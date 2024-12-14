https://crimea.ria.ru/20241214/unichtozheny-tri-sklada-bespilotnikov-vsu-v-zone-spetsoperatsii-1142613348.html

Уничтожены три склада беспилотников ВСУ в зоне спецоперации

Уничтожены три склада беспилотников ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Уничтожены три склада беспилотников ВСУ в зоне спецоперации

Три склада беспилотных летательных аппаратов ВСУ поражены российской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и ударными БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.12.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Три склада беспилотных летательных аппаратов ВСУ поражены российской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и ударными БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение трем складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153-х районах", – говорится в сводке ведомства.Отмечается также, что российскими средствами ПВО за минувшие сутки 60 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог – заявление Что осталось от "Южмаша" после удара "Орешником" Эвакуация из 344 населенных пунктов объявлена в Харьковской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)