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Золото и море: Севастопольский шар украсит главную морскую елку России

Золото и море: Севастопольский шар украсит главную морскую елку России - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Золото и море: Севастопольский шар украсит главную морскую елку России

Главную морскую елку России в Кронштадте к предстоящим праздникам украсит новогодний шар из Севастополя, расписанный классическим сусальным золотом. Об этом... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T15:07

2024-12-14T15:07

2024-12-14T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Главную морскую елку России в Кронштадте к предстоящим праздникам украсит новогодний шар из Севастополя, расписанный классическим сусальным золотом. Об этом сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.Автор работы – преподаватель Севастопольской детской школы искусств, живописец, член-корреспондент Российской академии художеств и заслуженный художник Крыма Николай Дудченко, уточнил губернатор.По его словам, украшения для главной елки в Кронштадте в рамках Всероссийской социальной акции "Морская народная елка" создают буквально всем миром: организаторы участникам по всей России направили более сотни шаров.По информации организаторов акции, все шары вручную расписывают представители приморских регионов страны.Это не только профессиональные художники, артисты, педагоги и ученики школ искусств. Но и военные моряки и члены их семей, сотрудники предприятий морских отраслей, воспитанники социальных организаций, государственные и общественные деятели и журналисты.Как отмечала на старте акции идеолог военно-исторического кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу, такие игрушки не только несут в себе частицу души своих творцов, глубоко неравнодушных к морю и флоту, но и "станут живым напоминанием о роли морской деятельности в судьбе России и данью уважения всем, чьими трудами наша страна обрела и поддерживает статус великой морской державы".Главная морской елка страны откроется 21 декабря в центре музейно-исторического парка "Остров фортов".Ранее сообщалось, что для отправки из Севастополя в Велики Устюг, в главную резиденцию Деда Мороза, собрали елку из раковин рапанов, украшенную морскими коньками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к Новому году нарядят 12-метровый секвойядендрон В Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза Зимние огни столицы – как украсят Симферополь к Новому году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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