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Развожаев рассказал о кадровых изменениях в правительстве Севастополя

Развожаев рассказал о кадровых изменениях в правительстве Севастополя - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Развожаев рассказал о кадровых изменениях в правительстве Севастополя

Заместители губернатора Севастополя Сергей Толмачев и Николай Гордюшин покидают правительство города, при этом главы трех департаментов – Павел Иено, Евгений... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T16:36

2023-01-09T16:36

2023-01-09T16:37

михаил развожаев

севастополь

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Заместители губернатора Севастополя Сергей Толмачев и Николай Гордюшин покидают правительство города, при этом главы трех департаментов – Павел Иено, Евгений Горлов и Максим Жукалов – получили должности вице-губернаторов. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.Один – на Запорожье, другой в – МосквуТолмачев – уроженец Красноярска. Работал заместителем главы комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края. В 2020-2021 годах замещал должность советника губернатора Севастополя, а в конце 2021 года стал вице-губернатором региона. На этом посту Толмачев курировал вопросы охраны окружающей среды, национальной и информационной политики.Гордюшин стал вице-губернатором Севастополя в марте 2021 года. Он курировал департамент архитектуры и градостроительства, а также Севнаследие. До этого Гордюшин работал на руководящих должностях в архитектурных фирмах Москвы.Новые вице-губернаторыПри этом Развожаев назначил и.о. первого заместителя губернатора Алексея Парикина, ранее работавшего вице-губернатором города. Он будет отвечать за бюджет и госпрограмму, а также координировать работу департаментов управделами, сельского хозяйства и потребительского рынка, управления по тарифам и управления ветеринарии.На повышение также пошли глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено и директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов. Они назначены заместителями губернатора в статусе исполняющих обязанности.Департамент внутренней политики, управление информполитики и департамент общественной безопасности остаются в прямом подчинении губернатору.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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