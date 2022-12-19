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В Севастополе приняли бюджет на три года - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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В Севастополе приняли бюджет на три года
В Севастополе приняли бюджет на три года - РИА Новости Крым, 19.12.2022
В Севастополе приняли бюджет на три года
Депутаты Севастополя приняли проект бюджета на 2023-й год, а также плановый период 2024 –2025 годов с учетом внесенных поправок. Увеличилась как доходная, так и РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T12:25
2022-12-19T12:31
севастополь
экономика
новости крыма
бюджет севастополя
законодательное собрание севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Депутаты Севастополя приняли проект бюджета на 2023-й год, а также плановый период 2024 –2025 годов с учетом внесенных поправок. Увеличилась как доходная, так и расходная часть городской казны, а ожидаемый дефицит вырос.Согласно докладу председателя постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя Вячеслава Аксенова, объем доходной части бюджета увеличился в общей сложности на 11 млрд рублей, из которых 5 млрд – федеральные средства на реализацию госпрограммы развития города.В итоге бюджет на 2023 год по доходам составил 70,8 млрд рублей. По расходам – 75,4 млрд. Дефицит вырос с ранее ожидаемых 4,5 до 4,6 млрд.Доходная часть бюджета в 2024 году составит, согласно принятому документу, 61,4 млрд рублей, а расходная – 61,4 млрд. Дефицит здесь, как и прежде, не предусмотрен. Доходы в 2025 – 56,5 млрд, расходы – 56,9 млрд рублей. Соответственно, размер дефицита может достигнуть 0,4 млрд рублей.Также Аксенов отметил, что произведено перераспределение средств, в частности, на поддержку участников СВО – более 300 млн рублей и столько же – на здравоохранение.В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что "пока все, что заложено в бюджете, полностью отвечает всем прогнозам, которые сегодня утверждены на уровне страны". Это, в частности, касается индекса цен."Фантазировать можно, но будем исходить из реальности, которая будет видна в следующем году", – заметил глава Развожаев, попросив поддержать документ.Бюджет был принят большинством голосов: 20 – за, трое воздержались.Ранее проект бюджета Севастополя на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. раскритиковали депутаты. Вопрос касался части предложенных губернатором поправок, однако большинством голосов документ приняли в первом чтении 29 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 8 млрд рублей Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета Крыма В России продлили программу поддержки занятости населения
https://crimea.ria.ru/20221129/v-sevastopole-raskritikovali-i-prinyali-proekt-byudzheta-na-tri-goda-1125597272.html
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севастополь, экономика, новости крыма, бюджет севастополя, законодательное собрание севастополя
В Севастополе приняли бюджет на три года

В Севастополе принят бюджет на 2023 и плановый период 2024 –2025 годы, цифры изменились

12:25 19.12.2022 (обновлено: 12:31 19.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Депутаты Севастополя приняли проект бюджета на 2023-й год, а также плановый период 2024 –2025 годов с учетом внесенных поправок. Увеличилась как доходная, так и расходная часть городской казны, а ожидаемый дефицит вырос.
Согласно докладу председателя постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя Вячеслава Аксенова, объем доходной части бюджета увеличился в общей сложности на 11 млрд рублей, из которых 5 млрд – федеральные средства на реализацию госпрограммы развития города.
"Доходы увеличены в связи с тем, что после принятия в окончательном чтении федерального закона о бюджете нам выделено дополнительно более 5 млрд рублей трансфертов... Кроме того, из бюджета Москвы нам выделено более 5 миллиардов. Плюс найдены дополнительные возможности по увеличению доходной части за счет роста налогов внутри города Севастополя в незначительном объеме", – сказал Аксенов.
В итоге бюджет на 2023 год по доходам составил 70,8 млрд рублей. По расходам – 75,4 млрд. Дефицит вырос с ранее ожидаемых 4,5 до 4,6 млрд.
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29 ноября, 13:00
В Севастополе раскритиковали и приняли проект бюджета на три года
Доходная часть бюджета в 2024 году составит, согласно принятому документу, 61,4 млрд рублей, а расходная – 61,4 млрд. Дефицит здесь, как и прежде, не предусмотрен. Доходы в 2025 – 56,5 млрд, расходы – 56,9 млрд рублей. Соответственно, размер дефицита может достигнуть 0,4 млрд рублей.
Также Аксенов отметил, что произведено перераспределение средств, в частности, на поддержку участников СВО – более 300 млн рублей и столько же – на здравоохранение.
В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что "пока все, что заложено в бюджете, полностью отвечает всем прогнозам, которые сегодня утверждены на уровне страны". Это, в частности, касается индекса цен.
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"Ситуация остается сложной" – губернатор Севастополя о бюджете
"Фантазировать можно, но будем исходить из реальности, которая будет видна в следующем году", – заметил глава Развожаев, попросив поддержать документ.
Бюджет был принят большинством голосов: 20 – за, трое воздержались.
Ранее проект бюджета Севастополя на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. раскритиковали депутаты. Вопрос касался части предложенных губернатором поправок, однако большинством голосов документ приняли в первом чтении 29 ноября.
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