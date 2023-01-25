https://crimea.ria.ru/20230125/kuda-propali-dengi-dlya-munitsipalitetov-sevastopolya-1126574257.html

Куда "пропали" деньги для муниципалитетов Севастополя

Куда "пропали" деньги для муниципалитетов Севастополя - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Куда "пропали" деньги для муниципалитетов Севастополя

У муниципалитетов Севастополя серьезные проблемы из-за недофинансирования – под угрозой развитие районов - в частности, ремонты, благоустройство и очистка от... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T12:30

2023-01-25T12:30

2023-01-25T12:30

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. У муниципалитетов Севастополя серьезные проблемы из-за недофинансирования – под угрозой развитие районов - в частности, ремонты, благоустройство и очистка от свалок. Об этом РИА Новости Крым рассказали главы округов. В бюджетной комиссии Заксобрания города происходящее связывают с "организационными вопросами". В правительстве говорят – денег и правда нет на все и сразу, но те, что есть, в районах тратят легкомысленно.Из 106 миллионов довели пока 3,5 млнПо словам главы Ленинского муниципального округа (включает центр города – ред.) Максима Мишина, бюджет Севастополя принят в декабре, но денег, предусмотренных главным финансовым документом города, у района нет до сих пор, и ничего невозможно планировать."До нас из 106 миллионов довели пока всего лишь 3,5 млн. Это зарплата отдела благоустройства, который нужно сохранять, и еще часть денег, которой практически ни на что не хватает", – объясняет глава Мишин.Пока здесь ждут перевода обещанных еще 11,5 млн, которые будут распределены "исключительно по приоритетам", добавил он. На первом месте – детские, спортивные площадки, их содержание и ремонт, "потому что не дай бог что-то".Слова коллеги подтверждает глава Инкермана (город, муниципальное образование Севастополя – ред.) Родион Демченко. По его мнению, происходящее – некая "системная ошибка"."Средства действительно не доведены в полном объеме, как было "обещано" в городском бюджете... Доведены, но в десять раз меньше, чем должно было быть. С чем это связано, я не могу сказать. Думаю, какая-то системная ошибка", – сказал Демченко.Всему виной организационные вопросыПроблема связана с "организационным вопросами", считает глава комиссии Законодательного собрания Севастополя по бюджету Вячеслав Аксенов."Я так понимаю, это организационные вопросы. В пятницу (20 января) было заседание комиссии по бюджету. Мы пригласили Горлова, который сейчас исполняет обязанности заместителя губернатора (Евгений Горлов, в ведении которого, в частности, департамент городского хозяйства Севастополя – ред.). Он сказал, что вопрос подготовлен, со всеми согласован и будет выноситься на ближайшее заседание правительства. В повестке правительства пока мы этого не видели", – рассказал Аксенов.В муниципалитетах неправильно тратят деньгиПо словам Евгения Горлова, вопрос неоднократно обсуждался, деньги никуда не делись, средства доводятся, просто в муниципалитетах не умеют ими грамотно распоряжаться.Финансирование на это есть, утверждает он. Главный распорядитель бюджетных средств – департамент городского хозяйства выделил всем 37 миллионов на квартал, и деньги распределены пропорционально полномочиям на местах. В их числе уборка территории и ликвидация свалок, содержание зеленых насаждений, ремонт и восстановление спортивных и детских площадок.Новый исполняющий обязанности вице-губернатора признает: "Не на все госполномочия есть деньги, но на "надлежащее санитарное состояние и уход за имуществом их достаточно". Кроме того, на "очередном заседании правительства будут выделены дополнительные средства – еще больше 100 млн рублей".А чтобы сбоев больше не было – распределять деньги будут сами.Напомним, бюджет Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 гг. парламент Севастополя принял в декабре 2022-го. Известно, что к главному финансовому документу города предъявлялись претензии. В частности, критики заявляли, что запланированные средства не обеспечивают решения важных социально-экономических проблем региона, а прогнозы по ряду показателей излишне оптимистичны. Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев рассказал о кадровых изменениях в правительстве Севастополя ЖКХ в Крыму: общественники подвели коммунальные итоги года Мусорный вопрос: когда в Крыму построят экотехнопарки

https://crimea.ria.ru/20230109/razvozhaev-rasskazal-o-kadrovykh-izmeneniyakh-v-pravitelstve-sevastopolya-1126310264.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

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