https://crimea.ria.ru/20230616/kak-podderzhat-turbiznes-v-krymu-i-drugikh-regionakh-rossii-1129439243.html

Как поддержат турбизнес в Крыму и других регионах России

Как поддержат турбизнес в Крыму и других регионах России - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Как поддержат турбизнес в Крыму и других регионах России

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, а также включить в программу развития туризма в РФ... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T15:53

2023-06-16T15:53

2023-06-16T15:54

владимир путин (политик)

россия

туризм в крыму

внутренний туризм

пмэф

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, а также включить в программу развития туризма в РФ строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов в Крыму и других регионах страны.Глава государства призвал развивать туристическую инфраструктуру в стране с учетом растущего внутреннего турпотока."По данным Росстата, в 2022 году численность российских туристов в коллективных объектах размещения возросла на 16,7 процента. В абсолютных величинах это почти 10 млн человек. Нужно динамично развивать качественную инфраструктуру для отдыха в нашей стране, при чем ориентироваться не на вялотекущие цифры, а на то, что турпоток будет и дальше увеличиваться", - подчеркнул Путин.В минкурортов Крыма ранее сообщили, что в регионе стартовал конкурс на получение инвесторами субсидий для реализации проектов по развитию инфраструктуры пляжей. Стать получателем гранта сможет каждый пользователь береговой линии, обладающий всеми необходимыми нормативными документами. Но есть условия и ограничения. Первое: государство субсидирует только 70% проекта, остальные средства инвестор должен быть готов вложить сам. Второе: сумма субсидии не должна превышать 10 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым: Гранты на развитие пляжей: в Крыму стартовал конкурс для инвесторовВ восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублейКрым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий

https://crimea.ria.ru/20230608/kakim-budet-kurortnyy-sezon-v-krymu---otvet-aksenova-1129274034.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, туризм в крыму, внутренний туризм, пмэф, экономика, новости