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Путин предложил расширить проект "Время героев" в регионах
Путин предложил расширить проект "Время героев" в регионах - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Путин предложил расширить проект "Время героев" в регионах
Президент России Владимир Путин призвал расширить федеральный проект "Время героев", запустив аналогичные программы в субъектах страны. Об этом российский лидер РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T16:03
2024-12-14T16:03
2024-12-14T16:03
владимир путин (политик)
россия
время героев
герои сво
ветераны сво
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общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал расширить федеральный проект "Время героев", запустив аналогичные программы в субъектах страны. Об этом российский лидер заявил на съезде партии "Единая Россия".По словам президента, у российского общества сегодня есть запрос на повышение требований к качеству и результативности работы всех уровней власти. Для этого необходимо, чтобы "в муниципалитеты, в региональные команды, в федеральные структуры приходили люди, для которых на первом месте – чувство долга, служение обществу и стране".Он подчеркнул, что высокие посты и большие задачи на "гражданке" сегодня доверяют участникам кадровой программы "Время героев" – федерального проекта, стартовавшего в 2024 году. И призвал обратить на его реализацию особое, дополнительное внимание."А если смотреть шире: на создание всех условий для выдвижения наших современников, проявивших себя на фронте и в тылу на ведущие, ответственные позиции в государственном, муниципальном управлении, в экономике и социальной сфере, в общественной и партийной работе", – сказал Путин.Он отметил особую важность "широкого открытого и прозрачного конкурсного отбора для участия в программе", заметив, что подать заявку для участия в проекте может и командир, и рядовой, а желающих десятки тысяч, и этим людям нужно помочь.В этой связи Путин призвал расширить федеральный проект "Время героев" через запуск соответствующих программ во всех регионах России."Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект "Время героев". Запустить аналогичные программы в регионах. Так как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и Ханты-Мансийском крае", – сказал президент.Также Владимир Путин призвал власти наращивать усилия по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. При этом подчеркнул, что повышенное внимание нужно уделять тем, кто вернулся домой после тяжелых ранений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), россия, время героев, герои сво, ветераны сво, политика, общество, новости
Путин предложил расширить проект "Время героев" в регионах
Путин призвал расширить проект "Время героев" в России за счет программ в регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал расширить федеральный проект "Время героев", запустив аналогичные программы в субъектах страны. Об этом российский лидер заявил на съезде партии "Единая Россия".
По словам президента, у российского общества сегодня есть запрос на повышение требований к качеству и результативности работы всех уровней власти. Для этого необходимо, чтобы "в муниципалитеты, в региональные команды, в федеральные структуры приходили люди, для которых на первом месте – чувство долга, служение обществу и стране".
"Спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок. Страна в этом нуждается. Не случайно, что на выборах разного рода по всей стране в этом году получили поддержку избирателей уже больше 300 наших боевых товарищей, ветеранов специальной военной операции", – сказал президент.
Он подчеркнул, что высокие посты и большие задачи на "гражданке" сегодня доверяют участникам кадровой программы "Время героев" – федерального проекта, стартовавшего в 2024 году. И призвал обратить на его реализацию особое, дополнительное внимание.
"А если смотреть шире: на создание всех условий для выдвижения наших современников, проявивших себя на фронте и в тылу на ведущие, ответственные позиции в государственном, муниципальном управлении, в экономике и социальной сфере, в общественной и партийной работе", – сказал Путин.
Он отметил особую важность "широкого открытого и прозрачного конкурсного отбора для участия в программе", заметив, что подать заявку для участия в проекте может и командир, и рядовой, а желающих десятки тысяч, и этим людям нужно помочь.
"Я очень рассчитываю, что это будет не формально… Нужно поддерживать талантливых целеустремленных людей…. Шире вовлекать в партийные проекты, обучение и наставничество. Чтобы такие наши соратники – герои сами были примером для молодого поколения и помогали другим реализовать себя", – подчеркнул российский лидер.
В этой связи Путин призвал расширить федеральный проект "Время героев" через запуск соответствующих программ во всех регионах России.
"Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект "Время героев". Запустить аналогичные программы в регионах. Так как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и Ханты-Мансийском крае", – сказал президент.
Также Владимир Путин призвал
власти наращивать усилия по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. При этом подчеркнул, что повышенное внимание нужно уделять тем, кто вернулся домой после тяжелых ранений.
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