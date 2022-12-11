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Рынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцев - РИА Новости Крым, 11.12.2022
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Рынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцев
Рынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцев - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Рынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцев
В Крыму вакантными остаются тысячи рабочих мест. Там ждут специалистов, в том числе с территорий новых субъектов России. Сейчас работу в Крыму получили уже... РИА Новости Крым, 11.12.2022
2022-12-11T19:48
2022-12-11T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. В Крыму вакантными остаются тысячи рабочих мест. Там ждут специалистов, в том числе с территорий новых субъектов России. Сейчас работу в Крыму получили уже тысяча переселенцев из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Работы хватит всем"Больше 16 тысяч вакансий держится (на рынке труда Крыма — ред.) больше двух лет. Это отрадно, что есть из чего выбрать. Безработных в два раза меньше, чем вакансий", — сообщила РИА Новости Крым заместитель председателя Совмина РК — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.Сегодня для граждан, пребывающих с территории новых субъектов России, действует упрощенный порядок трудоустройства. Помимо этого, людям помогают и региональные власти.Также предлагаются курсы аттестации, так как аттестация работников на Украине отличается от российской. При необходимости проводятся и курсы повышения квалификации.Тысяча трудоустроенных"Почти тысяча человек из прибывших к нам из новых регионов России уже трудоустроены", — говорит Романовская.Часть из них — обратились в службу занятости, кто-то решил вопрос трудоустройства самостоятельно. Некоторые обращаются через горячие линии, в том числе главы РК Сергея Аксенова, рассказала министр.Кроме помощи в трудоустройстве вынужденные переселенцы из новых регионов России могут получить жилищный сертификат и единовременную выплату.Читайте также на РИА Новости Крым:Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской областиХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"В Крыму заработало представительство Херсонской области
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соцзащита, общество, крым, новые регионы россии, новости крыма, новости, совет министров рк, донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область
Рынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцев

Сколько переселенцев готовы работать в Крыму: ситуация на рынке вакансий

19:48 11.12.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк"Московский день занятости"
Московский день занятости - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. В Крыму вакантными остаются тысячи рабочих мест. Там ждут специалистов, в том числе с территорий новых субъектов России. Сейчас работу в Крыму получили уже тысяча переселенцев из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Работы хватит всем

"Больше 16 тысяч вакансий держится (на рынке труда Крыма — ред.) больше двух лет. Это отрадно, что есть из чего выбрать. Безработных в два раза меньше, чем вакансий", — сообщила РИА Новости Крым заместитель председателя Совмина РК — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.
Сегодня для граждан, пребывающих с территории новых субъектов России, действует упрощенный порядок трудоустройства. Помимо этого, людям помогают и региональные власти.
"Патент оформлять им не надо, если у них нет российского паспорта. Если это специальности, требующие подтверждения дипломов, например, медицинские работники, Росздравнадзором в ускоренном порядке проходит подтверждение", — пояснила министр.
Также предлагаются курсы аттестации, так как аттестация работников на Украине отличается от российской. При необходимости проводятся и курсы повышения квалификации.

Тысяча трудоустроенных

"Почти тысяча человек из прибывших к нам из новых регионов России уже трудоустроены", — говорит Романовская.
Часть из них — обратились в службу занятости, кто-то решил вопрос трудоустройства самостоятельно. Некоторые обращаются через горячие линии, в том числе главы РК Сергея Аксенова, рассказала министр.

"Мы оказываем содействие, общаемся напрямую с работодателями либо учреждениями. Мы уже знаем, в какие учреждения можно направить определенных специалистов", — заключила она.

Кроме помощи в трудоустройстве вынужденные переселенцы из новых регионов России могут получить жилищный сертификат и единовременную выплату.
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