimea.ria.ru/20230206/tsifrovye-vinogradniki-chto-eto-takoe-i-zachem-oni-rossii-1126708200.html
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севастополь, виноделие в крыму, сельское хозяйство, мнения, роман царьков, юлия курбатова, андрей ситников, крым, новости крыма
Россия рискует лишиться обещанных объемов хорошего вина из Севастополя

Севастополь рискует остаться без особо ценных земель для винограда лучших сортов - мнения

20:04 26.04.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСбор урожая винограда в Крыму
Сбор урожая винограда в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Аграрии Севастополя обратились к губернатору города и главе Минсельхоза России с просьбой как можно скорее провести инвентаризацию земель сельхозназначения, определив особо ценные земли под самое перспективное направление экономики региона – виноградарство. В противном случае город рискует утратить уникальные ресурсы, а страна лишиться обещанных ей объемов качественного вина. Об этом говорят фермеры и общественники. Мнения представителей власти города по этому вопросу расходятся. Подробнее - в материале РИА Новости Крым

Об эффективности сельхозпроизводства говорить не приходится

Обращения были приняты по итогу общественных слушаний с участием местных властей и предпринимателей, посвященных развитию сельских территорий Севастополя.
"Чтобы говорить об эффективности сельхозпроизводства, надо сначала, как говорится, посчитать пулеметы. Но у нас они не считаны, в отличие от Республики Крым, где полная инвентаризация земель сельхозназначения была проведена в 2016 году", – говорит председатель исполкома общественного движения "Союз предпринимателей, садоводов, фермеров и ТОС" Андрей Ситников.
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По его словам, все это результат некачественно проведенной в том же году инвентаризации в Севастополе: в акте с/х земли были учтены без топографической привязки территорий. А на проведение повторных мероприятий снова нужны федеральные деньги. "В итоге распоряжением Министерства сельского хозяйства России проведение полной инвентаризации сельхозземель Севастополя назначено на 2025 год", – заметил общественник.
При этом ситуация с сельхозземлями в Севастополе, по его словам, уже сегодня плачевная: порядка 12 из более чем 20 тысяч гектаров используется не по назначению. Около 3 тыс га особо ценных земель, пригодных для выращивания винограда лучших винных сортов, рискуют исчезнуть под застройкой или степной травой, говорит Ситников.
"Песчано-глиняная смесь с большим содержанием песка и гальки – особенность наших земель. Севастополь на 45-й параллели, как и Бордо, места знаменитых французских и испанских виноградников. Мы могли бы поставлять уникальный продукт, а вместо этого теряем земли. Наши ресурсы продолжают истощаться, зарастать, использоваться не по назначению для различных строек", – заявил Ситников.
Он также добавил, что отсутствие четкой информации об эффективных землях и их границах блокирует развитие отрасли, так как "многие предприниматели с интересными идеями просто боятся вкладываться в дело без гарантий поддержки со стороны государства, так что ее получают только крупные игроки".
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Аграриям-новаторам нужны четкие "правила игры"

С ним солидарен виноградарь, глава крестьянско-фермерского хозяйства Роман Царьков. Он считает, что город, безусловно, старается помогать отрасли. Но в условиях неопределенности тянущихся к земле новаторов все меньше, а рисков для местного вина лишиться конкурентных преимуществ на российском и мировом рынке – все больше.

"У севастопольских виноделов объективно получаются одни из лучших вин благодаря уникальности терруара – особенностей климата, почв и месторасположения, а также новаторских идей, которые реализуются при господдержке. Такого продукта, как в Крыму в целом и в Севастополе в частности, больше нельзя создать на территории Российской Федерации нигде. При правильной политике государства и города здесь можно выращивать виноград и производить высококачественное вино, которое будет не стыдно представить и внутри страны, и на мировом рынке уже через 5 лет. Но нам нужно окончательно определить правила игры, какие земли должны иметь статус особо ценных, и закрепить их", – высказал мнение аграрий.

