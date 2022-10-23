https://crimea.ria.ru/20221023/krymskie-uchenye-nashli-sposob-zaschity-vinograda-1125013723.html

Крымские ученые нашли способ защиты винограда

Крымские ученые нашли способ защиты винограда - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Крымские ученые нашли способ защиты винограда

Ученые Крымского федерального университета разрабатывают новые вещества-аттрактанты, которые помогут в создании безвредных для человека биологических методов... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T12:43

2022-10-23T12:43

2022-10-23T12:43

кфу (крымский федеральный университет)

наука и технологии

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета разрабатывают новые вещества-аттрактанты, которые помогут в создании безвредных для человека биологических методов борьбы с вредителями. Об этом сообщил завлабораторией биотехнологии и кафедрой биологической химии Медицинской академии КФУ, доктор биологических наук, профессор Константин Ефетов.Уточняется, что создании нового вещества для борьбы с вредителями помогут бабочки семейства Zygaenidae.По его словам, в Крыму и других средиземноморских регионах распространен вредитель винограда Theresimima ampellophaga, численность которого аграрии сдерживают ядовитыми для человека пестицидами. При этом использование нового биоизобретения снизит пестицидную нагрузку на курортный Крым, куда люди приезжают с целью оздоровления.Конечный продукт выглядит, как резиновая приманка, пропитанная активным веществом, или липкая ловушка с приманкой внутри. В первом случае приманки развешиваются на винограднике и дезориентируют самцов, а во втором – в ловушках накапливаются самцы вредителя, а самки остаются неоплодотворенными.На данный момент ученые апробируют синтезированные вещества, в планах – получение новой серии веществ и их тестирование в природных условиях.

https://crimea.ria.ru/20220406/krymskie-uchenye-razrabatyvayut-umnuyu-liniyu-dlya-privivki-vinograda-1122857816.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), наука и технологии, крым