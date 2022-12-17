https://crimea.ria.ru/20221217/v-rossii-prodlili-programmu-podderzhki-zanyatosti-naseleniya-1125954565.html

В России продлили программу поддержки занятости населения

В России продлили программу поддержки занятости населения - РИА Новости Крым, 17.12.2022

В России продлили программу поддержки занятости населения

Кабмин России на год продлил меры по поддержке рынка труда. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T13:55

2022-12-17T13:55

2022-12-17T13:57

россия

экономика

федеральный бюджет

общество

михаил мишустин

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Кабмин России на год продлил меры по поддержке рынка труда. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Как следует из документа, на государственную помощь смогут рассчитывать предприятия и предприниматели, которые создают временные рабочие места для оказавшихся под угрозой сокращения граждан.Кроме того, поддержку получат работодатели, которые организовывают оплачиваемые общественные работы для зарегистрированных на бирже труда граждан. А также организаторы профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Часть затрат на оплату труда и оснащение рабочих мест для таких сотрудников будет компенсирована государством.Предполагается, что меры поддержки позволят обеспечить работой свыше 176 тысяч человек. На данные цели бюджетом предусмотрено финансирование в размере почти 13 миллиардов рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что залог благосостояния россиян – это рост зарплат с учетом реальной инфляции.Читайте также:Рынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцевКакие специальности востребованы в Крыму и что с зарплатами – экспертЧто в РФ с рынком труда на фоне частичной мобилизации - эксперт

https://crimea.ria.ru/20221007/vas-ischut-kakie-professii-vostrebovany-na-rynke-truda-1124751080.html

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россия, экономика, федеральный бюджет, общество, михаил мишустин, правительство россии