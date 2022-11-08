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Рост зарплат должен опережать рост цен – Путин - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Рост зарплат должен опережать рост цен – Путин
Рост зарплат должен опережать рост цен – Путин - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Рост зарплат должен опережать рост цен – Путин
Президент Владимир Путин заявил, что залог благосостояния россиян – рост зарплат с учетом реальной инфляции. Пока эти показатели отстают. Об этом президент... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T18:55
2022-11-08T19:05
владимир путин (политик)
общество
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экономика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин заявил, что залог благосостояния россиян – рост зарплат с учетом реальной инфляции. Пока эти показатели отстают. Об этом президент заявил в ходе совещания с членами Кабмина.По словам главы государства, в номинале за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%.Президент призвал не забывать о доходах семей с детьми. По словам Путина, чем больше зарабатывают родители, тем лучше себя чувствуют дети и имеют все необходимое.Также Путин сообщил, что сейчас безработица находится на минимальном уровне в 3,9 процента."Текущая ситуация на рынке труда стабильная. Безработица находится на минимальном уровне - 3,9%", - сказал.
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владимир путин (политик), общество, соцзащита, экономика
Рост зарплат должен опережать рост цен – Путин

Президент РФ добивается опережения роста зарплат над инфляцией

18:55 08.11.2022 (обновлено: 19:05 08.11.2022)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин заявил, что залог благосостояния россиян – рост зарплат с учетом реальной инфляции. Пока эти показатели отстают. Об этом президент заявил в ходе совещания с членами Кабмина.
"Зарплаты должны опережать рост цен. Рассчитываем, что по мере снижения инфляции картина с доходами будет меняться к лучшему", – сказал Путин.
По словам главы государства, в номинале за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%.
Президент призвал не забывать о доходах семей с детьми. По словам Путина, чем больше зарабатывают родители, тем лучше себя чувствуют дети и имеют все необходимое.
Также Путин сообщил, что сейчас безработица находится на минимальном уровне в 3,9 процента.
"Текущая ситуация на рынке труда стабильная. Безработица находится на минимальном уровне - 3,9%", - сказал.
 
Владимир Путин (политик)ОбществоСоцзащитаЭкономика
 
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