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Удары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог - заявление

Удары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог - заявление - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Удары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог - заявление

Российские военнослужащие в ответ на атаку ВСУ на Таганрог нанесли массированный высокоточный удар по объектам топливной и энергетической промышленности на... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T12:42

2024-12-13T12:42

2024-12-13T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в ответ на атаку ВСУ на Таганрог нанесли массированный высокоточный удар по объектам топливной и энергетической промышленности на Украине. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.Цель удара достигнута., подчеркнули в военном ведомстве."Все объекты поражены", - добавили в Минобороны.Как сообщалось, 11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - КремльВ Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – Минобороны Новости Таганрога: обстановка после ракетного удара

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