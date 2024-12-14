https://crimea.ria.ru/20241214/putin-predlozhil-rasshirit-proekt-vremya-geroev-v-regionakh-1142615815.html

Путин предложил расширить проект "Время героев" в регионах

Путин предложил расширить проект "Время героев" в регионах - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Путин предложил расширить проект "Время героев" в регионах

Президент России Владимир Путин призвал расширить федеральный проект "Время героев", запустив аналогичные программы в субъектах страны. Об этом российский лидер РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T16:03

2024-12-14T16:03

2024-12-14T16:03

владимир путин (политик)

россия

время героев

герои сво

ветераны сво

политика

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал расширить федеральный проект "Время героев", запустив аналогичные программы в субъектах страны. Об этом российский лидер заявил на съезде партии "Единая Россия".По словам президента, у российского общества сегодня есть запрос на повышение требований к качеству и результативности работы всех уровней власти. Для этого необходимо, чтобы "в муниципалитеты, в региональные команды, в федеральные структуры приходили люди, для которых на первом месте – чувство долга, служение обществу и стране".Он подчеркнул, что высокие посты и большие задачи на "гражданке" сегодня доверяют участникам кадровой программы "Время героев" – федерального проекта, стартовавшего в 2024 году. И призвал обратить на его реализацию особое, дополнительное внимание."А если смотреть шире: на создание всех условий для выдвижения наших современников, проявивших себя на фронте и в тылу на ведущие, ответственные позиции в государственном, муниципальном управлении, в экономике и социальной сфере, в общественной и партийной работе", – сказал Путин.Он отметил особую важность "широкого открытого и прозрачного конкурсного отбора для участия в программе", заметив, что подать заявку для участия в проекте может и командир, и рядовой, а желающих десятки тысяч, и этим людям нужно помочь.В этой связи Путин призвал расширить федеральный проект "Время героев" через запуск соответствующих программ во всех регионах России."Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект "Время героев". Запустить аналогичные программы в регионах. Так как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и Ханты-Мансийском крае", – сказал президент.Также Владимир Путин призвал власти наращивать усилия по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. При этом подчеркнул, что повышенное внимание нужно уделять тем, кто вернулся домой после тяжелых ранений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, время героев, герои сво, ветераны сво, политика, общество, новости