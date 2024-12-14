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"Летел" на красный: ребенок погиб в ДТП с КамАЗом на Кубани - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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"Летел" на красный: ребенок погиб в ДТП с КамАЗом на Кубани
"Летел" на красный: ребенок погиб в ДТП с КамАЗом на Кубани - РИА Новости Крым, 14.12.2024
"Летел" на красный: ребенок погиб в ДТП с КамАЗом на Кубани
14-летний ребенок погиб и еще три человека пострадали при столкновении грузовика с легковым автомобилем в Краснодарском крае. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T17:32
2024-12-14T17:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. 14-летний ребенок погиб и еще три человека пострадали при столкновении грузовика с легковым автомобилем в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции КубаниТрагедия произошла в субботу утром на автодороге Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края.Накануне три человека погибли при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей в Краснодарском крае.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две машины столкнулись на Тавриде: есть погибший и пострадавшийПодросток травмирован в ДТП на трассе Ялта – СевастопольВ Севастополе 75-летний пешеход попал под машину на зебре
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РИА Новости Крым
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кубань, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, новости, госавтоинспекция кубани
"Летел" на красный: ребенок погиб в ДТП с КамАЗом на Кубани

На Кубани при столкновении КамАЗа и легковушки погиб 14-летний подросток

17:32 14.12.2024 (обновлено: 17:34 14.12.2024)
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниНа Кубани при столкновении КамАЗа и легковушки погиб 14-летний подросток
На Кубани при столкновении КамАЗа и легковушки погиб 14-летний подросток
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. 14-летний ребенок погиб и еще три человека пострадали при столкновении грузовика с легковым автомобилем в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани
Трагедия произошла в субботу утром на автодороге Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края.
"22-летний водитель КамАЗа проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с легковым Ford. В ДТП погиб 14-летний подросток, пострадал водитель и два пассажира легковушки". - сказано в сообщении правоохранителей в Telegram.
Накануне три человека погибли при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей в Краснодарском крае.
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