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В Севастополе за свалки взыщут с граждан – размер штрафов утвержден

В Севастополе за свалки взыщут с граждан – размер штрафов утвержден - РИА Новости Крым, 02.02.2023

В Севастополе за свалки взыщут с граждан – размер штрафов утвержден

Прокуратура предложила – депутаты поддержали, и теперь в Севастополе за размещение мусора там, где ему не место, будут штрафовать граждан и юрлиц, которые... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T07:01

2023-02-02T07:01

2023-02-02T07:01

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Прокуратура предложила – депутаты поддержали, и теперь в Севастополе за размещение мусора там, где ему не место, будут штрафовать граждан и юрлиц, которые способствуют появлению свалок.Корреспондент РИА Новости Крым выяснял, как станут выявлять нарушителей, о каких штрафах речь и верят ли в городе, что новая мера сделает его чище.Прокуратура перенимает опытИнициатором введения административной ответственности за сброс, складирование и временное хранение мусора вне мест, специально для этого отведенных, стала прокуратура. По словам главы ведомства Максима Жука, "необходимость принятия этой нормы для всех является очевидной"."Сейчас департамент городского хозяйства города не имеет собственных полномочий составлять протоколы по фактам загрязнения территории города, однако с учетом судебной практики, которую мы в постоянном режиме отслеживаем, перенимая опыт правоприменительной деятельности в других субъектах федерации, появилась возможность предусмотреть такой состав в законе города Севастополя", – сказал прокурор, выступая с докладом на заседании парламента.Депутаты единодушныИнициативу надзорного ведомства депутаты поддержали сразу в двух чтениях, проголосовав почти единогласно: за высказались 19 из 20.Председатель постоянного комитета Заксобрания Севастополя по здравоохранению и социальной политике, депутат Татьяна Щербакова не удивлена: новая мера действительно способна исправить ситуацию.В новой мере нет ничего противоестественного: "прокуратура и госжилнадзор точно так же штрафует и управляющие компании, и муниципалитеты", в полномочиях которых обеспечение чистоты территорий, добавила парламентарий.Вопросы осталисьВ то же время Щербакова уверена, что корень "мусорной проблемы" Севастополя в том, "что все субъекты процесса – и граждане, и горхоз, и муниципалитеты, и "БГС" (региональный оператор по обращению с ТКО "Благоустройство города Севастополя" – ред.) – в абсолютном своем большинстве заинтересованы не в том, чтобы отладить процесс, а в том, чтобы скинуть с себя какие-то лишние полномочия "."Это доказывают совещания, на которых были предприняты попытки навести порядок", – заметила Щербакова.По словам председателя постоянного комитета Заксобрания по городскому хозяйству Вячеслава Камзолова, выявлять нарушителей в рамках нового закона будут "по обращению граждан" и в ходе "рейдов по городу" сотрудников уполномоченного на это горхоза. В профильном департаменте заверили, что "прошлогодних историй с переполненными контейнерами в городе больше не будет", сказал он."Ну пока смотрим, наблюдаем, ждем результата. Думаю, должны справиться", – заключил депутат.Немного цифрШтраф для физических лиц за захламление территории, не отведенной для мусора, составит 1,5 тыс. рублей. Для должностных лиц – 10 тысяч. Для юрлиц – 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения суммы увеличиваются в 1,5 раза.Ранее некоторые главы муниципалитетов Севастополя сообщили, что им не выделили предусмотренных бюджетом города средств, в частности на ликвидацию свалок, так что мусор кое-где пока останется: "денег не хватит ни на что". Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе собираются ликвидировать две свалки за 600 млн Суд Севастополя обязал похоронную службу ликвидировать свалку на кладбище В России "мусорную реформу" отложили еще на три года

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

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