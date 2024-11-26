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Большая Ялта избавляется от недостроев – что сделано

Большая Ялта избавляется от недостроев – что сделано - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Большая Ялта избавляется от недостроев – что сделано

На территории Большой Ялты расположены 398 объектов незавершенного строительства, 35 из которых сейчас достраивают, а 32 готовят к достройке или сносу. Такие... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T21:32

2024-11-26T21:32

2024-11-26T21:32

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благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. На территории Большой Ялты расположены 398 объектов незавершенного строительства, 35 из которых сейчас достраивают, а 32 готовят к достройке или сносу. Такие цифры привела глава администрации курорта Янина Павленко.По ее данным, в федеральной собственности находятся 25 недостроев, в республиканской – 21, остальные – частные либо в аренде. При этом местные власти разделили все объекты на четыре группы: подлежащие достройке, сносу, с неопределенными собственниками или те, вопрос по которым решается в судах.Правительство Севастополя ранее приняло постановление, по которому недостроенные жилые многоэтажки могут достраивать участники свободной экономической зоны, инвестирующие в жилищное строительство. Решение принято, чтобы восстановить права обманутых дольщиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму восстанавливают "театральный" долгостройВ Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школыВ Алупке пообещали снести скандальный недострой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, новости крыма, городская среда, благоустройство