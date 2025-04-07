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Затонувшую подлодку времен войны обнаружили в заливе Петра Великого
Затонувшую подлодку времен войны обнаружили в заливе Петра Великого - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Затонувшую подлодку времен войны обнаружили в заливе Петра Великого
В заливе Петра Великого обнаружили затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа "Малютка", поиски которой начались около 20 лет назад. Об... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T06:34
2025-04-07T06:34
2025-04-07T06:30
подводный флот россии
тихоокеанский флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В заливе Петра Великого обнаружили затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа "Малютка", поиски которой начались около 20 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).Уточняется, что на подводной лодке "М-49" погиб экипаж в составе 22 человек.Поиск погибших подводных лодок "М-49" и "М-63" ТОФ начался около 20 лет назад. Установить место гибели и тип обнаруженной подводной лодки смог экипаж спасательного судна "Игорь Белоусов". Лодку обследовали с помощью подводных телеуправляемых аппаратов и установили, что по размерам, форме и вооружению она соответствует параметрам субмарин типа "Малютка".Две малые подводные лодки Тихоокеанского флота М-49 и М-63 пропали в августе 1941 года во время выполнения боевого задания в юго-западной части залива Петра Великого. Субмарины этого типа получили название "Малютки" за размеры, позволявшие перевозить их по железной дороге без разборки. Подлодки серии "М" имели водоизмещение 258 тонн, две торпеды в носовых аппаратах и 45-миллиметровую пушку у рубки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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подводный флот россии, тихоокеанский флот, новости, великая отечественная война, россия
Затонувшую подлодку времен войны обнаружили в заливе Петра Великого
Затонувшую подводную лодку времен войны обнаружили в заливе Петра Великого
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В заливе Петра Великого обнаружили затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа "Малютка", поиски которой начались около 20 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).
"В заливе Петра Великого в результате длительных поисков силами ТОФ при активной поддержке ветеранских организаций моряков-подводников обнаружена затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка типа "Малютка". Предположительно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой "М-49" Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 года", - цитирует сообщение РИА Новости.
Уточняется, что на подводной лодке "М-49" погиб экипаж в составе 22 человек.
Поиск погибших подводных лодок "М-49" и "М-63" ТОФ начался около 20 лет назад. Установить место гибели и тип обнаруженной подводной лодки смог экипаж спасательного судна "Игорь Белоусов". Лодку обследовали с помощью подводных телеуправляемых аппаратов и установили, что по размерам, форме и вооружению она соответствует параметрам субмарин типа "Малютка".
Две малые подводные лодки Тихоокеанского флота М-49 и М-63 пропали в августе 1941 года во время выполнения боевого задания в юго-западной части залива Петра Великого. Субмарины этого типа получили название "Малютки" за размеры, позволявшие перевозить их по железной дороге без разборки. Подлодки серии "М" имели водоизмещение 258 тонн, две торпеды в носовых аппаратах и 45-миллиметровую пушку у рубки.
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