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Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета Крыма
Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета Крыма - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета Крыма
Кроме отелей и туроператоров на дополнительную госпомощь в Крыму могут рассчитывать рестораторы и доставщики еды, предприятия наземных и морских перевозок и... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-09T08:03
2022-12-09T08:03
2022-12-08T22:58
радио "спутник в крыму"
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туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Кроме отелей и туроператоров на дополнительную госпомощь в Крыму могут рассчитывать рестораторы и доставщики еды, предприятия наземных и морских перевозок и представители других отраслей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила глава комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Ранее резервный фонд правительства РФ выделил Крыму ассигнования в размере 1,407 миллиарда рублей для поддержки связанных с туризмом отраслей. Второго декабря Госсовет республики утвердил законопроект, направленный на создание базы для распределения этого трансферта."Документ подразумевает сохранение 50 тысяч рабочих мест в период вероятного проседания туристического потока в регион", – пояснила Виноградова.Заявку на получение средств могут подать предприятия и индивидуальные предприниматели, которые, согласно Общероссийскому классификатору, ведут следующие виды экономической деятельности:Кроме того, на помощь смогут рассчитывать предприятия, работающие в сфере культуры, демонстрации кинофильмов, организовывают конференции и выставки.Размер помощи рассчитывается в размере 15 279 рублей на одного работника на два месяца. При этом работодатель не может уволить сотрудников до 1 апреля 2023 года, добавила глава комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике.Прием заявок откроется во второй половине декабря. Заявление можно подать через портал правительства Республики Крым или обратиться в один из офисов "Дома предпринимателей". Решение будет принято в течение 7-10 дней, после этого средства поступят на счет заявителя.В начале декабря представители туристической отрасли Крыма приняли решение запустить единую кампанию "Новый год в Крыму – как дома!". Акцию поддержали отели, санатории, туристические объекты, музеи, а также звезды кино и эстрады.Читайте также:Большую часть бизнеса в РФ освободят от проверокРаботающий на нужды СВО бизнес получит льготный займ – АксеновВ Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221201/slozhno-li-nachat-restorannyy-biznes-v-krymu--mneniya-ekspertov-1125642080.html
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крым, новости крыма, экономика, крымский бюджет, крымский бизнес, государственный совет рк (госсовет), туризм в крыму
Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета Крыма
Полный список направлений: какой бизнес получит дополнительную госпомощь в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым.
Кроме отелей и туроператоров на дополнительную госпомощь в Крыму могут рассчитывать рестораторы и доставщики еды, предприятия наземных и морских перевозок и представители других отраслей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила глава комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
Ранее резервный фонд правительства РФ выделил
Крыму ассигнования в размере 1,407 миллиарда рублей для поддержки связанных с туризмом отраслей. Второго декабря Госсовет республики утвердил законопроект, направленный на создание базы для распределения этого трансферта.
"Документ подразумевает сохранение 50 тысяч рабочих мест в период вероятного проседания туристического потока в регион", – пояснила Виноградова.
Заявку на получение средств могут подать предприятия и индивидуальные предприниматели, которые, согласно Общероссийскому классификатору, ведут следующие виды экономической деятельности:
—туризм (общий ОКВЭД 55), который включает не только деятельность гостиниц и ресторанов, но и предоставление мест краткосрочного проживания;
—услуги по предоставлению общественного питания и услуг по доставке еды (ОКВЭД 56.1) и подаче напитков (ОКВЭД 56.3);
—организации общественного питания, поставляющие готовую пищу для транспортных, строительных, туристических компаний (ОКВЭД 56.29.1);
—услуги железнодорожных и пассажирских перевозок (ОКВЭД 49.1);
—междугородные автомобильные и пассажирские перевозки по расписанию (ОКВЭД 49.39.11);
—деятельность такси (ОКВЭД 49.32) и аренда либо лизинг легковых авто (ОКВЭД 77.11);
—перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками (ОКВЭД 49.31.25 и 49.39.2);
—морские экскурсии и морские индивидуальные перевозки (ОКВЭД 50.1 и 50.3);
—деятельность турагентств и туроператоров (ОКВЭД 79.1), а также деятельность в сфере предоставления услуг по бронированию (ОКВЭД 79.9).
Кроме того, на помощь смогут рассчитывать предприятия, работающие в сфере культуры, демонстрации кинофильмов, организовывают конференции и выставки.
"Заявители обязательно должны быть зарегистрированы в качестве ИП (индивидуального предпринимателя) или юрлица и поставлены на учет в ФНС до 1 января 2022 года", – отметила Виноградова.
Размер помощи рассчитывается в размере 15 279 рублей на одного работника на два месяца. При этом работодатель не может уволить сотрудников до 1 апреля 2023 года, добавила глава комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике.
Прием заявок откроется во второй половине декабря. Заявление можно подать через портал правительства Республики Крым или обратиться в один из офисов "Дома предпринимателей". Решение будет принято в течение 7-10 дней, после этого средства поступят на счет заявителя.
В начале декабря представители туристической отрасли Крыма приняли решение запустить единую кампанию
"Новый год в Крыму – как дома!". Акцию поддержали отели, санатории, туристические объекты, музеи, а также звезды кино и эстрады.