Как пример он привел Францию, в которой некоторые хозяйства существуют 100, 200 и даже 400 лет.
"Почему? Потому что там ничего другого быть не может. А у нас завтра может быть дорога, газопровод или что-то еще. Человек, желающий посвятить делу жизнь и трудиться на этой земле, должен иметь гарантии и уверенность. Тогда можно говорить и о больших объемах высококачественного вина", – заключил виноградарь.
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Что говорят власти

По информации департамента сельского хозяйства и потребительского рынка, инвентаризация сельхозземель в Севастополе в 2016 году проводилась федеральным учреждением по поручению Минсельхоза.
При этом замдиректора департамента Юлия Курбатова в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что итогового документа по результатам инвентаризации нет, а значит и оценивать работу нет оснований.
"Была какая-то проведена работа, которая ничем не закончилась, нечто непонятное, что никак и нигде не зафиксировано... Я не знаю, кем они (деньги – ред.) потрачены, какой итоговый документ и кто с кого должен спросить, поэтому не могу комментировать. Минсельхозом инвентаризация запланирована на 2025 год, мы стоим в плане", – сказала Курбатова.
Он уточнила, что на проведение полного объема работ будут тратиться не только государственные средства – платить придется и владельцам наделов.
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"Где это частные земли, будут использоваться средства самих собственников, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество максимально внесли информацию об их земельных участках", – пояснила замглавы депсельхоза.
По словам Курбатовой, в Севастополе из 21 тысячи гектаров земель сельхозназначения сегодня эффективно используется только 8 тысяч, остальное – садовые товарищества. Контроль за использованием департамент не проводит – полномочия у Россельхознадзора.
Некоторые земли распаеваны, и "люди просто ждут, когда представится возможность изменить вид разрешенного использования", добавила она. В то же время, по словам Курбатовой, Севастополь должен развиваться. Если власти посчитают нужным, то земли, которые не возделываются, действительно могут стать жилыми комплексами с инфраструктурой, говорит она. Это необходимо для социальной сферы – жилья врачам, учителям, многодетным, участникам СВО и так далее. А виноградникам в городе не место, отметила Курбатова.
"Большая часть виноградопригодных земель – в собственности города. Поэтому здесь мы ничего не потерям. Потерять можем только мелкие паи, которые сейчас по какой-то причине могут поменять категорию с "сельхозки" на ИЖС. Но все выносится на публичные слушания. Где-то городу, может быть, и придется земельные участки использовать под новые инвестиционные площадки... Не могут быть виноградники в центре города, там однозначно должна быть какая-то инфраструктура. Все надо рассматривать в целом", - подытожила замдиректора департамента.
В свою очередь глава комитета по экономике Заксобрания Севастополя Евгений Дубовик полагает, что немало "земельных" вопросов доведется рассматривать в судах. Что касается "инвентаризации" 2016 года, это, по его словам, "скорее всего дело прокуратуры и следственных органов".
"Вопрос о том, кто теперь будет проводить инвентаризацию, я задавал губернатору месяца два назад. Он сказал, что понимает озабоченность. Сейчас вопрос решается и на уровне судов, потому что многие хорошие земли распаеваны", – отметил он.
Дубовик подчеркнул, что до окончания каденции нынешнего состава Заксобрания в 2024-м году намерен добиваться проведения инвентаризации, чтобы в том числе спасти особо ценные земли, пригодные для виноградарства и виноделия.
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"Это экономика, существенное пополнение бюджета. И это одна из визитных карточек региона. Я буду делать все возможное. Но уровень утверждения – в Москве, Минэкономразвития. И это будет зависеть и от председателя Заксобрания, и от губернатора, и от все-всех, у кого есть доступ в высшие кабинеты", – заключил парламентарий.
По данным Союза предпринимателей, садоводов, фермеров и ТОС, доля виноградарства (площадь посадок, обеспечивающих эффективное сельхозпроизводство) в общем объеме агропромышленного комплекса региона составляет около 90%.
По информации пресс-службы депсельхоза Севастополя, на виноградники приходится 35,7% земель, 7,7% – это сады. Остальные земли сельхозназначения – в частной собственности.
Год назад губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что Севастополь готов заменить европейские вина своими для всей России.
Тогда же директор департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова сообщала, что местные виноградари и виноделы получат субсидии на возмещение части затрат, объем которых значительно меньше необходимой помощи.
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