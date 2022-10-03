https://crimea.ria.ru/20221003/bolshuyu-chast-biznesa-v-rf-osvobodyat-ot-proverok--1124699594.html

Большую часть бизнеса в РФ освободят от проверок

Большую часть бизнеса в РФ освободят от проверок - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Большую часть бизнеса в РФ освободят от проверок

Большую часть бизнеса в России в 2023 году освободят от проверок для снижения административной нагрузки на предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T13:05

2022-10-03T13:05

2022-10-03T13:05

экономика

михаил мишустин

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Большую часть бизнеса в России в 2023 году освободят от проверок для снижения административной нагрузки на предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на соответствующее постановление главы российского правительства Михаила Мишуcтина.При этом новый документ дает бизнесу, в отношении которого планируется проверка, запросить вместо нее профилактический визит, по результатам такого нет штрафов и наказания.Постановление касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, осуществление которых регулируется Федеральным законом "О государственном контроле".Ранее кабмин одобрил проект нового трехлетнего бюджета. Общий объем поступлений в 2023 году ожидается в объеме свыше 26 триллионов 130 миллиардов рублей. В номинальном выражении это меньше, чем в текущем году, но существенно больше, чем в предыдущем.

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, михаил мишустин, российская федерация (россия, рф)