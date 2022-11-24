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Работающий на нужды СВО бизнес получит льготный займ – Аксенов - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Работающий на нужды СВО бизнес получит льготный займ – Аксенов
Работающий на нужды СВО бизнес получит льготный займ – Аксенов - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Работающий на нужды СВО бизнес получит льготный займ – Аксенов
В Крыму запустили программу льготного кредитования для предпринимателей, которые изготавливают товары первой необходимости для участников специальной военной... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T09:56
2022-11-24T09:56
сергей аксенов
крым
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму запустили программу льготного кредитования для предпринимателей, которые изготавливают товары первой необходимости для участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Крымские предприниматели могут получить льготный займ в размере от трех до тридцати миллионов рублей под один процент годовых на срок от 12 до 36 месяцев, уточнил Аксенов.Кредитором выступит Крымский региональный фонд развития промышленности. Подробности программы указаны на сайте Министерства промышленной политики Республики Крым.Ранее правительство определило перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре.
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сергей аксенов, крым, специальная военная операция рф на украине
Работающий на нужды СВО бизнес получит льготный займ – Аксенов

В Крыму запустили программу льготных займов для работающего на нужды СВО бизнеса

09:56 24.11.2022
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСбор необходимого снаряжения для участников спецоперации
Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму запустили программу льготного кредитования для предпринимателей, которые изготавливают товары первой необходимости для участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Крымские предприниматели могут получить льготный займ в размере от трех до тридцати миллионов рублей под один процент годовых на срок от 12 до 36 месяцев, уточнил Аксенов.
"В программу входят предприятия по производству одежды, обмундирования, экипировки, средств личной гигиены, фармацевтических и медицинских товаров и изделий, постельных принадлежностей, технических средств радиосвязи и наблюдения, различных видов снаряжения и защиты и т.д", – перечислил глава региона в своем Telegram-канале.
Кредитором выступит Крымский региональный фонд развития промышленности. Подробности программы указаны на сайте Министерства промышленной политики Республики Крым.
Ранее правительство определило перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре.
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