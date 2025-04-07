https://crimea.ria.ru/20250407/zatonuvshuyu-podlodku-vremen-voyny-obnaruzhili-v-zalive-petra-velikogo-1145481088.html

Затонувшую подлодку времен войны обнаружили в заливе Петра Великого

Затонувшую подлодку времен войны обнаружили в заливе Петра Великого - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Затонувшую подлодку времен войны обнаружили в заливе Петра Великого

В заливе Петра Великого обнаружили затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа "Малютка", поиски которой начались около 20 лет назад. Об... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T06:34

2025-04-07T06:34

2025-04-07T06:30

подводный флот россии

тихоокеанский флот

новости

великая отечественная война

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В заливе Петра Великого обнаружили затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа "Малютка", поиски которой начались около 20 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).Уточняется, что на подводной лодке "М-49" погиб экипаж в составе 22 человек.Поиск погибших подводных лодок "М-49" и "М-63" ТОФ начался около 20 лет назад. Установить место гибели и тип обнаруженной подводной лодки смог экипаж спасательного судна "Игорь Белоусов". Лодку обследовали с помощью подводных телеуправляемых аппаратов и установили, что по размерам, форме и вооружению она соответствует параметрам субмарин типа "Малютка".Две малые подводные лодки Тихоокеанского флота М-49 и М-63 пропали в августе 1941 года во время выполнения боевого задания в юго-западной части залива Петра Великого. Субмарины этого типа получили название "Малютки" за размеры, позволявшие перевозить их по железной дороге без разборки. Подлодки серии "М" имели водоизмещение 258 тонн, две торпеды в носовых аппаратах и 45-миллиметровую пушку у рубки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подводный флот россии, тихоокеанский флот, новости, великая отечественная война, россия