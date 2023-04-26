https://crimea.ria.ru/20230426/rossiya-riskuet-lishitsya-obeschannykh-obemov-khoroshego-vina-iz-sevastopolya-1128374194.html

Россия рискует лишиться обещанных объемов хорошего вина из Севастополя

Россия рискует лишиться обещанных объемов хорошего вина из Севастополя - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Россия рискует лишиться обещанных объемов хорошего вина из Севастополя

Аграрии Севастополя обратились к губернатору города и главе Минсельхоза России с просьбой как можно скорее провести инвентаризацию земель сельхозназначения,... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T20:04

2023-04-26T20:04

2023-04-26T20:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Аграрии Севастополя обратились к губернатору города и главе Минсельхоза России с просьбой как можно скорее провести инвентаризацию земель сельхозназначения, определив особо ценные земли под самое перспективное направление экономики региона – виноградарство. В противном случае город рискует утратить уникальные ресурсы, а страна лишиться обещанных ей объемов качественного вина. Об этом говорят фермеры и общественники. Мнения представителей власти города по этому вопросу расходятся. Подробнее - в материале РИА Новости КрымОб эффективности сельхозпроизводства говорить не приходитсяОбращения были приняты по итогу общественных слушаний с участием местных властей и предпринимателей, посвященных развитию сельских территорий Севастополя."Чтобы говорить об эффективности сельхозпроизводства, надо сначала, как говорится, посчитать пулеметы. Но у нас они не считаны, в отличие от Республики Крым, где полная инвентаризация земель сельхозназначения была проведена в 2016 году", – говорит председатель исполкома общественного движения "Союз предпринимателей, садоводов, фермеров и ТОС" Андрей Ситников.В Крыму насчитали 1,8 млн га сельхозземель >>По его словам, все это результат некачественно проведенной в том же году инвентаризации в Севастополе: в акте с/х земли были учтены без топографической привязки территорий. А на проведение повторных мероприятий снова нужны федеральные деньги. "В итоге распоряжением Министерства сельского хозяйства России проведение полной инвентаризации сельхозземель Севастополя назначено на 2025 год", – заметил общественник.При этом ситуация с сельхозземлями в Севастополе, по его словам, уже сегодня плачевная: порядка 12 из более чем 20 тысяч гектаров используется не по назначению. Около 3 тыс га особо ценных земель, пригодных для выращивания винограда лучших винных сортов, рискуют исчезнуть под застройкой или степной травой, говорит Ситников."Песчано-глиняная смесь с большим содержанием песка и гальки – особенность наших земель. Севастополь на 45-й параллели, как и Бордо, места знаменитых французских и испанских виноградников. Мы могли бы поставлять уникальный продукт, а вместо этого теряем земли. Наши ресурсы продолжают истощаться, зарастать, использоваться не по назначению для различных строек", – заявил Ситников.Он также добавил, что отсутствие четкой информации об эффективных землях и их границах блокирует развитие отрасли, так как "многие предприниматели с интересными идеями просто боятся вкладываться в дело без гарантий поддержки со стороны государства, так что ее получают только крупные игроки".Аграриям-новаторам нужны четкие "правила игры"С ним солидарен виноградарь, глава крестьянско-фермерского хозяйства Роман Царьков. Он считает, что город, безусловно, старается помогать отрасли. Но в условиях неопределенности тянущихся к земле новаторов все меньше, а рисков для местного вина лишиться конкурентных преимуществ на российском и мировом рынке – все больше.Как пример он привел Францию, в которой некоторые хозяйства существуют 100, 200 и даже 400 лет."Почему? Потому что там ничего другого быть не может. А у нас завтра может быть дорога, газопровод или что-то еще. Человек, желающий посвятить делу жизнь и трудиться на этой земле, должен иметь гарантии и уверенность. Тогда можно говорить и о больших объемах высококачественного вина", – заключил виноградарь.Что говорят властиПо информации департамента сельского хозяйства и потребительского рынка, инвентаризация сельхозземель в Севастополе в 2016 году проводилась федеральным учреждением по поручению Минсельхоза.