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Большую часть бизнеса в РФ освободят от проверок
Большую часть бизнеса в РФ освободят от проверок - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Большую часть бизнеса в РФ освободят от проверок
Большую часть бизнеса в России в 2023 году освободят от проверок для снижения административной нагрузки на предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T13:05
2022-10-03T13:05
2022-10-03T13:05
экономика
михаил мишустин
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Большую часть бизнеса в России в 2023 году освободят от проверок для снижения административной нагрузки на предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на соответствующее постановление главы российского правительства Михаила Мишуcтина.При этом новый документ дает бизнесу, в отношении которого планируется проверка, запросить вместо нее профилактический визит, по результатам такого нет штрафов и наказания.Постановление касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, осуществление которых регулируется Федеральным законом "О государственном контроле".Ранее кабмин одобрил проект нового трехлетнего бюджета. Общий объем поступлений в 2023 году ожидается в объеме свыше 26 триллионов 130 миллиардов рублей. В номинальном выражении это меньше, чем в текущем году, но существенно больше, чем в предыдущем.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, михаил мишустин, российская федерация (россия, рф)
Большую часть бизнеса в РФ освободят от проверок
В 2023 году российский бизнес освободят от проверок, но не весь
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Большую часть бизнеса в России в 2023 году освободят от проверок для снижения административной нагрузки на предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на соответствующее постановление главы российского правительства Михаила Мишуcтина.
Речь идет о предприятиях, объекты которых отнесены к категориям умеренного, среднего и значительного риска - все они освобождены от плановых проверок в следующем году. Для организаций чрезвычайно высокого и высокого риска, а также для опасных производственных объектов II класса и гидротехнических сооружений II класса, проверки сохранятся.
При этом новый документ дает бизнесу, в отношении которого планируется проверка, запросить вместо нее профилактический визит, по результатам такого нет штрафов и наказания.
Постановление касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, осуществление которых регулируется Федеральным законом "О государственном контроле".
Ранее кабмин одобрил проект нового трехлетнего бюджета.
Общий объем поступлений в 2023 году ожидается в объеме свыше 26 триллионов 130 миллиардов рублей. В номинальном выражении это меньше, чем в текущем году, но существенно больше, чем в предыдущем.