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Новости Таганрога: обстановка после ракетного удара
Новости Таганрога: обстановка после ракетного удара - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Новости Таганрога: обстановка после ракетного удара
В Таганроге продолжают устранять последствия ракетного обстрела. Об этом сообщает временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T17:40
2024-12-11T17:40
2024-12-11T17:40
таганрог
взрыв ракеты в таганроге
новости
юрий слюсарь
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Таганроге продолжают устранять последствия ракетного обстрела. Об этом сообщает временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.В среду утром ВСУ атаковали Таганрог ракетами. Повреждения получила котельная, часть жилых домов осталась без отопления. Юрий Слюсарь сообщил, что выехал на пострадавшее предприятие.Юрий Слюсарь уточнил, что в здании котельной, где было повреждено остекление, началась замена окон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Таганрога: мэр обратилась к горожанам после ракетной атакиАтака ВСУ на Ростовскую область продолжается - отработала ПВОВ Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект
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таганрог, взрыв ракеты в таганроге, новости, юрий слюсарь, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Новости Таганрога: обстановка после ракетного удара
После ракетного удара в Таганроге возобновили подачу тепла в квартиры