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Аксенов высказался о праздновании Нового года в отелях Крыма - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Аксенов высказался о праздновании Нового года в отелях Крыма
Аксенов высказался о праздновании Нового года в отелях Крыма - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Аксенов высказался о праздновании Нового года в отелях Крыма
Крым не будет тратить бюджетные деньги на масштабные новогодние мероприятия, но власти региона не намерены ограничивать праздничные программы в отелях и... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T18:34
2022-11-03T18:34
сергей аксенов
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Крым не будет тратить бюджетные деньги на масштабные новогодние мероприятия, но власти региона не намерены ограничивать праздничные программы в отелях и гостиницах и запрещать выступления артистов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что новогодние торжества важны и для бизнеса, в том числе туристического. Это доходы предприятий, а значит, зарплаты сотрудников, рабочие места, а также поступления в республиканский бюджет."Конечно, никто не собирается останавливать подготовку новогодних программ в крымских отелях. Наш регион по-прежнему остается одним из самых привлекательных направлений для отдыха во время длинных праздничных выходных", - заверил глава республики.Также у властей региона нет планов вводить какие-то ограничения, которые касаются работы артистов, желающих выступить в Крыму.В то же время, по словам Аксенова, организаторы и сами деятели культуры и искусства должны понимать и чувствовать особенности момента."Бурное веселье напоказ сейчас абсолютно неуместно, как и все, что идет вразрез с патриотическими настроениями в нашем обществе. Люди этого не примут", – уточнил он.Ранее сообщалось, что Крым, по примеру ряда других регионов страны, отказался от бюджетных трат на Новый год, предпринимателям советуют не проводить развлекательных мероприятий. В Севастополе также решили не закупать новогодние украшения.
https://crimea.ria.ru/20221026/mer-simferopolya-obyasnil-kak-proydet-novyy-god-bez-byudzhetnykh-trat-1125096822.html
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сергей аксенов, крым, общество
Аксенов высказался о праздновании Нового года в отелях Крыма

Аксенов: Крым не будет отменять празднование Нового года в отелях и выступления артистов

18:34 03.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичНовый год
Новый год - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Крым не будет тратить бюджетные деньги на масштабные новогодние мероприятия, но власти региона не намерены ограничивать праздничные программы в отелях и гостиницах и запрещать выступления артистов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Крым не будет тратить бюджетные средства на организацию широкомасштабных новогодних мероприятий, но это не значит, что крымчане и гости полуострова не будут праздновать Новый год. Это прекрасный семейный праздник, и никто не собирается лишать людей и, прежде всего, детей новогодней радости и чудес. Недаром в народе есть примета, что как Новый год встретишь, так его и проведешь", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов отметил, что новогодние торжества важны и для бизнеса, в том числе туристического. Это доходы предприятий, а значит, зарплаты сотрудников, рабочие места, а также поступления в республиканский бюджет.
"Конечно, никто не собирается останавливать подготовку новогодних программ в крымских отелях. Наш регион по-прежнему остается одним из самых привлекательных направлений для отдыха во время длинных праздничных выходных", - заверил глава республики.
Также у властей региона нет планов вводить какие-то ограничения, которые касаются работы артистов, желающих выступить в Крыму.
В то же время, по словам Аксенова, организаторы и сами деятели культуры и искусства должны понимать и чувствовать особенности момента.
"Бурное веселье напоказ сейчас абсолютно неуместно, как и все, что идет вразрез с патриотическими настроениями в нашем обществе. Люди этого не примут", – уточнил он.
Ранее сообщалось, что Крым, по примеру ряда других регионов страны, отказался от бюджетных трат на Новый год, предпринимателям советуют не проводить развлекательных мероприятий. В Севастополе также решили не закупать новогодние украшения.
Новый год - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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