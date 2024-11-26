Большая Ялта избавляется от недостроев – что сделано
398 объектов незавершенного строительства насчитали в Большой Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоОбъекты незавершенного строительства в Большой Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. На территории Большой Ялты расположены 398 объектов незавершенного строительства, 35 из которых сейчас достраивают, а 32 готовят к достройке или сносу. Такие цифры привела глава администрации курорта Янина Павленко.
"На 31 октября в реестре 398 объектов – от небольших гаражей до многоэтажных комплексов. 35 незавершенных объектов в этом году закончены и введены в эксплуатацию, 32 – в процессе достройки либо сноса. Еще 11 регулируется правительством РФ и находится на контроле федерального центра ", – рассказала Павленко.
По ее данным, в федеральной собственности находятся 25 недостроев, в республиканской – 21, остальные – частные либо в аренде. При этом местные власти разделили все объекты на четыре группы: подлежащие достройке, сносу, с неопределенными собственниками или те, вопрос по которым решается в судах.
"По каждому совместно отрабатывают федеральные, республиканские и муниципальные подразделения и ведомства – МИЗО, ДИЗО, юристы, Госкомрегистр, налоговая инспекция, правоохранители", – уточнила мэр города.
Правительство Севастополя ранее приняло постановление, по которому недостроенные жилые многоэтажки могут достраивать участники свободной экономической зоны, инвестирующие в жилищное строительство. Решение принято, чтобы восстановить права обманутых дольщиков.
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