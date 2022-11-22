https://crimea.ria.ru/20221122/kto-mozhet-provodit-zakupki-dlya-nuzhd-svo--reshenie-pravitelstva-1125495248.html

Кто может проводить закупки для нужд СВО – решение правительства

Кто может проводить закупки для нужд СВО – решение правительства - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Кто может проводить закупки для нужд СВО – решение правительства

Правительство определило перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T15:06

2022-11-22T15:06

2022-11-22T15:06

михаил мишустин

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124949030_0:188:2969:1858_1920x0_80_0_0_125dec366fbf5d8bba96af0b6718323f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Правительство определило перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.В него вошли девять федеральных структур - МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России. "Всем ведомствам нужно внимательно следить за актуальностью производственных планов, вовремя их уточнять и корректировать с учетом поступающих заявок", – отметил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.Отмечается, что принятое решение позволит быстрее закупать амуницию и другие товары для подразделений, участвующих в спецоперации, а также оперативно ремонтировать технику и выполнять другие задачи, связанные с обороной и безопасностью страны."Уже есть положительная динамика по ракетно-артиллерийскому вооружению и средствам индивидуальной защиты. Одновременно ведется строительство и инженерное оборудование объектов. Налажено соответствующее бюджетное финансирование", - добавил премьер.Однако в обеспечении нужд российских военных могут принимать участие не только госорганы власти, но и частный бизнес. Мишустин поручил активнее привлекать к поставкам материально-технических средств предприятия, включая представителей малого и среднего бизнеса.

https://crimea.ria.ru/20221024/shyut-bronyu-i-volokushi-kak-predprinimateli-kryma-pomogayut-armii-1125064735.html

https://crimea.ria.ru/20220927/krym-i-sevastopol-obespechit-svoikh-boytsov-ekipirovkoy--aksenov-1124638983.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, специальная военная операция рф на украине