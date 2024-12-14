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Золото и море: Севастопольский шар украсит главную морскую елку России
Золото и море: Севастопольский шар украсит главную морскую елку России - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Золото и море: Севастопольский шар украсит главную морскую елку России
Главную морскую елку России в Кронштадте к предстоящим праздникам украсит новогодний шар из Севастополя, расписанный классическим сусальным золотом. Об этом... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T15:07
2024-12-14T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Главную морскую елку России в Кронштадте к предстоящим праздникам украсит новогодний шар из Севастополя, расписанный классическим сусальным золотом. Об этом сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.Автор работы – преподаватель Севастопольской детской школы искусств, живописец, член-корреспондент Российской академии художеств и заслуженный художник Крыма Николай Дудченко, уточнил губернатор.По его словам, украшения для главной елки в Кронштадте в рамках Всероссийской социальной акции "Морская народная елка" создают буквально всем миром: организаторы участникам по всей России направили более сотни шаров.По информации организаторов акции, все шары вручную расписывают представители приморских регионов страны.Это не только профессиональные художники, артисты, педагоги и ученики школ искусств. Но и военные моряки и члены их семей, сотрудники предприятий морских отраслей, воспитанники социальных организаций, государственные и общественные деятели и журналисты.Как отмечала на старте акции идеолог военно-исторического кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу, такие игрушки не только несут в себе частицу души своих творцов, глубоко неравнодушных к морю и флоту, но и "станут живым напоминанием о роли морской деятельности в судьбе России и данью уважения всем, чьими трудами наша страна обрела и поддерживает статус великой морской державы".Главная морской елка страны откроется 21 декабря в центре музейно-исторического парка "Остров фортов".Ранее сообщалось, что для отправки из Севастополя в Велики Устюг, в главную резиденцию Деда Мороза, собрали елку из раковин рапанов, украшенную морскими коньками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к Новому году нарядят 12-метровый секвойядендрон В Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза Зимние огни столицы – как украсят Симферополь к Новому году
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севастополь, новый год, новый год 2025, общество, чф рф (черноморский флот российской федерации), военно-морской флот рф, крым, новости крыма, новости севастополя, михаил развожаев
Золото и море: Севастопольский шар украсит главную морскую елку России
Севастопольский шар украсит главную морскую елку России в Кронштадте
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Главную морскую елку России в Кронштадте к предстоящим праздникам украсит новогодний шар из Севастополя, расписанный классическим сусальным золотом. Об этом сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.
"На нашем шаре – белокаменный Севастополь. Здесь можно рассмотреть памятник затопленным кораблям, Херсонес, театры, горы, виды города и бескрайнее синее море. Весь Севастополь – под золотым небом: художник использовал настоящее сусальное золото", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Автор работы – преподаватель Севастопольской детской школы искусств, живописец, член-корреспондент Российской академии художеств и заслуженный художник Крыма Николай Дудченко, уточнил губернатор.
По его словам, украшения для главной елки в Кронштадте в рамках Всероссийской социальной акции "Морская народная елка" создают буквально всем миром: организаторы участникам по всей России направили более сотни шаров.
"Рядом с шаром из Севастополя расположатся новогодние игрушки из Калининградской, Ленинградской, Астраханской областей, Краснодарского, Красноярского, Хабаровского краев и других регионов", – отметил Развожаев.
По информации организаторов акции, все шары вручную расписывают представители приморских регионов страны.
Это не только профессиональные художники, артисты, педагоги и ученики школ искусств. Но и военные моряки и члены их семей, сотрудники предприятий морских отраслей, воспитанники социальных организаций, государственные и общественные деятели и журналисты.
Как отмечала на старте акции идеолог военно-исторического кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу, такие игрушки не только несут в себе частицу души своих творцов, глубоко неравнодушных к морю и флоту, но и "станут живым напоминанием о роли морской деятельности в судьбе России и данью уважения всем, чьими трудами наша страна обрела и поддерживает статус великой морской державы".
Главная морской елка страны откроется 21 декабря в центре музейно-исторического парка "Остров фортов".
Ранее сообщалось
, что для отправки из Севастополя в Велики Устюг, в главную резиденцию Деда Мороза, собрали елку из раковин рапанов, украшенную морскими коньками.
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