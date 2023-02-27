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В Крыму поддержат добросовестных пользователей пляжей - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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В Крыму поддержат добросовестных пользователей пляжей
В Крыму поддержат добросовестных пользователей пляжей - РИА Новости Крым, 27.02.2023
В Крыму поддержат добросовестных пользователей пляжей
Все договоры благоустройства пляжных территорий, а также другие договоры, действующие по постановлению Правительства РФ, сохраняются на прежних условиях до 1... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T14:55
2023-02-27T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Все договоры благоустройства пляжных территорий, а также другие договоры, действующие по постановлению Правительства РФ, сохраняются на прежних условиях до 1 марта 2024 года. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале.По данным главы Республики Крым, сервисное обслуживание отдыхающих сохранится на высоком уровне. Договоры с недобросовестными пользователями пляжей, не предоставляющими необходимые условия для комфортного пляжного отдыха, должны быть расторгнуты.Господдержка для курортаКак сообщалось ранее, Крым получил более 160 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры, войдя в число победителей конкурсного отбора среди субъектов России. Средства будут выделены в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".На поддержку и развитие событийного туризма и реконструкцию исторических центров городов регион получит более 350 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписано премьером Михаилом Мишустиным.В прошлом году республике было выделено более полумиллиарда рублей на строительство быстровозводимых модульных гостиниц, благоустройство пляжей и создание инфраструктуры туризма.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют набережную Терешковой в Евпатории В Крыму ищут пути спасения индустрии детского туризма в 2023 году Крым получит сотни миллионов на развитие туризма
https://crimea.ria.ru/20230126/chelovek-v-kolyaske-plyazhi-kryma-stanut-druzhelyubnee-dlya-invalidov-i-pozhilykh-1126586409.html
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сергей аксенов, крым, туризм в крыму, пляжи крыма, новости крыма
В Крыму поддержат добросовестных пользователей пляжей

За благоустройство пляжных территорий плата взиматься не будет - Аксенов

14:55 27.02.2023 (обновлено: 15:47 27.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Все договоры благоустройства пляжных территорий, а также другие договоры, действующие по постановлению Правительства РФ, сохраняются на прежних условиях до 1 марта 2024 года. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале.
"Никакая плата в связи с возможным сложным прохождением курортного сезона за благоустройство пляжных территорий взиматься не будет", - заявил Сергей Аксенов.
По данным главы Республики Крым, сервисное обслуживание отдыхающих сохранится на высоком уровне. Договоры с недобросовестными пользователями пляжей, не предоставляющими необходимые условия для комфортного пляжного отдыха, должны быть расторгнуты.

Господдержка для курорта

Как сообщалось ранее, Крым получил более 160 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры, войдя в число победителей конкурсного отбора среди субъектов России. Средства будут выделены в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
На поддержку и развитие событийного туризма и реконструкцию исторических центров городов регион получит более 350 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписано премьером Михаилом Мишустиным.
В прошлом году республике было выделено более полумиллиарда рублей на строительство быстровозводимых модульных гостиниц, благоустройство пляжей и создание инфраструктуры туризма.
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