https://crimea.ria.ru/20241213/vozvedenie-vodoochistnoy-stantsii-na-severe-kryma-nuzhno-uskorit--vlasti-1142603492.html

Возведение водоочистной станции на севере Крыма нужно ускорить – власти

Возведение водоочистной станции на севере Крыма нужно ускорить – власти - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Возведение водоочистной станции на севере Крыма нужно ускорить – власти

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк поручил ускорить темпы строительства крупной водоочистной станции в Красноперекопске на севере полуострова. РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T17:41

2024-12-13T17:41

2024-12-13T17:41

крым

красноперекопск

юрий гоцанюк

благоустройство

жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

нацпроект "жилье и городская среда"

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк поручил ускорить темпы строительства крупной водоочистной станции в Красноперекопске на севере полуострова.По его словам, водоочистная станция будет иметь мощность 15 тысяч кубических метров в сутки, проект реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".Гоцанюк добавил, что на данный момент ведутся работы по прокладке водоводов в сторону города, включая горизонтально направленное бурение для перехода через железную дорогу и две автомобильные дороги.По завершении строительства станции около 45 тысяч жителей Красноперекопска и района будут обеспечены качественной питьевой водой из централизованных источников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводу16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в КрымуВ Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию

крым

красноперекопск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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