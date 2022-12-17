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В России продлили программу поддержки занятости населения - РИА Новости Крым, 17.12.2022
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В России продлили программу поддержки занятости населения
В России продлили программу поддержки занятости населения - РИА Новости Крым, 17.12.2022
В России продлили программу поддержки занятости населения
Кабмин России на год продлил меры по поддержке рынка труда. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T13:55
2022-12-17T13:57
россия
экономика
федеральный бюджет
общество
михаил мишустин
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Кабмин России на год продлил меры по поддержке рынка труда. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Как следует из документа, на государственную помощь смогут рассчитывать предприятия и предприниматели, которые создают временные рабочие места для оказавшихся под угрозой сокращения граждан.Кроме того, поддержку получат работодатели, которые организовывают оплачиваемые общественные работы для зарегистрированных на бирже труда граждан. А также организаторы профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Часть затрат на оплату труда и оснащение рабочих мест для таких сотрудников будет компенсирована государством.Предполагается, что меры поддержки позволят обеспечить работой свыше 176 тысяч человек. На данные цели бюджетом предусмотрено финансирование в размере почти 13 миллиардов рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что залог благосостояния россиян – это рост зарплат с учетом реальной инфляции.Читайте также:Рынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцевКакие специальности востребованы в Крыму и что с зарплатами – экспертЧто в РФ с рынком труда на фоне частичной мобилизации - эксперт
https://crimea.ria.ru/20221007/vas-ischut-kakie-professii-vostrebovany-na-rynke-truda-1124751080.html
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россия, экономика, федеральный бюджет, общество, михаил мишустин, правительство россии
В России продлили программу поддержки занятости населения

Кабмин России направил 13 млрд рублей на поддержку рынка труда

13:55 17.12.2022 (обновлено: 13:57 17.12.2022)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДенежные купюры
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Кабмин России на год продлил меры по поддержке рынка труда. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как следует из документа, на государственную помощь смогут рассчитывать предприятия и предприниматели, которые создают временные рабочие места для оказавшихся под угрозой сокращения граждан.
Кроме того, поддержку получат работодатели, которые организовывают оплачиваемые общественные работы для зарегистрированных на бирже труда граждан. А также организаторы профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Часть затрат на оплату труда и оснащение рабочих мест для таких сотрудников будет компенсирована государством.
Юзовский металлургический завод в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 20:24
Вас ищут: какие профессии востребованы на рынке труда
Предполагается, что меры поддержки позволят обеспечить работой свыше 176 тысяч человек. На данные цели бюджетом предусмотрено финансирование в размере почти 13 миллиардов рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что залог благосостояния россиян – это рост зарплат с учетом реальной инфляции.
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