https://crimea.ria.ru/20221217/v-rossii-prodlili-programmu-podderzhki-zanyatosti-naseleniya-1125954565.html
В России продлили программу поддержки занятости населения
В России продлили программу поддержки занятости населения - РИА Новости Крым, 17.12.2022
В России продлили программу поддержки занятости населения
Кабмин России на год продлил меры по поддержке рынка труда. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T13:55
2022-12-17T13:55
2022-12-17T13:57
россия
экономика
федеральный бюджет
общество
михаил мишустин
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_0:116:3148:1887_1920x0_80_0_0_2337f2e96dbe0843235373ea59749e7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Кабмин России на год продлил меры по поддержке рынка труда. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Как следует из документа, на государственную помощь смогут рассчитывать предприятия и предприниматели, которые создают временные рабочие места для оказавшихся под угрозой сокращения граждан.Кроме того, поддержку получат работодатели, которые организовывают оплачиваемые общественные работы для зарегистрированных на бирже труда граждан. А также организаторы профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Часть затрат на оплату труда и оснащение рабочих мест для таких сотрудников будет компенсирована государством.Предполагается, что меры поддержки позволят обеспечить работой свыше 176 тысяч человек. На данные цели бюджетом предусмотрено финансирование в размере почти 13 миллиардов рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что залог благосостояния россиян – это рост зарплат с учетом реальной инфляции.Читайте также:Рынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцевКакие специальности востребованы в Крыму и что с зарплатами – экспертЧто в РФ с рынком труда на фоне частичной мобилизации - эксперт
https://crimea.ria.ru/20221007/vas-ischut-kakie-professii-vostrebovany-na-rynke-truda-1124751080.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_a7b61a842f7ea2224156e5d3b22102b3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, федеральный бюджет, общество, михаил мишустин, правительство россии
В России продлили программу поддержки занятости населения
Кабмин России направил 13 млрд рублей на поддержку рынка труда
13:55 17.12.2022 (обновлено: 13:57 17.12.2022)