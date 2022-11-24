Работающий на нужды СВО бизнес получит льготный займ – Аксенов
В Крыму запустили программу льготных займов для работающего на нужды СВО бизнеса
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСбор необходимого снаряжения для участников спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму запустили программу льготного кредитования для предпринимателей, которые изготавливают товары первой необходимости для участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Крымские предприниматели могут получить льготный займ в размере от трех до тридцати миллионов рублей под один процент годовых на срок от 12 до 36 месяцев, уточнил Аксенов.
"В программу входят предприятия по производству одежды, обмундирования, экипировки, средств личной гигиены, фармацевтических и медицинских товаров и изделий, постельных принадлежностей, технических средств радиосвязи и наблюдения, различных видов снаряжения и защиты и т.д", – перечислил глава региона в своем Telegram-канале.
Кредитором выступит Крымский региональный фонд развития промышленности. Подробности программы указаны на сайте Министерства промышленной политики Республики Крым.
Ранее правительство определило перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре.
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