https://crimea.ria.ru/20230615/granty-na-razvitie-plyazhey-v-krymu-startoval-konkurs-dlya-investorov-1129414479.html

Гранты на развитие пляжей: в Крыму стартовал конкурс для инвесторов

Гранты на развитие пляжей: в Крыму стартовал конкурс для инвесторов - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Гранты на развитие пляжей: в Крыму стартовал конкурс для инвесторов

В Крыму стартовал конкурс на получение инвесторами субсидий для реализации проектов по развитию инфраструктуры пляжей. Об этом сообщили в минкурортов Крыма. РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T18:09

2023-06-15T18:09

2023-06-15T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал конкурс на получение инвесторами субсидий для реализации проектов по развитию инфраструктуры пляжей. Об этом сообщили в минкурортов Крыма.Стать получателем гранта сможет каждый пользователь пляжа, обладающий всеми необходимыми нормативными документами, уточнили в ведомстве. Но есть условия и ограничения. Первое: государство субсидирует только 70% проекта, остальные средства инвестор должен быть готов вложить сам. Второе: сумма субсидии не должна превышать 10 млн рублей.В минкурортов отметили, что в Крыму уже есть большое количество реализованных с помощью таких грантов проектов."В прошлом году было порядка 150 млн рублей государством выделено, и около 23 проектов было реализовано. И мы надеемся, что в этом году их будет не меньше, и они будут яркими и интересными", – заявили в ведомстве.После подачи документов у инвесторов будет только одна возможность исправить допущенные нарушения или подвезти недостающие документы. Заявки будут принимать до 14 июля. Реализовать проекты грантополучатели будут обязаны до конца текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:В восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублейКрым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятийВ Крыму поддержат добросовестных пользователей пляжей

https://crimea.ria.ru/20230606/v-krymu-otkryty-370-plyazhey---chto-s-temperaturoy-vody-i-bezopasnostyu-1129218777.html

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2023

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