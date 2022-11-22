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Крыму выделят 1,5 млрд рублей на поддержку туристических предприятий
Крыму выделят 1,5 млрд рублей на поддержку туристических предприятий - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Крыму выделят 1,5 млрд рублей на поддержку туристических предприятий
В Крыму около полутора тысяч туристических предприятий получат единовременную выплату на сохранение трудовых коллективов. Об этом заявил глава республики Сергей РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T12:50
2022-11-22T12:50
2022-11-22T12:50
туризм
сергей аксенов
крым
экономика
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму около полутора тысяч туристических предприятий получат единовременную выплату на сохранение трудовых коллективов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Для получения выплаты индивидуальные предприниматели и физлица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, могут подать заявку на портале крымского правительства. По словам Аксенова, приоритет будут отдавать объектам размещения и туристическим фирмам."Напомню, что получатель выплаты берет на себя обязательство по сохранению заявленной среднесписочной численности работников до 1 апреля 2023 года", - подчеркнул Аксенов.Механизм оформления заявок будет разъяснен в ближайшее время.
https://crimea.ria.ru/20221121/v--krym-na-novyy-god-na-kogo-rasschityvayut-otelery-i-eksperty-turotrasli-1125380044.html
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сергей аксенов, крым, экономика, туризм в крыму
Крыму выделят 1,5 млрд рублей на поддержку туристических предприятий
Аксенов: в Крыму 1,5 тысячи туристических предприятий получат единовременные выплаты
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму около полутора тысяч туристических предприятий получат единовременную выплату на сохранение трудовых коллективов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Не менее полутора тысяч крымских предприятий туристической сферы получат из резервного фонда правительства РФ единовременную выплату на сохранение занятости в размере двух МРОТ на одного работника. Общий объем субсидии, выделенной Крыму, составит около 1,5 млрд рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Для получения выплаты индивидуальные предприниматели и физлица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, могут подать заявку на портале крымского правительства. По словам Аксенова, приоритет будут отдавать объектам размещения и туристическим фирмам.
"Напомню, что получатель выплаты берет на себя обязательство по сохранению заявленной среднесписочной численности работников до 1 апреля 2023 года", - подчеркнул Аксенов.
Механизм оформления заявок будет разъяснен в ближайшее время.