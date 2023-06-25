https://crimea.ria.ru/20230625/dorogi-servis-i-vino-izvestnyy-bloger-podelilsya-vpechatleniyami-o-kryme-1129616035.html
Дороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о Крыме
Дороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о Крыме - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Дороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о Крыме
За последние годы в Крыму существенно повысилось качество автомобильных дорог, а также улучшилось обслуживание в ресторанах и отелях. Такими впечатлениями с РИА РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T17:59
2023-06-25T17:59
2023-06-25T17:59
эксклюзивы риа новости крым
крым
туризм в крыму
внутренний туризм
виноделие в крыму
общество
крым курортный
отдых
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/19/1129615923_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_74c4ce2769dca3d609e54486930badc4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. За последние годы в Крыму существенно повысилось качество автомобильных дорог, а также улучшилось обслуживание в ресторанах и отелях. Такими впечатлениями с РИА Новости Крым поделился теле- и радиоведущий, блогер Трофим Татаренков, который в эти дни приехал на полуостров."Очень приятно путешествовать по крымским дорогам, они у вас действительно хорошего качества, а трасса "Таврида" вообще великолепная. Крымский мост на машине проехали очень быстро, все четко и хорошо, и это тоже огромный плюс. Также очень хорошие рестораны. По сравнению с тем, что было три года назад, когда я был в Коктебеле, очень сильно выросло качество и обслуживания, и приготовления блюд. Конечно, попадаются рестораны, которые накручивают себе рейтинг, но они встречаются нечасто", - рассказал Татаренков.Он также отметил значительное количество новых отелей, построенных на Южном берегу Крыма, и улучшение качества обслуживания в них. При этом посещение Ялты блогер назвал "главным разочарованием поездки"."Когда-то в 1988 году был в Ялте и до сих пор помню то ее величие. Она была моим любимым городом. Сейчас это расстройство: оторванные пирсы, испохабленная бетонная набережная... Со времен Украины там мало что восстановили. Да, пытаются как-то фасады подукрасить, но пока получается, на мой взгляд, не очень хорошо", - пояснил журналист.В то же время, отметил он, посещение Алушты оставило после себя самые приятные впечатления. Город, по его словам, за прошедшие годы серьезно преобразился и сейчас "радует глаз".Телеведущий также отметил приветливость, доброжелательность и гостеприимство крымчан.Рассуждая о нынешнем курортном сезоне в Крыму, Татаренков выразил уверенность, что туристов на полуострове было бы значительно больше, если бы многие Telegram-каналы не муссировали тему с так называемым контрнаступлением ВСУ, в том числе возможным нападением на полуостров.При этом для повышения привлекательности Крыма, по мнению блогера, необходимо проводить широкую рекламную кампанию курортов полуострова в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Кемерово и других крупных городах европейской части России.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от грядущего курортного сезона в Крыму - оценка экспертаВ Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещенияКак поддержат турбизнес в Крыму и других регионах России
https://crimea.ria.ru/20230608/kakim-budet-kurortnyy-sezon-v-krymu---otvet-aksenova-1129274034.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/19/1129615923_265:0:1224:719_1920x0_80_0_0_c9d230a1ac06429847ca200a249c8b78.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
крым, туризм в крыму, внутренний туризм, виноделие в крыму, общество, крым курортный, отдых, мнения
Дороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о Крыме
Блогер Трофим Татаренков: в Крыму очень качественные дороги и хорошие рестораны
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. За последние годы в Крыму существенно повысилось качество автомобильных дорог, а также улучшилось обслуживание в ресторанах и отелях. Такими впечатлениями с РИА Новости Крым
поделился теле- и радиоведущий, блогер Трофим Татаренков, который в эти дни приехал на полуостров.
"Очень приятно путешествовать по крымским дорогам, они у вас действительно хорошего качества, а трасса "Таврида" вообще великолепная. Крымский мост на машине проехали очень быстро, все четко и хорошо, и это тоже огромный плюс. Также очень хорошие рестораны. По сравнению с тем, что было три года назад, когда я был в Коктебеле, очень сильно выросло качество и обслуживания, и приготовления блюд. Конечно, попадаются рестораны, которые накручивают себе рейтинг, но они встречаются нечасто", - рассказал Татаренков.
Он также отметил значительное количество новых отелей, построенных на Южном берегу Крыма, и улучшение качества обслуживания в них. При этом посещение Ялты блогер назвал "главным разочарованием поездки".
"Когда-то в 1988 году был в Ялте и до сих пор помню то ее величие. Она была моим любимым городом. Сейчас это расстройство: оторванные пирсы, испохабленная бетонная набережная... Со времен Украины там мало что восстановили. Да, пытаются как-то фасады подукрасить, но пока получается, на мой взгляд, не очень хорошо", - пояснил журналист.
В то же время, отметил он, посещение Алушты оставило после себя самые приятные впечатления. Город, по его словам, за прошедшие годы серьезно преобразился и сейчас "радует глаз".
Телеведущий также отметил приветливость, доброжелательность и гостеприимство крымчан.
Рассуждая о нынешнем курортном сезоне в Крыму, Татаренков выразил уверенность, что туристов на полуострове было бы значительно больше, если бы многие Telegram-каналы не муссировали тему с так называемым контрнаступлением ВСУ, в том числе возможным нападением на полуостров.
При этом для повышения привлекательности Крыма, по мнению блогера, необходимо проводить широкую рекламную кампанию курортов полуострова в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Кемерово и других крупных городах европейской части России.
"Особо надо отмечать инфраструктуру винного туризма, потому что она у вас не просто хорошая, а феноменальная. Винные магазины, бутики, винодельни – это все отдельная тема, которая стоит того, чтобы везде о ней рассказывать. Причем это должна быть презентация, реально большая работа, в Петербурге, в Москве, потому что у людей достаточно денег, чтобы ездить сюда, и нужно культивировать эти "винные дороги" в Крыму, это очень круто", - подытожил Татаренков.
Читайте также на РИА Новости Крым: