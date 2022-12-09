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Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета Крыма

Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета Крыма - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета Крыма

Кроме отелей и туроператоров на дополнительную госпомощь в Крыму могут рассчитывать рестораторы и доставщики еды, предприятия наземных и морских перевозок и... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-09T08:03

2022-12-09T08:03

2022-12-08T22:58

радио "спутник в крыму"

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туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Кроме отелей и туроператоров на дополнительную госпомощь в Крыму могут рассчитывать рестораторы и доставщики еды, предприятия наземных и морских перевозок и представители других отраслей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила глава комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Ранее резервный фонд правительства РФ выделил Крыму ассигнования в размере 1,407 миллиарда рублей для поддержки связанных с туризмом отраслей. Второго декабря Госсовет республики утвердил законопроект, направленный на создание базы для распределения этого трансферта."Документ подразумевает сохранение 50 тысяч рабочих мест в период вероятного проседания туристического потока в регион", – пояснила Виноградова.Заявку на получение средств могут подать предприятия и индивидуальные предприниматели, которые, согласно Общероссийскому классификатору, ведут следующие виды экономической деятельности:Кроме того, на помощь смогут рассчитывать предприятия, работающие в сфере культуры, демонстрации кинофильмов, организовывают конференции и выставки.Размер помощи рассчитывается в размере 15 279 рублей на одного работника на два месяца. При этом работодатель не может уволить сотрудников до 1 апреля 2023 года, добавила глава комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике.Прием заявок откроется во второй половине декабря. Заявление можно подать через портал правительства Республики Крым или обратиться в один из офисов "Дома предпринимателей". Решение будет принято в течение 7-10 дней, после этого средства поступят на счет заявителя.В начале декабря представители туристической отрасли Крыма приняли решение запустить единую кампанию "Новый год в Крыму – как дома!". Акцию поддержали отели, санатории, туристические объекты, музеи, а также звезды кино и эстрады.Читайте также:Большую часть бизнеса в РФ освободят от проверокРаботающий на нужды СВО бизнес получит льготный займ – АксеновВ Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в Крыму

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https://crimea.ria.ru/20221125/biznes-otsenil-posledstviya-vvoda-aktsiza-na-sakhar-i-markirovki-na-pivo-1125510817.html

https://crimea.ria.ru/20221102/turisticheskomu-biznesu-v-krymu-i-sevastopole-napravyat-bolee-16-mlrd-1125210298.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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