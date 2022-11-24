https://crimea.ria.ru/20221124/rabotayuschiy-na-nuzhdy-svo-biznes-poluchit-lgotnyy-zaym--aksenov-1125520029.html

Работающий на нужды СВО бизнес получит льготный займ – Аксенов

Работающий на нужды СВО бизнес получит льготный займ – Аксенов - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Работающий на нужды СВО бизнес получит льготный займ – Аксенов

В Крыму запустили программу льготного кредитования для предпринимателей, которые изготавливают товары первой необходимости для участников специальной военной... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T09:56

2022-11-24T09:56

2022-11-24T09:56

сергей аксенов

крым

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму запустили программу льготного кредитования для предпринимателей, которые изготавливают товары первой необходимости для участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Крымские предприниматели могут получить льготный займ в размере от трех до тридцати миллионов рублей под один процент годовых на срок от 12 до 36 месяцев, уточнил Аксенов.Кредитором выступит Крымский региональный фонд развития промышленности. Подробности программы указаны на сайте Министерства промышленной политики Республики Крым.Ранее правительство определило перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре.

https://crimea.ria.ru/20221119/kak-sevastopoltsy-pomogayut-boytsam-svo-1125449047.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, специальная военная операция рф на украине