https://crimea.ria.ru/20230822/v-feodosii-spustya-sem-let-razmorozili-stroyku-novoy-shkoly-1130875191.html

В Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школы

В Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школы - РИА Новости Крым, 22.08.2023

В Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школы

В Феодосии спустя семь лет после начала строительства возобновили "замороженную" стройку новой школы. Как сообщает Минстрой Крыма, стоимость контракта... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T18:28

2023-08-22T18:28

2023-08-22T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии спустя семь лет после начала строительства возобновили "замороженную" стройку новой школы. Как сообщает Минстрой Крыма, стоимость контракта составляет 1 млрд 354 млн рублей.Строительство школы в Феодосии на Челноковском массиве начали в 2016 году в рамках федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года и должны были завершить в 2018 году. Вскоре стройку "заморозили" и с тех пор возобновляли и снова приостанавливали несколько раз.Сейчас строители выполняют армирование, монтаж опалубки подпорных стен и фундаментов пожарных резервуаров, ведутся работы по возведению каркаса здания, производится устройство щебеночного основания на спортплощадке.Ранее сообщалось, что за 9 лет в Крыму по госпрограмме развития Крыма и Севастополя реализовали более 400 строительных проектов. Это 42 объекта здравоохранения, 32 детских сада, шесть школ, 64 объекта инженерной и транспортной инфраструктуры, объекты энергетического и физкультурно-оздоровительного комплекса, туристические кластер, многоквартирные дома, объекты культурного наследия, ремонт и строительство дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратурыВ Крыму началось строительство трех экотехнопарковВ Крыму модернизируют объекты энергетики

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новости крыма, феодосия, образование в крыму и севастополе, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), крым, школа, строительство