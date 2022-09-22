https://crimea.ria.ru/20220922/kabmin-odobril-proekt-novogo-trekhletnego-byudzheta-1124591446.html
Кабмин одобрил проект нового трехлетнего бюджета
Кабмин одобрил проект нового трехлетнего бюджета - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Кабмин одобрил проект нового трехлетнего бюджета
Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T20:07
2022-09-22T20:07
2022-09-22T17:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ."Законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов одобрен на заседании правительства. При формировании главного финансового документа кабмин исходил из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президента", - говорится в сообщении.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь сообщил, что проект бюджета на следующие три года предусматривает сбалансированную бюджетную политику с поддержанием спроса и уверенный рост экономики на уровне выше 2%. Кабмин ожидает общий объем поступлений в 2023 году в объеме свыше 26 триллионов 130 миллиардов рублей. В номинальном выражении это меньше, чем в текущем году, но существенно больше, чем в предыдущем, подчеркнул Мишустин.
https://crimea.ria.ru/20220831/kvartirnyy-vopros-i-vyplaty-bez-spravok-chto-zhdet-rossiyan-v-sentyabre-1124357295.html
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российская федерация (россия, рф), экономика
Кабмин одобрил проект нового трехлетнего бюджета
Правительство России одобрило проект бюджета на 2023-2025 годы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
"Законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов одобрен на заседании правительства. При формировании главного финансового документа кабмин исходил из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президента", - говорится в сообщении.
Проект федерального бюджета представил глава Минфина Антон Силуанов, согласно которому главными расходами бюджета являются: поддержка семей с детьми, пенсионеров, бюджетников; выплата маткапитала; программы льготной ипотеки; ремонт школ и создание новых учебных мест; продолжение обновления медучреждений; поддержка промышленности и другие.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь сообщил, что проект бюджета на следующие три года предусматривает сбалансированную бюджетную политику с поддержанием спроса и уверенный рост экономики на уровне выше 2%. Кабмин ожидает общий объем поступлений в 2023 году в объеме свыше 26 триллионов 130 миллиардов рублей. В номинальном выражении это меньше, чем в текущем году, но существенно больше, чем в предыдущем, подчеркнул Мишустин.