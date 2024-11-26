https://crimea.ria.ru/20241126/simferopolskie-pchely-proekt-krymskikh-studentov-otmechen-nagradoy-1142156155.html

"Симферопольские пчелы": проект крымских студентов отмечен наградой

"Симферопольские пчелы": проект крымских студентов отмечен наградой - РИА Новости Крым, 26.11.2024

"Симферопольские пчелы": проект крымских студентов отмечен наградой

Проект студентов Симферопольского политехнического колледжа "Симферопольские пчелы" взял первое место во Всероссийском конкурсе "Культурное наследие глазами... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T20:15

2024-11-26T20:15

2024-11-26T20:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Проект студентов Симферопольского политехнического колледжа "Симферопольские пчелы" взял первое место во Всероссийском конкурсе "Культурное наследие глазами молодых: новые туристические магниты России". Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.Всего на конкурс поступило более тысячи заявок из 82 регионов России, из них три десятка стали победителями. Церемонию подведения итогов провели в Санкт-Петербурге, победители награждены ценными призами.Пчела – символ Симферополя. Проект "Симферопольские пчелы" существует с 2018 года. На сегодня в столице республики установлено более 40 тематических фигурок пчел, все они отражены на интерактивной карте города. Причем далеко не все расположены на видных местах – есть специальные маршруты-квесты, которые предлагают отыскать всех пчел. Каждая пчелка уникальна и создается по индивидуальному рисунку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История, архитектура и пчелы: чем Симферополь может привлечь туристовИщем пчел: студенты из Симферополя придумали экскурсионный маршрутВандалы разрушили семь скульптур проекта "Симферопольские пчелы"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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