При этом замдиректора департамента Юлия Курбатова в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что итогового документа по результатам инвентаризации нет, а значит и оценивать работу нет оснований."Была какая-то проведена работа, которая ничем не закончилась, нечто непонятное, что никак и нигде не зафиксировано... Я не знаю, кем они (деньги – ред.) потрачены, какой итоговый документ и кто с кого должен спросить, поэтому не могу комментировать. Минсельхозом инвентаризация запланирована на 2025 год, мы стоим в плане", – сказала Курбатова.Он уточнила, что на проведение полного объема работ будут тратиться не только государственные средства – платить придется и владельцам наделов."Где это частные земли, будут использоваться средства самих собственников, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество максимально внесли информацию об их земельных участках", – пояснила замглавы депсельхоза.По словам Курбатовой, в Севастополе из 21 тысячи гектаров земель сельхозназначения сегодня эффективно используется только 8 тысяч, остальное – садовые товарищества. Контроль за использованием департамент не проводит – полномочия у Россельхознадзора.Некоторые земли распаеваны, и "люди просто ждут, когда представится возможность изменить вид разрешенного использования", добавила она. В то же время, по словам Курбатовой, Севастополь должен развиваться. Если власти посчитают нужным, то земли, которые не возделываются, действительно могут стать жилыми комплексами с инфраструктурой, говорит она. Это необходимо для социальной сферы – жилья врачам, учителям, многодетным, участникам СВО и так далее. А виноградникам в городе не место, отметила Курбатова.В свою очередь глава комитета по экономике Заксобрания Севастополя Евгений Дубовик полагает, что немало "земельных" вопросов доведется рассматривать в судах. Что касается "инвентаризации" 2016 года, это, по его словам, "скорее всего дело прокуратуры и следственных органов"."Вопрос о том, кто теперь будет проводить инвентаризацию, я задавал губернатору месяца два назад. Он сказал, что понимает озабоченность. Сейчас вопрос решается и на уровне судов, потому что многие хорошие земли распаеваны", – отметил он.Дубовик подчеркнул, что до окончания каденции нынешнего состава Заксобрания в 2024-м году намерен добиваться проведения инвентаризации, чтобы в том числе спасти особо ценные земли, пригодные для виноградарства и виноделия."Это экономика, существенное пополнение бюджета. И это одна из визитных карточек региона. Я буду делать все возможное. Но уровень утверждения – в Москве, Минэкономразвития. И это будет зависеть и от председателя Заксобрания, и от губернатора, и от все-всех, у кого есть доступ в высшие кабинеты", – заключил парламентарий.По данным Союза предпринимателей, садоводов, фермеров и ТОС, доля виноградарства (площадь посадок, обеспечивающих эффективное сельхозпроизводство) в общем объеме агропромышленного комплекса региона составляет около 90%.По информации пресс-службы депсельхоза Севастополя, на виноградники приходится 35,7% земель, 7,7% – это сады. Остальные земли сельхозназначения – в частной собственности.Год назад губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что Севастополь готов заменить европейские вина своими для всей России.Тогда же директор департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова сообщала, что местные виноградари и виноделы получат субсидии на возмещение части затрат, объем которых значительно меньше необходимой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Севастополя возмутился количеством дач и садов в городе Виноделы Севастополя просят господдержки На Кубани нашли еще полсотни гектаров под виноградники

https://crimea.ria.ru/20230311/v-trende-krymskoe-roze-i-vina-ot-kraftovykh-vinodelen--eksperty-1127472887.html

https://crimea.ria.ru/20221124/kak-v-sevastopole-reshat-problemu-nekhvatki-pitomnikov-dlya-vinodeliya-1125531450.html

https://crimea.ria.ru/20230206/tsifrovye-vinogradniki-chto-eto-takoe-i-zachem-oni-rossii-1126708200.html

https://crimea.ria.ru/20221023/krymskie-uchenye-nashli-sposob-zaschity-vinograda-1125013723.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, виноделие в крыму, сельское хозяйство, мнения, роман царьков, юлия курбатова, андрей ситников, крым, новости крыма