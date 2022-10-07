https://crimea.ria.ru/20221007/vas-ischut-kakie-professii-vostrebovany-na-rynke-truda-1124751080.html

Вас ищут: какие профессии востребованы на рынке труда

Вас ищут: какие профессии востребованы на рынке труда - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Вас ищут: какие профессии востребованы на рынке труда

С учетом курса импортозамещения для российских работодателей в ближайшее время будут наиболее востребованы сотрудники технических специальностей. Об этом со... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T20:24

2022-10-07T20:24

2022-10-07T14:59

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. С учетом курса импортозамещения для российских работодателей в ближайшее время будут наиболее востребованы сотрудники технических специальностей. Об этом со ссылкой на профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александра Щербакова сообщает "Общественная служба новостей".В числе самых нужных эксперт назвал сварщиков, токарей и слесарей. При этом, по мнению Щербакова, частичная мобилизация незначительно повлияет на рынок труда, поскольку количество призванных граждан заметно меньше, чем число предприятий в стране.Ранее россияне назвали самыми перспективными в стране рабочими профессиями инженера, строителя и электрика. Свой выбор они объяснили востребованностью этих работников на рынке труда и хорошей зарплатой. Кроме того, в период развития крупных предприятий в стране такие специалисты просто необходимы.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество