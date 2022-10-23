https://crimea.ria.ru/20221023/krymskie-uchenye-nashli-sposob-zaschity-vinograda-1125013723.html
Крымские ученые нашли способ защиты винограда
Крымские ученые нашли способ защиты винограда - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Крымские ученые нашли способ защиты винограда
Ученые Крымского федерального университета разрабатывают новые вещества-аттрактанты, которые помогут в создании безвредных для человека биологических методов... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T12:43
2022-10-23T12:43
2022-10-23T12:43
кфу (крымский федеральный университет)
наука и технологии
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/02/1118794151_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a7e5b26d5e6eede92803a87cbccd8f18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета разрабатывают новые вещества-аттрактанты, которые помогут в создании безвредных для человека биологических методов борьбы с вредителями. Об этом сообщил завлабораторией биотехнологии и кафедрой биологической химии Медицинской академии КФУ, доктор биологических наук, профессор Константин Ефетов.Уточняется, что создании нового вещества для борьбы с вредителями помогут бабочки семейства Zygaenidae.По его словам, в Крыму и других средиземноморских регионах распространен вредитель винограда Theresimima ampellophaga, численность которого аграрии сдерживают ядовитыми для человека пестицидами. При этом использование нового биоизобретения снизит пестицидную нагрузку на курортный Крым, куда люди приезжают с целью оздоровления.Конечный продукт выглядит, как резиновая приманка, пропитанная активным веществом, или липкая ловушка с приманкой внутри. В первом случае приманки развешиваются на винограднике и дезориентируют самцов, а во втором – в ловушках накапливаются самцы вредителя, а самки остаются неоплодотворенными.На данный момент ученые апробируют синтезированные вещества, в планах – получение новой серии веществ и их тестирование в природных условиях.
https://crimea.ria.ru/20220406/krymskie-uchenye-razrabatyvayut-umnuyu-liniyu-dlya-privivki-vinograda-1122857816.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/02/1118794151_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_363500fb1740865636265b00db4cdfd0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кфу (крымский федеральный университет), наука и технологии, крым
Крымские ученые нашли способ защиты винограда
Ученые Крыма разработали новейшее удобрение для местного винограда
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета разрабатывают новые вещества-аттрактанты, которые помогут в создании безвредных для человека биологических методов борьбы с вредителями. Об этом сообщил завлабораторией биотехнологии и кафедрой биологической химии Медицинской академии КФУ, доктор биологических наук, профессор Константин Ефетов.
Уточняется, что создании нового вещества для борьбы с вредителями помогут бабочки семейства Zygaenidae.
"Это очень интересная группа насекомых с удивительной биохимической особенностью – они способны для защиты от врагов синтезировать ядовитые цианистые соединения. Мы занимаемся конструированием новых молекул, которые выполняют функцию половых аттрактантов, то есть привлекают самцов, имитируя запах самки", – поясняет профессор.
По его словам, в Крыму и других средиземноморских регионах распространен вредитель винограда Theresimima ampellophaga, численность которого аграрии сдерживают ядовитыми для человека пестицидами. При этом использование нового биоизобретения снизит пестицидную нагрузку на курортный Крым, куда люди приезжают с целью оздоровления.
Конечный продукт выглядит, как резиновая приманка, пропитанная активным веществом, или липкая ловушка с приманкой внутри. В первом случае приманки развешиваются на винограднике и дезориентируют самцов, а во втором – в ловушках накапливаются самцы вредителя, а самки остаются неоплодотворенными.
На данный момент ученые апробируют синтезированные вещества, в планах – получение новой серии веществ и их тестирование в природных условиях.