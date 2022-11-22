https://crimea.ria.ru/20221122/krymu-vydelyat-15-mlrd-rubley-na-podderzhku-turisticheskikh-predpriyatiy-1125492454.html

Крыму выделят 1,5 млрд рублей на поддержку туристических предприятий

Крыму выделят 1,5 млрд рублей на поддержку туристических предприятий - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Крыму выделят 1,5 млрд рублей на поддержку туристических предприятий

В Крыму около полутора тысяч туристических предприятий получат единовременную выплату на сохранение трудовых коллективов. Об этом заявил глава республики Сергей РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T12:50

2022-11-22T12:50

2022-11-22T12:50

туризм

сергей аксенов

крым

экономика

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму около полутора тысяч туристических предприятий получат единовременную выплату на сохранение трудовых коллективов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Для получения выплаты индивидуальные предприниматели и физлица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, могут подать заявку на портале крымского правительства. По словам Аксенова, приоритет будут отдавать объектам размещения и туристическим фирмам."Напомню, что получатель выплаты берет на себя обязательство по сохранению заявленной среднесписочной численности работников до 1 апреля 2023 года", - подчеркнул Аксенов.Механизм оформления заявок будет разъяснен в ближайшее время.

https://crimea.ria.ru/20221121/v--krym-na-novyy-god-na-kogo-rasschityvayut-otelery-i-eksperty-turotrasli-1125380044.html

https://crimea.ria.ru/20221120/glempingi-v-sevastopole-za-i-protiv-1125437535.html

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сергей аксенов, крым, экономика, туризм в крыму