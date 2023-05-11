https://crimea.ria.ru/20230511/v-krymu-nachalos-stroitelstvo-trekh-ekotekhnoparkov-1128674618.html
В Крыму началось строительство трех экотехнопарков
В Крыму началось строительство трех экотехнопарков - РИА Новости Крым, 11.05.2023
В Крыму началось строительство трех экотехнопарков
Строительство трех экотехнопарков в Крыму вступило в активную фазу строительства, сообщил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T21:37
2023-05-11T21:37
2023-05-11T21:40
экология
крым
строительство
новости
новости крыма
георгий шаповалов
государственный совет рк (госсовет)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/09/1119237412_0:53:960:593_1920x0_80_0_0_9abbe7b185ea81590472992b4b7da9c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Строительство трех экотехнопарков в Крыму вступило в активную фазу строительства, сообщил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов на пресс-конференции в РИА Новости Крым.По словам чиновника, на реализацию этих проектов выделено около 10 млрд рублей. Работа экотехнопарков позволит уменьшить количество полигонов ТБО и избежать экологической катастрофы.Сегодня в Республике Крым действует 8 открытых мусорных полигонов, рассказала завкафедрой геоэкологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра. Со строительством экотехнопарков их численность сократится до двух."Это уже для Крыма более чем положительный момент, - отметила эколог. – И второе, открытые полигоны для ТБО - это просто некрасиво. Крым – регион лечебно-оздоровительный, курортный, поэтому вопросы видеоэкологии, эстетики окружающей среды, а не только ее качества, это тоже достаточно важно".Татьяна Бобра процитировала указ президента РФ от 20 июля 2021 года, согласно которому следует перейти на стопроцентную сортировку мусора к 2030 году и уменьшить его количество в два раза.О строительстве трех экотехнопарков стало известно в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть и готовы экспертизы по этим объектам в Белогорском и Сакском районах, в Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект, согласно пожеланиям местных жителей. Реализация всех трех экотехнопарков должна быть завершена до конца 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В МЧС рассказали о штрафах за жарку шашлыков на природеВ Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборникиВ Севастополе за свалки взыщут с граждан – размер штрафов утвержден
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/09/1119237412_82:0:931:637_1920x0_80_0_0_a66c34f4487785d1c9bd97aa44067138.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, крым, строительство, новости, новости крыма, георгий шаповалов, государственный совет рк (госсовет), общество
В Крыму началось строительство трех экотехнопарков
Огорожены стройплощадки, зашла техника: в Крыму началось строительство экотехнопарков
21:37 11.05.2023 (обновлено: 21:40 11.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Строительство трех экотехнопарков в Крыму вступило в активную фазу строительства, сообщил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов на пресс-конференции в РИА Новости Крым.
"Одна из самых важных новостей для Республики Крым – это то, что начато строительство мусоросортировочных заводов, так называемых технопарков. Соответствующее финансирование выделено федеральным бюджетом. Уже организованы строительные площадки, на них зашла строительная техника. И мы уверены, что все технопарки в Крыму будут построены".
По словам чиновника, на реализацию этих проектов выделено около 10 млрд рублей. Работа экотехнопарков позволит уменьшить количество полигонов ТБО и избежать экологической катастрофы.
Сегодня в Республике Крым действует 8 открытых мусорных полигонов, рассказала завкафедрой геоэкологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра. Со строительством экотехнопарков их численность сократится до двух.
"Это уже для Крыма более чем положительный момент, - отметила эколог. – И второе, открытые полигоны для ТБО - это просто некрасиво. Крым – регион лечебно-оздоровительный, курортный, поэтому вопросы видеоэкологии, эстетики окружающей среды, а не только ее качества, это тоже достаточно важно".
Татьяна Бобра процитировала указ президента РФ от 20 июля 2021 года, согласно которому следует перейти на стопроцентную сортировку мусора к 2030 году и уменьшить его количество в два раза.
"Некоторые попытки этого уже были предприняты в Крыму, скажем, в год экологии, это 2017 год. В наших супермаркетах тара была заменена с полиэтиленовых пакетов на бумажные, которые делают из вторсырья. Но этого мало. Крым должен подумать, какой механизм следует запустить для уменьшения ТБО. Это в первую очередь отказ от разовой посуды и так далее".
О строительстве трех экотехнопарков стало известно
в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть и готовы экспертизы по этим объектам в Белогорском и Сакском районах, в Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект, согласно пожеланиям местных жителей. Реализация всех трех экотехнопарков должна быть завершена до конца 2024 года.
Читайте также на РИА Новости Крым: