https://crimea.ria.ru/20221108/rost-zarplat-dolzhen-operezhat-rost-tsen--putin-1125284894.html

Рост зарплат должен опережать рост цен – Путин

Рост зарплат должен опережать рост цен – Путин - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Рост зарплат должен опережать рост цен – Путин

Президент Владимир Путин заявил, что залог благосостояния россиян – рост зарплат с учетом реальной инфляции. Пока эти показатели отстают. Об этом президент... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T18:55

2022-11-08T18:55

2022-11-08T19:05

владимир путин (политик)

общество

соцзащита

экономика

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин заявил, что залог благосостояния россиян – рост зарплат с учетом реальной инфляции. Пока эти показатели отстают. Об этом президент заявил в ходе совещания с членами Кабмина.По словам главы государства, в номинале за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%.Президент призвал не забывать о доходах семей с детьми. По словам Путина, чем больше зарабатывают родители, тем лучше себя чувствуют дети и имеют все необходимое.Также Путин сообщил, что сейчас безработица находится на минимальном уровне в 3,9 процента."Текущая ситуация на рынке труда стабильная. Безработица находится на минимальном уровне - 3,9%", - сказал.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), общество, соцзащита, экономика