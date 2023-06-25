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Дороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о Крыме

Дороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о Крыме - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Дороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о Крыме

За последние годы в Крыму существенно повысилось качество автомобильных дорог, а также улучшилось обслуживание в ресторанах и отелях. Такими впечатлениями с РИА РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T17:59

2023-06-25T17:59

2023-06-25T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. За последние годы в Крыму существенно повысилось качество автомобильных дорог, а также улучшилось обслуживание в ресторанах и отелях. Такими впечатлениями с РИА Новости Крым поделился теле- и радиоведущий, блогер Трофим Татаренков, который в эти дни приехал на полуостров."Очень приятно путешествовать по крымским дорогам, они у вас действительно хорошего качества, а трасса "Таврида" вообще великолепная. Крымский мост на машине проехали очень быстро, все четко и хорошо, и это тоже огромный плюс. Также очень хорошие рестораны. По сравнению с тем, что было три года назад, когда я был в Коктебеле, очень сильно выросло качество и обслуживания, и приготовления блюд. Конечно, попадаются рестораны, которые накручивают себе рейтинг, но они встречаются нечасто", - рассказал Татаренков.Он также отметил значительное количество новых отелей, построенных на Южном берегу Крыма, и улучшение качества обслуживания в них. При этом посещение Ялты блогер назвал "главным разочарованием поездки"."Когда-то в 1988 году был в Ялте и до сих пор помню то ее величие. Она была моим любимым городом. Сейчас это расстройство: оторванные пирсы, испохабленная бетонная набережная... Со времен Украины там мало что восстановили. Да, пытаются как-то фасады подукрасить, но пока получается, на мой взгляд, не очень хорошо", - пояснил журналист.В то же время, отметил он, посещение Алушты оставило после себя самые приятные впечатления. Город, по его словам, за прошедшие годы серьезно преобразился и сейчас "радует глаз".Телеведущий также отметил приветливость, доброжелательность и гостеприимство крымчан.Рассуждая о нынешнем курортном сезоне в Крыму, Татаренков выразил уверенность, что туристов на полуострове было бы значительно больше, если бы многие Telegram-каналы не муссировали тему с так называемым контрнаступлением ВСУ, в том числе возможным нападением на полуостров.При этом для повышения привлекательности Крыма, по мнению блогера, необходимо проводить широкую рекламную кампанию курортов полуострова в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Кемерово и других крупных городах европейской части России.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от грядущего курортного сезона в Крыму - оценка экспертаВ Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещенияКак поддержат турбизнес в Крыму и других регионах России

https://crimea.ria.ru/20230608/kakim-budet-kurortnyy-sezon-v-krymu---otvet-aksenova-1129274034.html

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2023

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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