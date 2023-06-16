https://crimea.ria.ru/20230616/kak-podderzhat-turbiznes-v-krymu-i-drugikh-regionakh-rossii-1129439243.html
Как поддержат турбизнес в Крыму и других регионах России
Как поддержат турбизнес в Крыму и других регионах России - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Как поддержат турбизнес в Крыму и других регионах России
Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, а также включить в программу развития туризма в РФ... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T15:53
2023-06-16T15:53
2023-06-16T15:54
владимир путин (политик)
россия
туризм в крыму
внутренний туризм
пмэф
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, а также включить в программу развития туризма в РФ строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов в Крыму и других регионах страны.Глава государства призвал развивать туристическую инфраструктуру в стране с учетом растущего внутреннего турпотока."По данным Росстата, в 2022 году численность российских туристов в коллективных объектах размещения возросла на 16,7 процента. В абсолютных величинах это почти 10 млн человек. Нужно динамично развивать качественную инфраструктуру для отдыха в нашей стране, при чем ориентироваться не на вялотекущие цифры, а на то, что турпоток будет и дальше увеличиваться", - подчеркнул Путин.В минкурортов Крыма ранее сообщили, что в регионе стартовал конкурс на получение инвесторами субсидий для реализации проектов по развитию инфраструктуры пляжей. Стать получателем гранта сможет каждый пользователь береговой линии, обладающий всеми необходимыми нормативными документами. Но есть условия и ограничения. Первое: государство субсидирует только 70% проекта, остальные средства инвестор должен быть готов вложить сам. Второе: сумма субсидии не должна превышать 10 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым: Гранты на развитие пляжей: в Крыму стартовал конкурс для инвесторовВ восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублейКрым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий
https://crimea.ria.ru/20230608/kakim-budet-kurortnyy-sezon-v-krymu---otvet-aksenova-1129274034.html
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владимир путин (политик), россия, туризм в крыму, внутренний туризм, пмэф, экономика, новости
Как поддержат турбизнес в Крыму и других регионах России
Путин предложил расширить программу льготных кредитов для турбизнеса
15:53 16.06.2023 (обновлено: 15:54 16.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, а также включить в программу развития туризма в РФ строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов в Крыму и других регионах страны.
"Предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов, сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента – объекты трех- и четырех звезд. Считаю нужным обязательно включить в эту программу строительство круглогодичных парков развлечения, аквапарков, горнолыжных курортов. Знаю, что бизнес планирует или уже реализует такие проекты в Крыму, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе, на юге и в центральной части страны. Безусловно, будем поддерживать эти проекты", - сказал президент на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Глава государства призвал развивать туристическую инфраструктуру в стране с учетом растущего внутреннего турпотока.
"По данным Росстата, в 2022 году численность российских туристов в коллективных объектах размещения возросла на 16,7 процента. В абсолютных величинах это почти 10 млн человек. Нужно динамично развивать качественную инфраструктуру для отдыха в нашей стране, при чем ориентироваться не на вялотекущие цифры, а на то, что турпоток будет и дальше увеличиваться", - подчеркнул Путин.
В минкурортов Крыма ранее сообщили, что в регионе стартовал конкурс
на получение инвесторами субсидий для реализации проектов по развитию инфраструктуры пляжей. Стать получателем гранта сможет каждый пользователь береговой линии, обладающий всеми необходимыми нормативными документами. Но есть условия и ограничения. Первое: государство субсидирует только 70% проекта, остальные средства инвестор должен быть готов вложить сам. Второе: сумма субсидии не должна превышать 10 млн рублей.
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