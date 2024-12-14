https://crimea.ria.ru/20241214/nikakoy-shantazh-ne-ostanovit-razvitie-rossii--putin-1142615477.html
Никакой шантаж не остановит развитие России – Путин
Никакой шантаж не остановит развитие России – Путин - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Никакой шантаж не остановит развитие России – Путин
Россия развивается вопреки беспрецедентному давлению, которое на страну пытаются оказать элиты некоторых государств. И никакой шантаж извне не сможет изменить... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T15:38
2024-12-14T15:38
2024-12-14T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Россия развивается вопреки беспрецедентному давлению, которое на страну пытаются оказать элиты некоторых государств. И никакой шантаж извне не сможет изменить эту ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что Россия за прошедшие годы качественно изменилась, повестка развития страны приобрела стратегический характер и обращена в будущее."Страна за это время качественно изменилась, вот в чем все дело. Ресурсы государства, общества, бизнеса на порядок выросли. И наша повестка развития приобрела действительно всеобъемлющий, системный, стратегический характер, обращенный в будущее. Причем на десятилетия вперед. У нас есть такая возможность", - сказал он.В начале декабря в ходе пленарного заседания инвестиционного форума "Россия зовет!" президент отметил, что российская экономика, невзирая на многочисленные санкции стран Запада, на протяжении последних лет неуклонно растет. С начала 2024 года до октября ВВП страны вырос на 4,1 %. Особенно повысился уровень производства в отрасли перерабатывающей промышленности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов – ПутинБюджет РФ-2025: сколько потратят на оборону и сколько получит КрымПутин дал поручения по мерам для снижения инфляции
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владимир путин (политик), россия, экономика, санкции, санкции против россии, политика, коллективный запад, новости
Никакой шантаж не остановит развитие России – Путин
Шантаж и попытки извне помешать России развиваться никогда ничего не дадут – Путин
15:38 14.12.2024 (обновлено: 15:47 14.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Россия развивается вопреки беспрецедентному давлению, которое на страну пытаются оказать элиты некоторых государств. И никакой шантаж извне не сможет изменить эту ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных в полном смысле этого слова, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций, грубого вмешательства и давления со стороны правящих элит некоторых государств. Но никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут", - сказал Путин , выступая на съезде "Единой России".
Он подчеркнул, что Россия за прошедшие годы качественно изменилась, повестка развития страны приобрела стратегический характер и обращена в будущее.
"Страна за это время качественно изменилась, вот в чем все дело. Ресурсы государства, общества, бизнеса на порядок выросли. И наша повестка развития приобрела действительно всеобъемлющий, системный, стратегический характер, обращенный в будущее. Причем на десятилетия вперед. У нас есть такая возможность", - сказал он.
В начале декабря в ходе пленарного заседания инвестиционного форума "Россия зовет!" президент отметил, что российская экономика, невзирая на многочисленные санкции стран Запада, на протяжении последних лет неуклонно растет. С начала 2024 года до октября ВВП страны вырос на 4,1 %.
Особенно повысился уровень производства в отрасли перерабатывающей промышленности.
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