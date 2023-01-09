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Развожаев рассказал о кадровых изменениях в правительстве Севастополя
Развожаев рассказал о кадровых изменениях в правительстве Севастополя - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Развожаев рассказал о кадровых изменениях в правительстве Севастополя
Заместители губернатора Севастополя Сергей Толмачев и Николай Гордюшин покидают правительство города, при этом главы трех департаментов – Павел Иено, Евгений... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T16:36
2023-01-09T16:36
2023-01-09T16:37
михаил развожаев
севастополь
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Заместители губернатора Севастополя Сергей Толмачев и Николай Гордюшин покидают правительство города, при этом главы трех департаментов – Павел Иено, Евгений Горлов и Максим Жукалов – получили должности вице-губернаторов. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.Один – на Запорожье, другой в – МосквуТолмачев – уроженец Красноярска. Работал заместителем главы комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края. В 2020-2021 годах замещал должность советника губернатора Севастополя, а в конце 2021 года стал вице-губернатором региона. На этом посту Толмачев курировал вопросы охраны окружающей среды, национальной и информационной политики.Гордюшин стал вице-губернатором Севастополя в марте 2021 года. Он курировал департамент архитектуры и градостроительства, а также Севнаследие. До этого Гордюшин работал на руководящих должностях в архитектурных фирмах Москвы.Новые вице-губернаторыПри этом Развожаев назначил и.о. первого заместителя губернатора Алексея Парикина, ранее работавшего вице-губернатором города. Он будет отвечать за бюджет и госпрограмму, а также координировать работу департаментов управделами, сельского хозяйства и потребительского рынка, управления по тарифам и управления ветеринарии.На повышение также пошли глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено и директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов. Они назначены заместителями губернатора в статусе исполняющих обязанности.Департамент внутренней политики, управление информполитики и департамент общественной безопасности остаются в прямом подчинении губернатору.
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михаил развожаев, севастополь, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости, новости крыма, крым
Развожаев рассказал о кадровых изменениях в правительстве Севастополя
Вице-губернатор Севастополя Толмачев станет первым заместителем главы Запорожской области
16:36 09.01.2023 (обновлено: 16:37 09.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Заместители губернатора Севастополя Сергей Толмачев и Николай Гордюшин покидают правительство города, при этом главы трех департаментов – Павел Иено, Евгений Горлов и Максим Жукалов – получили должности вице-губернаторов. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.
Один – на Запорожье, другой в – Москву
"Два заместителя губернатора – Николай Валерьевич Гордюшин и Сергей Александрович Толмачев покидают правительство Севастополя. Сергей Александрович принял предложение стать первым заместителем главы Запорожской области, а Николай Валерьевич по личным обстоятельствам возвращается в Москву", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Толмачев – уроженец Красноярска. Работал заместителем главы комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края. В 2020-2021 годах замещал должность советника губернатора Севастополя, а в конце 2021 года стал вице-губернатором региона. На этом посту Толмачев курировал вопросы охраны окружающей среды, национальной и информационной политики.
Гордюшин стал вице-губернатором Севастополя в марте 2021 года. Он курировал департамент архитектуры и градостроительства, а также Севнаследие. До этого Гордюшин работал на руководящих должностях в архитектурных фирмах Москвы.
Новые вице-губернаторы
При этом Развожаев назначил и.о. первого заместителя губернатора Алексея Парикина, ранее работавшего вице-губернатором города. Он будет отвечать за бюджет и госпрограмму, а также координировать работу департаментов управделами, сельского хозяйства и потребительского рынка, управления по тарифам и управления ветеринарии.
На повышение также пошли глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено и директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов. Они назначены заместителями губернатора в статусе исполняющих обязанности.
"Помимо направлений, которыми они руководили, будучи директорами департаментов, добавились новые зоны ответственности. У Павла Иено помимо привычной дорожно-транспортной отрасли теперь ответственная задача по всем стройкам в городе, у Максима Жукалова главная первоочередная задача – генплан и важное направление – ДИЗО. У Евгения Горлова - Севприроднадзор и Госжилнадзор", – пояснил Развожаев.
Департамент внутренней политики, управление информполитики и департамент общественной безопасности остаются в прямом подчинении губернатору.