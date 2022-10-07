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Вас ищут: какие профессии востребованы на рынке труда - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Вас ищут: какие профессии востребованы на рынке труда
Вас ищут: какие профессии востребованы на рынке труда - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Вас ищут: какие профессии востребованы на рынке труда
С учетом курса импортозамещения для российских работодателей в ближайшее время будут наиболее востребованы сотрудники технических специальностей. Об этом со... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T20:24
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крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. С учетом курса импортозамещения для российских работодателей в ближайшее время будут наиболее востребованы сотрудники технических специальностей. Об этом со ссылкой на профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александра Щербакова сообщает "Общественная служба новостей".В числе самых нужных эксперт назвал сварщиков, токарей и слесарей. При этом, по мнению Щербакова, частичная мобилизация незначительно повлияет на рынок труда, поскольку количество призванных граждан заметно меньше, чем число предприятий в стране.Ранее россияне назвали самыми перспективными в стране рабочими профессиями инженера, строителя и электрика. Свой выбор они объяснили востребованностью этих работников на рынке труда и хорошей зарплатой. Кроме того, в период развития крупных предприятий в стране такие специалисты просто необходимы.
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крым, общество
Вас ищут: какие профессии востребованы на рынке труда

Какие специалисты будут самыми востребованными на рынке труда

20:24 07.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЮзовский металлургический завод в Донецке
Юзовский металлургический завод в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. С учетом курса импортозамещения для российских работодателей в ближайшее время будут наиболее востребованы сотрудники технических специальностей. Об этом со ссылкой на профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александра Щербакова сообщает "Общественная служба новостей".
В числе самых нужных эксперт назвал сварщиков, токарей и слесарей. При этом, по мнению Щербакова, частичная мобилизация незначительно повлияет на рынок труда, поскольку количество призванных граждан заметно меньше, чем число предприятий в стране.
"Влияние может быть незаметным. Но оно есть", – заключил он в беседе
Ранее россияне назвали самыми перспективными в стране рабочими профессиями инженера, строителя и электрика. Свой выбор они объяснили востребованностью этих работников на рынке труда и хорошей зарплатой. Кроме того, в период развития крупных предприятий в стране такие специалисты просто необходимы.
 
КрымОбщество
 
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