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Уничтожены три склада беспилотников ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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Уничтожены три склада беспилотников ВСУ в зоне спецоперации
Уничтожены три склада беспилотников ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Уничтожены три склада беспилотников ВСУ в зоне спецоперации
Три склада беспилотных летательных аппаратов ВСУ поражены российской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и ударными БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T12:41
2024-12-14T12:41
министерство обороны рф
новости сво
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Три склада беспилотных летательных аппаратов ВСУ поражены российской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и ударными БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение трем складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153-х районах", – говорится в сводке ведомства.Отмечается также, что российскими средствами ПВО за минувшие сутки 60 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог – заявление Что осталось от "Южмаша" после удара "Орешником" Эвакуация из 344 населенных пунктов объявлена в Харьковской области
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Уничтожены три склада беспилотников ВСУ в зоне спецоперации

Три склада беспилотников украинских войск поражены в зоне спецоперации – МО РФ

12:41 14.12.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Три склада беспилотных летательных аппаратов ВСУ поражены российской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и ударными БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение трем складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153-х районах", – говорится в сводке ведомства.
Отмечается также, что российскими средствами ПВО за минувшие сутки 60 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Министерство обороны РФНовости СВОНовостиАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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