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Рынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцев

Рынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцев - РИА Новости Крым, 11.12.2022

Рынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцев

В Крыму вакантными остаются тысячи рабочих мест. Там ждут специалистов, в том числе с территорий новых субъектов России. Сейчас работу в Крыму получили уже... РИА Новости Крым, 11.12.2022

2022-12-11T19:48

2022-12-11T19:48

2022-12-11T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. В Крыму вакантными остаются тысячи рабочих мест. Там ждут специалистов, в том числе с территорий новых субъектов России. Сейчас работу в Крыму получили уже тысяча переселенцев из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Работы хватит всем"Больше 16 тысяч вакансий держится (на рынке труда Крыма — ред.) больше двух лет. Это отрадно, что есть из чего выбрать. Безработных в два раза меньше, чем вакансий", — сообщила РИА Новости Крым заместитель председателя Совмина РК — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.Сегодня для граждан, пребывающих с территории новых субъектов России, действует упрощенный порядок трудоустройства. Помимо этого, людям помогают и региональные власти.Также предлагаются курсы аттестации, так как аттестация работников на Украине отличается от российской. При необходимости проводятся и курсы повышения квалификации.Тысяча трудоустроенных"Почти тысяча человек из прибывших к нам из новых регионов России уже трудоустроены", — говорит Романовская.Часть из них — обратились в службу занятости, кто-то решил вопрос трудоустройства самостоятельно. Некоторые обращаются через горячие линии, в том числе главы РК Сергея Аксенова, рассказала министр.Кроме помощи в трудоустройстве вынужденные переселенцы из новых регионов России могут получить жилищный сертификат и единовременную выплату.Читайте также на РИА Новости Крым:Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской областиХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"В Крыму заработало представительство Херсонской области

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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