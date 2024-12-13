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Возведение водоочистной станции на севере Крыма нужно ускорить – власти - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Возведение водоочистной станции на севере Крыма нужно ускорить – власти
Возведение водоочистной станции на севере Крыма нужно ускорить – власти - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Возведение водоочистной станции на севере Крыма нужно ускорить – власти
Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк поручил ускорить темпы строительства крупной водоочистной станции в Красноперекопске на севере полуострова. РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T17:41
2024-12-13T17:41
крым
красноперекопск
юрий гоцанюк
благоустройство
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
нацпроект "жилье и городская среда"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк поручил ускорить темпы строительства крупной водоочистной станции в Красноперекопске на севере полуострова.По его словам, водоочистная станция будет иметь мощность 15 тысяч кубических метров в сутки, проект реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".Гоцанюк добавил, что на данный момент ведутся работы по прокладке водоводов в сторону города, включая горизонтально направленное бурение для перехода через железную дорогу и две автомобильные дороги.По завершении строительства станции около 45 тысяч жителей Красноперекопска и района будут обеспечены качественной питьевой водой из централизованных источников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводу16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в КрымуВ Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию
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крым, красноперекопск, юрий гоцанюк, благоустройство, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, нацпроект "жилье и городская среда", городская среда
Возведение водоочистной станции на севере Крыма нужно ускорить – власти

Власти Крыма поручили ускорить строительство водоочистной станции в Красноперекопске

17:41 13.12.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСооружения биологической очистки сточных вод водоочистной станции. Архивное фото
Сооружения биологической очистки сточных вод водоочистной станции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк поручил ускорить темпы строительства крупной водоочистной станции в Красноперекопске на севере полуострова.
По его словам, водоочистная станция будет иметь мощность 15 тысяч кубических метров в сутки, проект реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Подрядной организации необходимо увеличить количество рабочих на объекте и ускорить темпы работ, в том числе на здании административно-бытового комплекса, чтобы уложиться в срок", - написал глава правительства республики в своем Telegram-канале.
Гоцанюк добавил, что на данный момент ведутся работы по прокладке водоводов в сторону города, включая горизонтально направленное бурение для перехода через железную дорогу и две автомобильные дороги.
По завершении строительства станции около 45 тысяч жителей Красноперекопска и района будут обеспечены качественной питьевой водой из централизованных источников.
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КрымКрасноперекопскЮрий ГоцанюкБлагоустройствоЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости КрымаНацпроект "Жилье и городская среда"Городская среда
 
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