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Кто может проводить закупки для нужд СВО – решение правительства - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Кто может проводить закупки для нужд СВО – решение правительства
Кто может проводить закупки для нужд СВО – решение правительства - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Кто может проводить закупки для нужд СВО – решение правительства
Правительство определило перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T15:06
2022-11-22T15:06
михаил мишустин
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Правительство определило перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.В него вошли девять федеральных структур - МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России. "Всем ведомствам нужно внимательно следить за актуальностью производственных планов, вовремя их уточнять и корректировать с учетом поступающих заявок", – отметил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.Отмечается, что принятое решение позволит быстрее закупать амуницию и другие товары для подразделений, участвующих в спецоперации, а также оперативно ремонтировать технику и выполнять другие задачи, связанные с обороной и безопасностью страны."Уже есть положительная динамика по ракетно-артиллерийскому вооружению и средствам индивидуальной защиты. Одновременно ведется строительство и инженерное оборудование объектов. Налажено соответствующее бюджетное финансирование", - добавил премьер.Однако в обеспечении нужд российских военных могут принимать участие не только госорганы власти, но и частный бизнес. Мишустин поручил активнее привлекать к поставкам материально-технических средств предприятия, включая представителей малого и среднего бизнеса.
https://crimea.ria.ru/20221024/shyut-bronyu-i-volokushi-kak-predprinimateli-kryma-pomogayut-armii-1125064735.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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михаил мишустин, специальная военная операция рф на украине
Кто может проводить закупки для нужд СВО – решение правительства

Мишустин призвал подключать частный бизнес к поставкам для нужд СВО

15:06 22.11.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом в Энергодаре.
Сотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Правительство определило перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В него вошли девять федеральных структур - МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России.
"Всем ведомствам нужно внимательно следить за актуальностью производственных планов, вовремя их уточнять и корректировать с учетом поступающих заявок", – отметил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.
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Отмечается, что принятое решение позволит быстрее закупать амуницию и другие товары для подразделений, участвующих в спецоперации, а также оперативно ремонтировать технику и выполнять другие задачи, связанные с обороной и безопасностью страны.
"Уже есть положительная динамика по ракетно-артиллерийскому вооружению и средствам индивидуальной защиты. Одновременно ведется строительство и инженерное оборудование объектов. Налажено соответствующее бюджетное финансирование", - добавил премьер.
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Крым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – Аксенов
Однако в обеспечении нужд российских военных могут принимать участие не только госорганы власти, но и частный бизнес. Мишустин поручил активнее привлекать к поставкам материально-технических средств предприятия, включая представителей малого и среднего бизнеса.
"У нас только часть требуемой продукции носит закрытый характер, она производится на специализированных предприятиях. Остальное вполне могут освоить и частные компании. Для этого надо довести до них технические условия и конструкторскую документацию. Их инициатива – а многие действительно готовы помогать – будет способствовать насыщению спроса нужными элементами в самых разных областях – по обмундированию, средствам индивидуальной защиты, другой продукции", - заключил он.
 
Михаил МишустинСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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