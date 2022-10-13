https://crimea.ria.ru/20221013/chto-v-rf-s-rynkom-truda-na-fone-chastichnoy-mobilizatsii---ekspert-1124839248.html
Что в РФ с рынком труда на фоне частичной мобилизации - эксперт
Что в РФ с рынком труда на фоне частичной мобилизации - эксперт - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Что в РФ с рынком труда на фоне частичной мобилизации - эксперт
Частичная мобилизации в России глобально не отразилась на отечественном рынке труда, однако в ряде случаев повлияла на работу малого бизнеса. Об этом в эфира... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T07:36
2022-10-13T07:36
2022-10-13T07:36
радио "спутник в крыму"
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Частичная мобилизации в России глобально не отразилась на отечественном рынке труда, однако в ряде случаев повлияла на работу малого бизнеса. Об этом в эфира радио "Спутник в Крыму" рассказал пресс-секретарь сервиса SuperJob Антон Шахов.По его словам, крупный бизнес легко способен заменять рядовых сотрудников на позициях младшего и среднего звеньев. А вот сектор малого бизнеса в некоторых случаях столкнулся со сложностями.Что касается уровня безработицы, по его данным, в России она традиционно растет осенью, но этот год исключение - из тех, кто потенциально мог бы встать на учет в службу занятости, многие получили повестки, поэтому официальная статистика по безработным снизилась.В целом, по данным аналитиков SuperJob сейчас в РФ востребованы IT-специалисты, специалисты из сферы логистики, управленцы, способные провести компании через трансформационные изменения, сотрудники сервисного обслуживания, также рост вакансий отмечается в банках и лизинге. Рост зарплатных предложений фиксируется в строительной отрасли.Ранее профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков заявил, что с учетом курса импортозамещения для российских работодателей в ближайшее время будут наиболее востребованы сотрудники технических специальностей.
https://crimea.ria.ru/20221012/predprinimateley-mogut-ostavit-v-biznese-na-vremya-mobilizatsii-1124838580.html
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общество
Что в РФ с рынком труда на фоне частичной мобилизации - эксперт
Эксперт SuperJob: частичная мобилизации глобально не отразилась на рынке труда
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым.
Частичная мобилизации в России глобально не отразилась на отечественном рынке труда, однако в ряде случаев повлияла на работу малого бизнеса. Об этом в эфира радио "Спутник в Крыму"
рассказал пресс-секретарь сервиса SuperJob Антон Шахов.
"Рынок труда лихорадило после объявления президентом частичной мобилизации, но в итоге серьезного влияния уход сотрудников на службу не оказал. В стране у нас примерно 73-76 млн экономически активного населения, примерно половина - мужчины. Частичная мобилизация при этом касается 300 тыс. человек - около 0,5% от экономически-активного населения. При этом годовая текучка кадров в крупных компаниях составляет от 30%, поэтому потеря такого числа сотрудников не стала критичной", - сообщил эксперт.
По его словам, крупный бизнес легко способен заменять рядовых сотрудников на позициях младшего и среднего звеньев. А вот сектор малого бизнеса в некоторых случаях столкнулся со сложностями.
"Если в компании работает несколько человек, и все они - ключевые сотрудники, которых некем заменить, то получение повестки одним или двумя может привести к остановке работы компании. На эту проблему нужно обращать внимание", - уверен Шахов.
Что касается уровня безработицы, по его данным, в России она традиционно растет осенью, но этот год исключение - из тех, кто потенциально мог бы встать на учет в службу занятости, многие получили повестки, поэтому официальная статистика по безработным снизилась.
В целом, по данным аналитиков SuperJob сейчас в РФ востребованы IT-специалисты, специалисты из сферы логистики, управленцы, способные провести компании через трансформационные изменения, сотрудники сервисного обслуживания, также рост вакансий отмечается в банках и лизинге. Рост зарплатных предложений фиксируется в строительной отрасли.
Ранее профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков заявил
, что с учетом курса импортозамещения для российских работодателей в ближайшее время будут наиболее востребованы сотрудники технических специальностей.