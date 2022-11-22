https://crimea.ria.ru/20221122/istoriya-arkhitektura-i-pchely-chem-simferopol-mozhet-privlech-turistov-1125474430.html

История, архитектура и пчелы: чем Симферополь может привлечь туристов

История, архитектура и пчелы: чем Симферополь может привлечь туристов - РИА Новости Крым, 22.11.2022

История, архитектура и пчелы: чем Симферополь может привлечь туристов

Туристический потенциал Симферополя сильно недооценен. Туроператорам необходимо правильно преподносить гостям его историю и достопримечательности. Такое мнение... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T07:02

2022-11-22T07:02

2022-11-22T07:02

радио "спутник в крыму"

симферополь

туризм в крыму

мнения

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123020064_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c365e73257e99e42fdceba264ed6a4fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Туристический потенциал Симферополя сильно недооценен. Туроператорам необходимо правильно преподносить гостям его историю и достопримечательности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.По его словам, в крымской столице сосредоточены памятники, рассказывающие об истории города от Неаполя Скифского до событий "Русской весны". Кроме того, Симферополь богат памятниками архитектуры, музеями и местами, связанными с деятелями культуры, литературы, науки и политики."Есть города с менее значимой историей, чем Симферополь, но операторы научились выгодно преподносить их туристу. В результате они стали полноценными местами притяжения для гостей и даже были включены общероссийские туристические маршруты", – сообщил Тарасенко. Одним из ярких примеров он назвал город Мышкин Ярославской области с населением менее шести тысяч человек, который, благодаря правильно развитой "мышиной" истории, был включен в Золотое кольцо России.Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий сообщила, что в этом году новогодние праздники в Крыму будут отличаться от предыдущих, однако отели и санатории полуострова без гостей не останутся.

https://crimea.ria.ru/20221114/pamyatnye-znaki-geroyam-svo-dolzhny-voyti-v-turmarshruty-v-krymu---mnenie-1125357137.html

https://crimea.ria.ru/20221027/v-noyabre-v-simferopole-proydet-seriya-besplatnykh-ekskursiy-1125113701.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, туризм в крыму, мнения, общество