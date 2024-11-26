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"Симферопольские пчелы": проект крымских студентов отмечен наградой - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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"Симферопольские пчелы": проект крымских студентов отмечен наградой
"Симферопольские пчелы": проект крымских студентов отмечен наградой - РИА Новости Крым, 26.11.2024
"Симферопольские пчелы": проект крымских студентов отмечен наградой
Проект студентов Симферопольского политехнического колледжа "Симферопольские пчелы" взял первое место во Всероссийском конкурсе "Культурное наследие глазами... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T20:15
2024-11-26T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Проект студентов Симферопольского политехнического колледжа "Симферопольские пчелы" взял первое место во Всероссийском конкурсе "Культурное наследие глазами молодых: новые туристические магниты России". Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.Всего на конкурс поступило более тысячи заявок из 82 регионов России, из них три десятка стали победителями. Церемонию подведения итогов провели в Санкт-Петербурге, победители награждены ценными призами.Пчела – символ Симферополя. Проект "Симферопольские пчелы" существует с 2018 года. На сегодня в столице республики установлено более 40 тематических фигурок пчел, все они отражены на интерактивной карте города. Причем далеко не все расположены на видных местах – есть специальные маршруты-квесты, которые предлагают отыскать всех пчел. Каждая пчелка уникальна и создается по индивидуальному рисунку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История, архитектура и пчелы: чем Симферополь может привлечь туристовИщем пчел: студенты из Симферополя придумали экскурсионный маршрутВандалы разрушили семь скульптур проекта "Симферопольские пчелы"
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симферополь, новости крыма, новости, санкт-петербург, награды, крым, студенты, россия
"Симферопольские пчелы": проект крымских студентов отмечен наградой

Студенческий проект "Симферопольские пчелы" взял первое место во всероссийском конкурсе

20:15 26.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Пчела в Симферополе на улице Кирова в Симферополе
Пчела в Симферополе на улице Кирова в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Проект студентов Симферопольского политехнического колледжа "Симферопольские пчелы" взял первое место во Всероссийском конкурсе "Культурное наследие глазами молодых: новые туристические магниты России". Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.

"Проект студентов Симферопольского политехнического колледжа "Симферопольские пчелы" занял первое место в категории "Образы". Проект инженера из Калуги экологический маршрут "Тропа Голицына" – второе место в категории "Маршруты", – сказано в сообщении.

Всего на конкурс поступило более тысячи заявок из 82 регионов России, из них три десятка стали победителями. Церемонию подведения итогов провели в Санкт-Петербурге, победители награждены ценными призами.
Пчела – символ Симферополя. Проект "Симферопольские пчелы" существует с 2018 года. На сегодня в столице республики установлено более 40 тематических фигурок пчел, все они отражены на интерактивной карте города. Причем далеко не все расположены на видных местах – есть специальные маршруты-квесты, которые предлагают отыскать всех пчел. Каждая пчелка уникальна и создается по индивидуальному рисунку.
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