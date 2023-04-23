https://crimea.ria.ru/20230423/v-mchs-rasskazali-o-shtrafakh-za-zharku-shashlykov-na-prirode-1128316382.html

В МЧС рассказали о штрафах за жарку шашлыков на природе

В МЧС рассказали о штрафах за жарку шашлыков на природе - РИА Новости Крым, 23.04.2023

В МЧС рассказали о штрафах за жарку шашлыков на природе

Приготовление шашлыков и разведение открытого огня вне специально оборудованных мест на территории Московской области грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей,... РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T09:45

2023-04-23T09:45

2023-04-23T10:02

безопасность

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

штрафы

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111701/77/1117017793_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_0f89d48a4be5de280a1535d05067dba3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Приготовление шашлыков и разведение открытого огня вне специально оборудованных мест на территории Московской области грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС РФ. Он отметил, что за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня административный штраф для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Должностные лица заплатят за это нарушение от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица - от 300 до 400 тысяч рублей. Ранее в МЧС России напомнили, на каком расстоянии от дома и других построек на дачном участке можно готовить шашлыки на мангале и в жаровне - оно должно составлять не менее пяти метров. Территория вокруг мангала должна быть очищена от сухой травы и мусора в радиусе двух метров, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров. С 1 января 2021 года в стране действует постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.

https://crimea.ria.ru/20220508/piknik-v-zakone-gde-mozhno-pozharit-shashlyk-i-ne-poluchit-shtraf-1123164055.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, штрафы, новости, новости крыма