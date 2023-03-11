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В тренде крымское розе и вина от крафтовых виноделен – эксперты - РИА Новости Крым, 11.03.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230311/v-trende-krymskoe-roze-i-vina-ot-kraftovykh-vinodelen--eksperty-1127472887.html
В тренде крымское розе и вина от крафтовых виноделен – эксперты
В тренде крымское розе и вина от крафтовых виноделен – эксперты - РИА Новости Крым, 11.03.2023
В тренде крымское розе и вина от крафтовых виноделен – эксперты
С приходом весны легкие низкоалкогольные вина приобретают все большую актуальность у ценителей и рядовых потребителей. Время условных резервных выдержанных... РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T08:25
2023-03-11T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. С приходом весны легкие низкоалкогольные вина приобретают все большую актуальность у ценителей и рядовых потребителей. Время условных резервных выдержанных шардоне вернется ближе к осени, заверяют эксперты в области виноделия и сомелье.Производства вина опирается на мировые тренды, подчеркивают эксперты, опрошенные РИА Новости Крым. В последние годы это постепенный переход на легкие белые и игристые с минимальным содержанием алкоголя, отмечает глава Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Андрюс Юцис.В этом году следует ждать усиления тренда на произведенные по классической технологии игристые вина.Еще один тренд – органические вина. При их изготовлении придерживаются строжайших правил как на винограднике, так и на винодельне. Виноград выращен в соответствии с нормами органики, такими как полный отказ от химических удобрений, гербицидов и пестицидов, а также использование только органических удобрений. Узнать такую продукцию можно по соответствующему сертификату на этикете.По мнению шеф-сомелье WINEPARK Дмитрия Плотника, происходящие на рынке изменения весьма последовательны. В частности – возросший и окончательно укрепившийся интерес к розе: если раньше это было преимущественно "женское" вино, то сегодня и мужчины редко отказывают себе в этом удовольствии. Он выразил уверенность, что популярность легких не полнотелых низкоалкогольных в том числе и белых вин из рислинга, пино гриджо и совиньон блан, сохранится в ближайшее время."Все же скоро лето. И всем хочется скинуть с себя красивые, но тяжелые украшения и одежду. То же самое и с вином. Настало время лежать на пляже, наслаждаться теплой погодой и прекрасным вином", – уверен Плотник.Тренд на легкость и уникальность вин отмечает и Андрюс Юцис. При этом эксперт подчеркивает возросший укрепившийся тренд на мелких фермеров, которые выпускают небольшие (штучные) партии премиального вина. По его словам разбирающийся в винах потребитель стремится попробовать продукцию от разных виноделов, из разных регионов. При этом особое внимание вызывает продукция крафтовых виноделен.Мнения экспертов сходятся и в отношении крепких ликерных, мадерных вин и портвейнов. Это консервативная классика, которая никогда не "умрет", но спрос на нее будет падать. В качестве примера собеседник привел появившиеся в Португалии около пяти лет назад vinho verde (зеленые вина), которые почти полностью вытеснили с рынка этой страны портвейн."Цифровые виноградники": что это такое и зачем они России &gt;&gt;"Португальцы – основоположники портвейна. Но даже в этой стране приверженность к этому напитку начала угасать при появлении легкого белого вина крепостью около 10%. В последствие они получили общее название vinho verde", – делится собеседник. Легкие, слегка шипучие и свежие вина стали идеальным летним напитком. А широкая представленность в базовом (массовом) сегменте позволила всего за несколько лет завоевать рынок, добавил он.В тоже время следует помнить, что выбор вина диктуется не только трендами, но сезоном года. Ближе к осени вернется время условных резервных выдержанных в бочках шардоне. Но скоро лето. А значит, приближается время лежать на пляже, наслаждаться теплой погодой и прекрасным вином.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые нашли способ защиты виноградаОтели и кафе на виноградниках: что даст законопроект о винном туризме Крымские вина: готов ли регион обеспечить замену Западу?
