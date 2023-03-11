https://crimea.ria.ru/20230311/v-trende-krymskoe-roze-i-vina-ot-kraftovykh-vinodelen--eksperty-1127472887.html

В тренде крымское розе и вина от крафтовых виноделен – эксперты

В тренде крымское розе и вина от крафтовых виноделен – эксперты - РИА Новости Крым, 11.03.2023

В тренде крымское розе и вина от крафтовых виноделен – эксперты

С приходом весны легкие низкоалкогольные вина приобретают все большую актуальность у ценителей и рядовых потребителей. Время условных резервных выдержанных... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T08:25

2023-03-11T08:25

2023-03-11T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. С приходом весны легкие низкоалкогольные вина приобретают все большую актуальность у ценителей и рядовых потребителей. Время условных резервных выдержанных шардоне вернется ближе к осени, заверяют эксперты в области виноделия и сомелье.Производства вина опирается на мировые тренды, подчеркивают эксперты, опрошенные РИА Новости Крым. В последние годы это постепенный переход на легкие белые и игристые с минимальным содержанием алкоголя, отмечает глава Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Андрюс Юцис.В этом году следует ждать усиления тренда на произведенные по классической технологии игристые вина.Еще один тренд – органические вина. При их изготовлении придерживаются строжайших правил как на винограднике, так и на винодельне. Виноград выращен в соответствии с нормами органики, такими как полный отказ от химических удобрений, гербицидов и пестицидов, а также использование только органических удобрений. Узнать такую продукцию можно по соответствующему сертификату на этикете.По мнению шеф-сомелье WINEPARK Дмитрия Плотника, происходящие на рынке изменения весьма последовательны. В частности – возросший и окончательно укрепившийся интерес к розе: если раньше это было преимущественно "женское" вино, то сегодня и мужчины редко отказывают себе в этом удовольствии. Он выразил уверенность, что популярность легких не полнотелых низкоалкогольных в том числе и белых вин из рислинга, пино гриджо и совиньон блан, сохранится в ближайшее время."Все же скоро лето. И всем хочется скинуть с себя красивые, но тяжелые украшения и одежду. То же самое и с вином. Настало время лежать на пляже, наслаждаться теплой погодой и прекрасным вином", – уверен Плотник.Тренд на легкость и уникальность вин отмечает и Андрюс Юцис. При этом эксперт подчеркивает возросший укрепившийся тренд на мелких фермеров, которые выпускают небольшие (штучные) партии премиального вина. По его словам разбирающийся в винах потребитель стремится попробовать продукцию от разных виноделов, из разных регионов. При этом особое внимание вызывает продукция крафтовых виноделен.Мнения экспертов сходятся и в отношении крепких ликерных, мадерных вин и портвейнов. Это консервативная классика, которая никогда не "умрет", но спрос на нее будет падать. В качестве примера собеседник привел появившиеся в Португалии около пяти лет назад vinho verde (зеленые вина), которые почти полностью вытеснили с рынка этой страны портвейн."Цифровые виноградники": что это такое и зачем они России >>"Португальцы – основоположники портвейна. Но даже в этой стране приверженность к этому напитку начала угасать при появлении легкого белого вина крепостью около 10%. В последствие они получили общее название vinho verde", – делится собеседник. Легкие, слегка шипучие и свежие вина стали идеальным летним напитком. А широкая представленность в базовом (массовом) сегменте позволила всего за несколько лет завоевать рынок, добавил он.В тоже время следует помнить, что выбор вина диктуется не только трендами, но сезоном года. Ближе к осени вернется время условных резервных выдержанных в бочках шардоне. Но скоро лето. А значит, приближается время лежать на пляже, наслаждаться теплой погодой и прекрасным вином.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые нашли способ защиты виноградаОтели и кафе на виноградниках: что даст законопроект о винном туризме Крымские вина: готов ли регион обеспечить замену Западу?

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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