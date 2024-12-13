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Удары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог - заявление - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Удары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог - заявление
Удары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог - заявление - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Удары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог - заявление
Российские военнослужащие в ответ на атаку ВСУ на Таганрог нанесли массированный высокоточный удар по объектам топливной и энергетической промышленности на... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T12:42
2024-12-13T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в ответ на атаку ВСУ на Таганрог нанесли массированный высокоточный удар по объектам топливной и энергетической промышленности на Украине. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.Цель удара достигнута., подчеркнули в военном ведомстве."Все объекты поражены", - добавили в Минобороны.Как сообщалось, 11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - КремльВ Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – Минобороны Новости Таганрога: обстановка после ракетного удара
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Удары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог - заявление

Удары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог – Минобороны

12:42 13.12.2024 (обновлено: 12:45 13.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в ответ на атаку ВСУ на Таганрог нанесли массированный высокоточный удар по объектам топливной и энергетической промышленности на Украине. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.
"В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными Силами России нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.
Цель удара достигнута., подчеркнули в военном ведомстве.
"Все объекты поражены", - добавили в Минобороны.
Как сообщалось, 11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог.
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РоссияНовостиНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Удары по УкраинеВооруженные силы России
 
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