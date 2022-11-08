https://crimea.ria.ru/20221108/rost-zarplat-dolzhen-operezhat-rost-tsen--putin-1125284894.html
Рост зарплат должен опережать рост цен – Путин
Рост зарплат должен опережать рост цен – Путин - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Рост зарплат должен опережать рост цен – Путин
Президент Владимир Путин заявил, что залог благосостояния россиян – рост зарплат с учетом реальной инфляции. Пока эти показатели отстают. Об этом президент... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T18:55
2022-11-08T18:55
2022-11-08T19:05
владимир путин (политик)
общество
соцзащита
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0a/1124803396_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_505babf15b97b69323006e344f4c2ed7.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин заявил, что залог благосостояния россиян – рост зарплат с учетом реальной инфляции. Пока эти показатели отстают. Об этом президент заявил в ходе совещания с членами Кабмина.По словам главы государства, в номинале за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%.Президент призвал не забывать о доходах семей с детьми. По словам Путина, чем больше зарабатывают родители, тем лучше себя чувствуют дети и имеют все необходимое.Также Путин сообщил, что сейчас безработица находится на минимальном уровне в 3,9 процента."Текущая ситуация на рынке труда стабильная. Безработица находится на минимальном уровне - 3,9%", - сказал.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0a/1124803396_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a75fe4c94709b84db8a9f60cf80bdc35.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), общество, соцзащита, экономика
Рост зарплат должен опережать рост цен – Путин
Президент РФ добивается опережения роста зарплат над инфляцией
18:55 08.11.2022 (обновлено: 19:05 08.11.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин заявил, что залог благосостояния россиян – рост зарплат с учетом реальной инфляции. Пока эти показатели отстают. Об этом президент заявил в ходе совещания с членами Кабмина.
"Зарплаты должны опережать рост цен. Рассчитываем, что по мере снижения инфляции картина с доходами будет меняться к лучшему", – сказал Путин.
По словам главы государства, в номинале за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%.
Президент призвал не забывать о доходах семей с детьми. По словам Путина, чем больше зарабатывают родители, тем лучше себя чувствуют дети и имеют все необходимое.
Также Путин сообщил, что сейчас безработица находится на минимальном уровне в 3,9 процента.
"Текущая ситуация на рынке труда стабильная. Безработица находится на минимальном уровне - 3,9%", - сказал.