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РИА Новости Крым
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4.7
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виноделие в крыму, сельское хозяйство, крым, новости крыма, новости, общество, экономика
В тренде крымское розе и вина от крафтовых виноделен – эксперты

Крымское розе и легкие низкоалкогольные: винные тренды от экспертов в области виноделия

08:25 11.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВино в бокале
Вино в бокале - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. С приходом весны легкие низкоалкогольные вина приобретают все большую актуальность у ценителей и рядовых потребителей. Время условных резервных выдержанных шардоне вернется ближе к осени, заверяют эксперты в области виноделия и сомелье.
Производства вина опирается на мировые тренды, подчеркивают эксперты, опрошенные РИА Новости Крым. В последние годы это постепенный переход на легкие белые и игристые с минимальным содержанием алкоголя, отмечает глава Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Андрюс Юцис.
В этом году следует ждать усиления тренда на произведенные по классической технологии игристые вина.
"В тренде зеро дозаж (extra-brut, очень сухое игристое, – ред) и легкие элегантные "стройные" вина, с небольшим содержанием алкоголя до 12 объемов спирта для белых и до 13 для красных", – сообщил Юцис.
Еще один тренд – органические вина. При их изготовлении придерживаются строжайших правил как на винограднике, так и на винодельне. Виноград выращен в соответствии с нормами органики, такими как полный отказ от химических удобрений, гербицидов и пестицидов, а также использование только органических удобрений. Узнать такую продукцию можно по соответствующему сертификату на этикете.
По мнению шеф-сомелье WINEPARK Дмитрия Плотника, происходящие на рынке изменения весьма последовательны. В частности – возросший и окончательно укрепившийся интерес к розе: если раньше это было преимущественно "женское" вино, то сегодня и мужчины редко отказывают себе в этом удовольствии. Он выразил уверенность, что популярность легких не полнотелых низкоалкогольных в том числе и белых вин из рислинга, пино гриджо и совиньон блан, сохранится в ближайшее время.
"Все же скоро лето. И всем хочется скинуть с себя красивые, но тяжелые украшения и одежду. То же самое и с вином. Настало время лежать на пляже, наслаждаться теплой погодой и прекрасным вином", – уверен Плотник.
Тренд на легкость и уникальность вин отмечает и Андрюс Юцис. При этом эксперт подчеркивает возросший укрепившийся тренд на мелких фермеров, которые выпускают небольшие (штучные) партии премиального вина. По его словам разбирающийся в винах потребитель стремится попробовать продукцию от разных виноделов, из разных регионов. При этом особое внимание вызывает продукция крафтовых виноделен.
"Это может быть вино из какого-то маленького малоизвестного региона, как Валле-д'Аоста на севере Италии или Юры (Журы), самого маленького винодельческого региона Франции. Или от одного из бутиковых производителей Крыма или Краснодарского края. Такое вино всегда вызывает интерес. И этот тренд наиболее актуален", – подчеркивает Юцис.
Мнения экспертов сходятся и в отношении крепких ликерных, мадерных вин и портвейнов. Это консервативная классика, которая никогда не "умрет", но спрос на нее будет падать. В качестве примера собеседник привел появившиеся в Португалии около пяти лет назад vinho verde (зеленые вина), которые почти полностью вытеснили с рынка этой страны портвейн.
"Цифровые виноградники": что это такое и зачем они России >>
"Португальцы – основоположники портвейна. Но даже в этой стране приверженность к этому напитку начала угасать при появлении легкого белого вина крепостью около 10%. В последствие они получили общее название vinho verde", – делится собеседник. Легкие, слегка шипучие и свежие вина стали идеальным летним напитком. А широкая представленность в базовом (массовом) сегменте позволила всего за несколько лет завоевать рынок, добавил он.
В тоже время следует помнить, что выбор вина диктуется не только трендами, но сезоном года. Ближе к осени вернется время условных резервных выдержанных в бочках шардоне. Но скоро лето. А значит, приближается время лежать на пляже, наслаждаться теплой погодой и прекрасным вином.
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