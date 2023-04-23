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В МЧС рассказали о штрафах за жарку шашлыков на природе - РИА Новости Крым, 23.04.2023
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В МЧС рассказали о штрафах за жарку шашлыков на природе
В МЧС рассказали о штрафах за жарку шашлыков на природе - РИА Новости Крым, 23.04.2023
В МЧС рассказали о штрафах за жарку шашлыков на природе
Приготовление шашлыков и разведение открытого огня вне специально оборудованных мест на территории Московской области грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей,... РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T09:45
2023-04-23T10:02
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Приготовление шашлыков и разведение открытого огня вне специально оборудованных мест на территории Московской области грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС РФ. Он отметил, что за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня административный штраф для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Должностные лица заплатят за это нарушение от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица - от 300 до 400 тысяч рублей. Ранее в МЧС России напомнили, на каком расстоянии от дома и других построек на дачном участке можно готовить шашлыки на мангале и в жаровне - оно должно составлять не менее пяти метров. Территория вокруг мангала должна быть очищена от сухой травы и мусора в радиусе двух метров, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров. С 1 января 2021 года в стране действует постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
https://crimea.ria.ru/20220508/piknik-v-zakone-gde-mozhno-pozharit-shashlyk-i-ne-poluchit-shtraf-1123164055.html
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безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, штрафы, новости, новости крыма
В МЧС рассказали о штрафах за жарку шашлыков на природе

МЧС напоминает: за шашлыки на природе - штраф от 5 до 400 тысяч рублей

09:45 23.04.2023 (обновлено: 10:02 23.04.2023)
 
© CC0 / nikitozawr /Шашлык. Архивное фото
Шашлык. Архивное фото
© CC0 / nikitozawr /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Приготовление шашлыков и разведение открытого огня вне специально оборудованных мест на территории Московской области грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.
"Приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах", - подчеркнул собеседник агентства.
Он отметил, что за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня административный штраф для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Должностные лица заплатят за это нарушение от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица - от 300 до 400 тысяч рублей.
Ранее в МЧС России напомнили, на каком расстоянии от дома и других построек на дачном участке можно готовить шашлыки на мангале и в жаровне - оно должно составлять не менее пяти метров. Территория вокруг мангала должна быть очищена от сухой травы и мусора в радиусе двух метров, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров.
С 1 января 2021 года в стране действует постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
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