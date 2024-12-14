https://crimea.ria.ru/20241214/letel-na-krasnyy-rebenok-pogib-v-dtp-s-kamazom-na-kubani-1142617382.html

"Летел" на красный: ребенок погиб в ДТП с КамАЗом на Кубани

"Летел" на красный: ребенок погиб в ДТП с КамАЗом на Кубани - РИА Новости Крым, 14.12.2024

"Летел" на красный: ребенок погиб в ДТП с КамАЗом на Кубани

14-летний ребенок погиб и еще три человека пострадали при столкновении грузовика с легковым автомобилем в Краснодарском крае. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T17:32

2024-12-14T17:32

2024-12-14T17:34

кубань

умвд россии по краснодарскому краю

краснодарский край

происшествия

дтп

новости

госавтоинспекция кубани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0e/1142617270_0:11:1175:672_1920x0_80_0_0_177a95505e64e649220fc31f792a2fa9.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. 14-летний ребенок погиб и еще три человека пострадали при столкновении грузовика с легковым автомобилем в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции КубаниТрагедия произошла в субботу утром на автодороге Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края.Накануне три человека погибли при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей в Краснодарском крае.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две машины столкнулись на Тавриде: есть погибший и пострадавшийПодросток травмирован в ДТП на трассе Ялта – СевастопольВ Севастополе 75-летний пешеход попал под машину на зебре

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, новости, госавтоинспекция кубани