https://crimea.ria.ru/20230511/v-krymu-nachalos-stroitelstvo-trekh-ekotekhnoparkov-1128674618.html

В Крыму началось строительство трех экотехнопарков

В Крыму началось строительство трех экотехнопарков - РИА Новости Крым, 11.05.2023

В Крыму началось строительство трех экотехнопарков

Строительство трех экотехнопарков в Крыму вступило в активную фазу строительства, сообщил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T21:37

2023-05-11T21:37

2023-05-11T21:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Строительство трех экотехнопарков в Крыму вступило в активную фазу строительства, сообщил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов на пресс-конференции в РИА Новости Крым.По словам чиновника, на реализацию этих проектов выделено около 10 млрд рублей. Работа экотехнопарков позволит уменьшить количество полигонов ТБО и избежать экологической катастрофы.Сегодня в Республике Крым действует 8 открытых мусорных полигонов, рассказала завкафедрой геоэкологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра. Со строительством экотехнопарков их численность сократится до двух."Это уже для Крыма более чем положительный момент, - отметила эколог. – И второе, открытые полигоны для ТБО - это просто некрасиво. Крым – регион лечебно-оздоровительный, курортный, поэтому вопросы видеоэкологии, эстетики окружающей среды, а не только ее качества, это тоже достаточно важно".Татьяна Бобра процитировала указ президента РФ от 20 июля 2021 года, согласно которому следует перейти на стопроцентную сортировку мусора к 2030 году и уменьшить его количество в два раза.О строительстве трех экотехнопарков стало известно в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть и готовы экспертизы по этим объектам в Белогорском и Сакском районах, в Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект, согласно пожеланиям местных жителей. Реализация всех трех экотехнопарков должна быть завершена до конца 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В МЧС рассказали о штрафах за жарку шашлыков на природеВ Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборникиВ Севастополе за свалки взыщут с граждан – размер штрафов утвержден

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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