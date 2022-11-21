https://crimea.ria.ru/20221121/v--krym-na-novyy-god-na-kogo-rasschityvayut-otelery-i-eksperty-turotrasli-1125380044.html

В Крым на Новый год: на кого рассчитывают отельеры и эксперты туротрасли

В Крым на Новый год: на кого рассчитывают отельеры и эксперты туротрасли - РИА Новости Крым, 21.11.2022

В Крым на Новый год: на кого рассчитывают отельеры и эксперты туротрасли

В этом году новогодние праздники в Крыму будут отличаться от предыдущих, однако отели и санатории полуострова без гостей не останутся. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T07:04

2022-11-21T07:04

2022-11-21T07:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В этом году новогодние праздники в Крыму будут отличаться от предыдущих, однако отели и санатории полуострова без гостей не останутся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий."Конечно, этот Новый год не будет похож на предыдущие. В этом году ситуация немного сложнее, но гости приедут. Вероятнее всего, нам стоит рассчитывать на гостей из близлежащих регионов, откуда не надо долго добираться до Крыма, а также на тех, кто безумно влюблен в Крым и для которых длительная дорога до полуострова не проблема", - предположила она.Кроме того, крымские объекты размещения могут заполниться за счет местных жителей, считает эксперт. Однако для этого отельерам необходимо продумать специальные акции для крымчан, чтобы отдых в "домашнем" регионе был для них интересным, разнообразным и доступным.Что касается ценообразования, то сейчас отели и санатории полуострова предлагают более выгодные тарифы, чем, например, в Краснодарском крае, отметила Бабий. Поэтому Крым становится все более привлекательным для жителей соседних регионов.Аксенов высказался о праздновании Нового года в отелях Крыма >>"Мы понимаем, что с учетом отсутствия прямых авиаперевозок жителей средней полосы России, Урала или Сибири этими ценами не сманить, а вот для жителей соседних регионов и для крымчан цены достаточно приятные, главное грамотно выбрать. И важно, чтобы наши отельеры выполняли то, что обещают гостям. Чтобы не получилось так, что люди рассчитывают на какой-то праздник, а его как такового не будет", - заключила она.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, мнения, общество