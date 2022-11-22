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История, архитектура и пчелы: чем Симферополь может привлечь туристов - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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https://crimea.ria.ru/20221122/istoriya-arkhitektura-i-pchely-chem-simferopol-mozhet-privlech-turistov-1125474430.html
История, архитектура и пчелы: чем Симферополь может привлечь туристов
История, архитектура и пчелы: чем Симферополь может привлечь туристов - РИА Новости Крым, 22.11.2022
История, архитектура и пчелы: чем Симферополь может привлечь туристов
Туристический потенциал Симферополя сильно недооценен. Туроператорам необходимо правильно преподносить гостям его историю и достопримечательности. Такое мнение... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T07:02
2022-11-22T07:02
радио "спутник в крыму"
симферополь
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Туристический потенциал Симферополя сильно недооценен. Туроператорам необходимо правильно преподносить гостям его историю и достопримечательности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.По его словам, в крымской столице сосредоточены памятники, рассказывающие об истории города от Неаполя Скифского до событий "Русской весны". Кроме того, Симферополь богат памятниками архитектуры, музеями и местами, связанными с деятелями культуры, литературы, науки и политики."Есть города с менее значимой историей, чем Симферополь, но операторы научились выгодно преподносить их туристу. В результате они стали полноценными местами притяжения для гостей и даже были включены общероссийские туристические маршруты", – сообщил Тарасенко. Одним из ярких примеров он назвал город Мышкин Ярославской области с населением менее шести тысяч человек, который, благодаря правильно развитой "мышиной" истории, был включен в Золотое кольцо России.Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий сообщила, что в этом году новогодние праздники в Крыму будут отличаться от предыдущих, однако отели и санатории полуострова без гостей не останутся.
https://crimea.ria.ru/20221114/pamyatnye-znaki-geroyam-svo-dolzhny-voyti-v-turmarshruty-v-krymu---mnenie-1125357137.html
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симферополь, туризм в крыму, мнения, общество
История, архитектура и пчелы: чем Симферополь может привлечь туристов

Симферопольские пчелы могут сделать столицу Крыма центром притяжения туристов - мнение

07:02 22.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФигурка пчелы-журналиста возле входа в редакцию "РИА Новости Крым"
Фигурка пчелы-журналиста возле входа в редакцию РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Туристический потенциал Симферополя сильно недооценен. Туроператорам необходимо правильно преподносить гостям его историю и достопримечательности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.
По его словам, в крымской столице сосредоточены памятники, рассказывающие об истории города от Неаполя Скифского до событий "Русской весны". Кроме того, Симферополь богат памятниками архитектуры, музеями и местами, связанными с деятелями культуры, литературы, науки и политики.
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"Есть города с менее значимой историей, чем Симферополь, но операторы научились выгодно преподносить их туристу. В результате они стали полноценными местами притяжения для гостей и даже были включены общероссийские туристические маршруты", – сообщил Тарасенко.
Одним из ярких примеров он назвал город Мышкин Ярославской области с населением менее шести тысяч человек, который, благодаря правильно развитой "мышиной" истории, был включен в Золотое кольцо России.
Тарасенко отметил, что в крымской столице можно подобным образом обыграть симферопольских пчел, вокруг которых уже созданы некоторые маршруты и интерактивные игры. Эту тему можно расширить за счет вовлечения пасечников Симферопольского района, создав таким образом полноценный познавательный и аутентичный продукт.
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