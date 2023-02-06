https://crimea.ria.ru/20230206/tsifrovye-vinogradniki-chto-eto-takoe-i-zachem-oni-rossii-1126708200.html

"Цифровые виноградники": что это такое и зачем они России

"Цифровые виноградники": что это такое и зачем они России - РИА Новости Крым, 06.02.2023

"Цифровые виноградники": что это такое и зачем они России

Первый в России "цифровой виноградник", заложенный два года назад в Севастополе, урожая не даст: из-за санкций здесь заменили французскую лозу на крымскую, то... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T07:23

2023-02-06T07:23

2023-02-06T07:23

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сельское хозяйство

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Первый в России "цифровой виноградник", заложенный два года назад в Севастополе, урожая не даст: из-за санкций здесь заменили французскую лозу на крымскую, то есть фактически высадили новый виноградник. Теперь данные для старта основной работы будут в марте. В Крыму стараются не отставать: обещают готовность цифрового помощника агронома к концу 2023-го.РИА Новости Крым разбирался, чего ждут от "цифры" в виноградарстве в России, зачем все это нужно и каковы успехи в Крыму в погоне за ноу-хау.Цифровой виноградник не значит виртуальный"Само название может ввести в заблуждение, ведь это обычный виноградник, а не виртуальный", – говорит директор Института развития города Севастопольского госуниверситета Алексей Тихонов, рискнувший по нашей просьбе что называется на пальцах объяснить концепцию виноградника нового поколения.В севастопольском вузе, который он возглавляет, на кафедре "Агротехнологии" с недавних пор готовят виноградарей и виноделов и конкурируют с коллегами из соседних регионов в разработке ноу-хау, так что тема для него животрепещущая. Цифровым виноградник становится не с момента посадки лозы, а когда появляется его цифровая копия, продолжает Тихонов. Создается она из данных с датчиков, установленных для снятия показаний о состоянии воздуха, почвы и самого растения в имеющихся условиях. Кроме того, на засаженном участке работают дроны, отслеживая появление вредителей. Многослойная информация передается в программу, где все сведения анализируются. Затем пишутся новые программы, по которым ухаживают за виноградником. Виноград и "цифра": ноу-хау в России"Пока везде у нас в стране это на первых стадиях – область, где все пробуют, как это было на заре компьютерной эры. И все понимают: если ты сможешь добиться реальных результатов, то будет колоссальный прорыв с точки зрения производительности труда, урожайности и так далее. Фактически, это трансформация сельского хозяйства в современную высокотехнологическую индустрию", – отмечает Тихонов.И добавляет: главная ценность – в программах. "В этом суть и ноу-хау. Модели все будут писать разные, интерпретировать те или иные данные. Чем больше данных, тем больше моделей. То есть вся конкуренция – в математике", - отметил он. В России сейчас активно наверстывают упущенное, и перспективы в этом направлении у отрасли огромны, говорит начальник отдела искусственного интеллекта и нейрокомпьютерных интерфейсов лаборатории "ФабЛаб" Крымского федерального университета (КФУ) Владислав Мосийчук."В Европе, в той же Франции, Италии такие технологии уже используются – так называемое компьютерное зрение, автоматизированные дроны облетают поля. И это не только для виноградников, а вообще в сельском хозяйстве. Но мы все наверстаем, догоним и перегоним", – уверен он. Цифровые виноградники в Севастополе: новый стартПока, правда, не все идет гладко. О закладке первого не только в Крыму, но и в России цифрового виноградника заявлялось в январе 2021. Речь шла о появлении саженцев восьми сортов на 2,5 гектарах земли на Северной стороне Севастополя в границах учебного полигона СевГУ. Участок общей площадью 26 га власти города предоставили университету для открытий и работы со студентами профильных специальностей. Замыслов было много, но "пришлось внести коррективы", объясняет Тихонов. "Была идея посадить виноградник "французский". Но в условиях санкций поддерживать его оказалось сложно. Теперь мы пересадили сорта винограда, которые больше подходят для нашей почвы, заменили прежние на автохтонные сорта", – рассказал директор вуза.Все сорта (кокур, каберне, мерло и др.) высадили по согласованию со специалистами Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" (Ялта). Проект цифрового виноградника в Севастополе разрабатывают совместно с НИИ, а также инженерами кафедры цифровых технологий СевГУ, уточняет Тихонов. На этот раз были два гектара и более пяти тысяч саженцев. Закладку произвели незадолго до Нового года. Установка датчиков запланирована на март."Тогда можно будет сказать, что проект развивается, наши технари начнут писать математические модели. Первый виноград созреет через четыре года. И каждый год мы будем сажать еще", – сказал Тихонов, подчеркнув, что наличие собственного полигона для исследований выгодно отличает СевГУ от коллег в Крыму. Цифровые виноградники в Крыму: цели 2023Проект цифрового виноградника в Крыму реализует Крымский федеральный университет им. Вернадского в партнерстве с заводом марочных вин "Коктебель" (Феодосия), деталями делится проректор по инновационному и региональному развитию КФУ Виталий Дятел."У нас есть химлаборатория, которая производит диагностику почвы... Также будем заниматься проектированием виноградников, и потом вся документация будет в электронном виде передаваться в Минсельхоз. Ожидаем, что до конца этого года разработаем данный цифровой продукт", – поделился проректор.Владислав Мосийчук отмечает: в его отделе лаборатории ждут, когда появится чубук – это те самые виноградные черенки лозы на посадку:"И сразу в бой. У нас – предварительный этап. Мы прививаем".В прошлом году в КФУ делились наработками как раз на этом поприще: сообщали о планах запустить "умную" линию прививки винограда, где рутинную работу делают роботы. "Нужно обкатать технологию. Если это выстрелит, то мы сможем очень значительно автоматизировать тот труд, в котором сейчас задействованы на предприятиях десятки и даже сотни человек", – отметил Мосийчук. В целом же на то, чтобы в Крыму громко заявили о работе цифровых виноградников со всеми составляющими, "при хороших обстоятельствах потребуется несколько лет", говорит он.А вот программу под кодовым названием "Компьютерное зрение в виноградарстве", суть которого в обучении искусственного интеллекта распознавать болезни винограда, ожидают уже к концу 2023 года. То, что устройства с таким ПО будут востребованы, сомнений у аграриев нет."Фермеры, агрономы, любители винограда делают фото – и искусственный интеллект распознает, что это за болезнь, с какой долей вероятности это она, предлагает способы решения проблемы. А если уже нужно будет разработать карту защиты растения, то можно воспользоваться услугами университета, специалистов", – спрогнозировал будущее в отрасли Виталий Дятел.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые нашли способ защиты винограда Отели и кафе на виноградниках: что даст законопроект о винном туризме Крымские вина: готов ли регион обеспечить замену Западу?

https://crimea.ria.ru/20220724/vtoraya-zhizn-krymskoy-lozy-1123943361.html

https://crimea.ria.ru/20221204/bez-degustatsii-nikak-vinodely-o-reshenii-gotovit-somele-v-vuzakh-strany-1125616589.html

https://crimea.ria.ru/20221023/krymskie-uchenye-nashli-sposob-zaschity-vinograda-1125013723.html

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, крым, виноделие в крыму, сельское хозяйство, севастопольский государственный университет (севгу), кфу (крымский федеральный университет), общество, наука и технологии